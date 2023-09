DLC-Alarm: Gratis-Erweiterung zu Sea of Stars ist schon in Arbeit

Sea of Stars-Entwickler Sabotage Studios hat kürzlich bestätigt, dass ein kostenfreies DLC zum Indie-RPG-Hit schon fest auf dem Programm steht.

Bereits 2020 wurde entlang der Kickstarter-Kampagne des Studios angekündigt, dass das Team auch nach Veröffentlichung des Basisspiels weiter an zusätzlichen Inhalten in Form kostenfreier DLC-Inhalte arbeiten würde. Jetzt, nur eine Woche nach dem erfolgreichen Release, wurde offiziell bestätigt, dass eine Erweiterung zu Sea of Stars in Entwicklung sei (danke an Nintendo Life und Radio Canada).

Der pompöse Untertitel "Throes of the Watchmaker" wurde hierbei von Game Director Thierry Boulanger in den Ring geworfen, zusammen mit der Info, dass gut die Hälfte des Teams an eben dieser Erweiterung werkeln wird, während sich die andere Hälfte des Studios bereits auf das nächste vielversprechende Projekt stürzt.

Noch wissen wir nicht genau, was uns im DLC erwarten wird, die Kickstarter-Seite gibt aber zumindest schon einmal eine mögliche Fahrtrichtung preis. Sabotage kündigte hierbei an, dass es sich um ein "vollwertiges Nebenabenteuer" handeln dürfte, welches zudem "mehrere Monate Entwicklungszeit in Anspruch nehmen wird und die Welt von Sea of Stars weiter ausbaut, während sie zusätzliche Einblicke in die Handlung gewährt, die all die Spiele [von Sabotage] überspannt." – Klingt doch schon einmal verlockend, oder?

Sea of Stars ist schon jetzt eines meiner Indie-Highlights im Jahr 2023 und brillierte im ohnehin starken Gaming-Jahr 2023 als rundenbasiertes Rollenspiel, was sich zu gleichen Teilen von JRPG-Klassikern inspirieren ließ, wie es auch frischen Wind in die bekannte Formel bringt.

Erhältlich ist Sea of Stars inzwischen auf allen gängigen Plattformen, also auf PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC wie auch PS4 oder Xbox One. Seit Tag 1 ist der Titel außerdem für Abonnenten von PS Plus oder dem Xbox Game Pass komplett kostenfrei genießbar.

Im Test erhielt Sea of Stars von mir 4,5 von 5 möglichen Sternen und erzielte hiermit ein sehr starkes Ergebnis. Im Test lobe ich hierbei neben dem offensichtlich grandiosen Pixel-Look vor allem das rundenbasierte Kampfsystem, was zuweilen grandios klassisch daherkommt, es zeitgleich jedoch immer wieder schafft durch flotte Auflockerungen meine Aufmerksamkeit auf das Bildschirmspektakel zu ziehen.

