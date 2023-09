Game Director bestätigt: Nach Baldur's Gate 3 ist Larian bereits mit dem nächsten Projekt "beschäftigt"

Swen Vincke, der Game Director von Baldur's Gate 3, offenbart nun, dass das Kapitel rund um das Hit-RPG sich allmählich schließen mag und Larian Studios sich indessen bereits ins nächste Spieleprojekt stürzen mag.

Im Austausch auf einem Dungeons & Dragons YouTube-Kanal verriet Vincke, dass das Team zwar noch frisch aus einer sechsjährigen Entwicklungsperiode für Baldur's Gate 3 herauskommt, von Müdigkeit aber keine Spur sei. Entsprechend wird man sich direkt mit dem nächsten feinen Spieleprojekt "beschäftigen" (via PCGamesN)

"Jeder Spieleentwickler wird dir sagen, dass es, wenn man fertig ist, für gewöhnlich dieses schwarze Loch gibt", so Vincke. "Man hat auf diesen Punkt hingearbeitet, es ist so wie ein 'und jetzt?' Man muss sich eigentlich ein wenig Zeit für sich selbst nehmen. Wenn die Leute demnach fragen, was als Nächstes kommt, ist es eine Pause. Aber man denkt natürlich bereits an das nächste Projekt, denn man hat schon eine Weile darauf gesessen. Es gibt also viele Dinge, die sich in diese Richtung bewegen, und eine große Lust, daran zu arbeiten."

Vincke fuhr fort: "Ja, ich arbeite bereits am nächsten Spiel. Nachdem die PS5-Version veröffentlicht wurde – und wir haben sie ja gerade hochgeladen – bin ich mit Baldur's Gate 3 fertig. Ich werde mich nun also dem nächsten Projekt zuwenden. Ein anderes Team wird natürlich weiter an Patches und so etwas arbeiten, aber für mich persönlich ist diese kreative Reise abgeschlossen. Ich schließe das Kapitel."

Und ganz ehrlich? Sei ihm auch gegönnt, oder? Immerhin befindet sich Baldur's Gate 3 inzwischen auf dem besten Weg, um eines der besten Spiele des Jahres (oder gar aller Zeiten) auf Metacritic zu werden und hat indessen sogar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom überholt. Auch auf Steam ist der Erfolg gigantisch gewesen und von dem, was man bisher über die PS5-Fassung weiß, scheinen auch Besitzer einer Sony-Konsole vom CRPG angetan.

Ein freudiger Ausgang, der für Vincke in dieser Form gar die eigenen Erwartungen sprengte: "Wir hatten zunächst Angst, dass es eine Bewertung von sechs von zehn oder sieben von zehn erhalten würde", so der Game Director. "Es könnte Fehler geben oder es könnte gar abstürzen. Alle würden es hassen. Das war zumindest unsere Einstellung. Es ist ein sehr großes Spiel, also wussten wir, dass etwas schiefgehen könnte. Wir haben nicht erwartet, dass es so reibungslos laufen würde."

Doch oh Überraschung: Es läuft und es läuft richtig gut. Was wir vom XXL-RPG halten, haben wir dir bereits in unserer Review lang und breit berichtet. Falls dir das aber noch nicht genug Spielspaß ist, findest du in unserer RPG-Bestenliste sicher noch die ein oder andere Ergänzung deiner Gaming-Bibliothek!