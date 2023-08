Baldur's Gate 3 ist jetzt schon eines der beliebtesten Videospiele auf Steam!

Baldur's Gate 3 wurde erst am 3. August veröffentlicht, hat jedoch bereits einen erheblichen Einfluss auf Steam. Es hat einen beeindruckenden Rekord an gleichzeitigen Nutzern aufgestellt und sich blitzschnell in die Top Ten der am meisten gespielten Titel auf Steam eingereiht.

Das mit Spannung erwartete Sequel, an dem über Jahre hinweg gewerkelt wurde, hat über das gesamte Wochenende hinweg immer wieder seine eigenen Rekorde gebrochen. Die Anzahl der gleichzeitig aktiven Nutzer hat sich seit Veröffentlichung stetig erhöht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt Baldur's Gate 3 auf Steam bei bemerkenswerten 809.012 gleichzeitigen Nutzern. Damit hat es sich den neunten Platz in den SteamDB-Charts der Spiele mit den höchsten simultanen Spielerzahlen erobert und Spiele wie Apex Legends auf den elften Platz verdrängt.

Baldur's Gate 3 hat in nur drei Tagen mehr gleichzeitige Spieler gehabt als Mitbewerber wie Valheim, Grand Theft Auto 5 und Destiny 2. Die Anziehungskraft des Spiels ist nicht von der Hand zu weisen und es hat sich rasch und die Beliebtheit scheint gerade durch den Schritt weg vom Early Access und hin zur Release-Version noch einmal ins Unermessliche gestiegen zu sein

Baldur's Gate 3 ist gar das am zweithäufigsten gespielte Spiel auf Steam in den letzten 24 Stunden! Und so hat der Titel von Larian Studios mehr gleichzeitige Spieler gehabt als Dota 2 und PUBG: Battlegrounds (an diesem Wochenende). Unter allen Spielen auf Steam hatte in den letzten 24 Stunden nur CS:GO mehr aktive Nutzer.

Und das dürfte auch noch eine Weile anhalten ... immerhin ist der Titel, wie wir in unserem Testbericht bereits erwähnten, absolut gigantisch und selbst nach 50 Stunden Spielzeit hatten wir so gerade einmal die Hälfte des zweiten Aktes erkundet. Ganz ohne Zweifel ein Meisterwerk von einem Rollenspiel, was in vielerlei Hinsicht zu überzeugen weiß und sich seine hohe Wertung redlich verdient hat!

Auch auf sozialen Medien schlägt Baldur's Gate 3 hohe Wellen und es wird höchst spannend sein, die Entwicklung der Popularität in den kommenden Tagen und Wochen weiterzuverfolgen. Ein Game-of-the-Year-Kandidat, der nicht nur im Kreise der Journalisten immens beliebt scheint!

Einziger Wermutstropfen: Mit seinem üppigen Anschaffungspreis ist der Titel nicht unbedingt für jeden erschwinglich ... vor allem, wenn man nicht weiß, ob man überhaupt für diese Art von Abenteuer gemacht ist. Glücklicherweise gibt es aber auch genug Free-to-Play-Alternativen, die dich in spannende Welten komplett für Lau entführen wollen!