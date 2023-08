Baldur's Gate 3 hat Zelda Tears of the Kingdom geschlagen und ist damit das am besten bewertete Spiel des Jahres 2023

Im Jahr 2023 ist die Spiellandschaft härter denn je umkämpft. Und besonders der Titel "Game of the Year" dürfte dieses Kalenderjahr alles andere als leichtfertig vergeben werden. Wie bärenstark die Konkurrenten scheinen, offenbart nun auch diese Krachernachricht:

Denn wie inzwischen offiziell bestätigt, so feier Baldur's Gate 3 weiterhin seinen grandiosen Release und stürzt gar den innig geliebten Nachfolger zu Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vom Spielethron, während sich das RPG selbst als am besten bewertetes Videospiel-Medium des Jahres 2023 etabliert.

Während die meisten Spieler*Innen glaubten, dass Nintendo mit dem epischen Abenteuer die Goldkrone für 2023 sicher hätte, hat sich Baldur's Gate 3 auf Metacritic leise an die Pole Position herangeschlichen und diese schließlich auch eingenommen. Mit einer beeindruckenden Gesamtwertung von 97/100 liegt es derzeit aber auch nur einen einzigen Punkt vor Tears of the Kingdom.

Und lass uns nicht vergessen: Die Welt der Metacritic-Wertungen ist lebendig und ständig im Fluss. Insbesondere wenn ein Spiel gerade erst veröffentlicht wurde und die Kritikerbewertungen noch nicht abgeschlossen sind, kann sich also in Windeseile noch einmal alles ändern. Somit bleibt die Tür für Zelda also weiterhin offen. Nichtsdestotrotz aber ein bahnbrechender Erfolg, vor allem in Anbetracht der Qualität, die Nintendo mit Zelda im Mai bereits auftischte.

Und auch die Spielerschaft dürfte hier mit den Kritikern d'accord sein: Immerhin begeistert Baldur's Gate 3 nicht nur mit positiven Steam-Wertungen, sondern auch mit einer stetig wachsenden Spielerzahl beim Valve-Dienst, die nun sogar an der 900.000-Nutzer-Marke (simultan wohl bemerkt) kratzt. In den letzten 24 Stunden hatte der Titel damit mehr gleichzeitige Spieler als Dota 2 und PUBG: Battlegrounds. Nur CS:GO kann hier gelegentlich mithalten.

Mit einer Bewertung von fünf Sternen und einem äußerst positiven Urteil sind auch wir offensichtlich hin und weg vom XXL-CRPG. Und auch wenn wir noch längst nicht alles erkunden konnten, sprechen 50 Stunden vollgepackt mit allergrößter Spielfreude doch ein klares Bild.

Einig sind wir uns also: Baldur's Gate 3 hat sich einen Platz unter den besten RPGs aller Zeiten redlich verdient. Und wenn du noch auf der Suche nach spannenden Gratis-Abenteuern sein solltest, haben wir da ebenso etwas für dich parat.

Bist du hingegen bereits stolzer Besitzer einer Baldur's Gate-Kopie, jedoch noch etwas zu sehr vom umfangreichen Klassen- und Charaktereditor überfordert, haben wir hierfür natürlich auch schon den passenden Ratgeber für dich parat!