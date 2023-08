Baldur's Gate 3 Klassenguide – So findest du die richtige Klasse für dich!

Endlich ist Baldur's Gate 3 da und zum ersten Mal tauchen hiermit die meisten Spieler in die Welt der Vergessenen Reiche ein. Allerdings gilt es direkt zu Beginn eine große Frage zu klären: Welche Klasse sollte mein erster Charakter haben?

Nun, die Antwort ist alles andere als simpel ... Egal, ob nun Neuling, der sich einen sanften Einstieg wünscht, Dungeons & Dragons-Nerd oder abgeklärter Profi der vorherigen Baldur's Gate-Spiele: hier ist nicht nur eine passende Klasse für dich am Start. Entwickler Larian Studios hat keine Mühen gescheut und offeriert dir dementsprechend die gleiche Vielfalt und Auswahl, die auch den Tabletop-Hit seit Jahrzehnten so beliebt macht!

Während deiner Reise im Game wirst du dich aber ohnehin mit etlichen Klassen vertraut machen, da deine Gruppe bis zu vier Charaktere umfassen kann, die jeweils von unterschiedlichen Begleitern unterstützt werden. Aber ja, ich weiß schon ... den ersten Charakter vergisst man nie.

Und weil dieser dann natürlich etwas ganz besonders sein soll, folgen unterhalb sogleich unsere Top-Favoriten für gleich fünf unterschiedliche Spielertypen, die dir einen angenehmen Einstieg, herausfordernde Abenteuer oder aber puren Spielspaß mit dem nächsten krassen Meme-Build garantieren. Hier wird wirklich jeder glücklich!

Baldur's Gate 3: Beste Klasse – Welche Klasse sollte ich wählen?

Einsteigerfreundlich: Der Kämpfer

(Image credit: Larian Studios)

In Baldur's Gate 3 ist der klassische Kämpfer die Klasse, mit der du dir am leichtesten die Hörner abstoßen kannst – und das in einem Spiel, das so komplex ist wie ein Puzzle mit abertausenden Teilen. Ähnlich wie bei der traditionellen Brettspiel-Vorlage beherrschen Kämpfer eine Sache aber wirklich gut: kämpfen – war klar, oder?

Diese Jungs und Mädels sind im Kampf absolute Berserker und bringen eine Einfachheit ins Spiel, wie ihresgleichen sucht. Das Schöne ist: Sie lassen sich super schnell erlernen und spielen. Wenn es darum geht, Begegnungen heil zu überstehen, haben sie zudem eine höhere Überlebensrate als die meisten Klassenalternativen.

Kämpfer kommen von Anfang an in den Genuss aller Rüstungen und Waffen. Kombiniere das mit ihrer von Natur aus hohen Zahl an Trefferpunkten und du hast einen echten Überlebenskünstler in deiner Truppe. Als wäre das aber noch nicht genug, hast du auf Wunsch mit Fähigkeiten wie "Second Wind" eine zusätzliche Absicherung, die deinen Lebenspool rasch wieder auffüllt und den Charakter nahezu zum unüberwindbaren Bollwerk macht.

Aber nur, weil Kämpfer als locker-leichte Einstiegsklasse gelten, heißt das natürlich nicht, dass du im Verlauf des Spiels nicht mit reichlich komplexeren Entscheidungen rechnen kannst. Zunächst kannst du dich zwischen Stärke und Geschicklichkeit als Hauptangriffswert entscheiden – Kämpfer können nämlich wahlweise mit fetten Äxten oder präzisen Pfeilen todbringend agieren. Auf Stufe 3 kommt dann aber noch die Wahl der Unterklasse hinzu, womit du deinen Spielstil noch einmal konkretisieren musst.

Anfänger dürften hierbei vielleicht den Champion bevorzugen, der die Chance auf kritische Treffer erhöht. Aber hey, falls du magst, hast du auch die Option, in die Zauberei reinzuschnuppern. Wähl also auf Wunsch gern den Eldritch Knight und du lernst ein paar Zaubersprüche – und erlangst die perfekte Chance, um als todbringender Hybrid über das Schlachtfeld zu jagen!

Leben am Limit: Der Magier

(Image credit: Larian Studios)

Für erfahrene Spieler, die bereits die früheren Baldur's Gate-Titel oder das Dungeons & Dragons-Rollenspiel am Tisch gemeistert haben, gibt es vermutlich nichts Besseres als ein Game voller komplexer Optionen und knapper Gesundheitsbalken, um den Nervenkitzel zu spüren. Wenn das auch auf dich zutrifft, dann könnte deine ideale Klasse in Baldur's Gate 3 der Magier sein.

Der Name ist Programm: Magier sind die Zaubermeister, die primär aus der Ferne agieren. Während Kämpfer einen geradlinigen Spielstil bieten, besticht die Klasse der Zauberer durch ihre umfangreiche Zauberliste, die aus jeder Bewegung, Aktion und Bonusaktion eine durchdachte Entscheidung macht. Jeder ausgesprochene Zauber verbraucht wertvolle Zauberslots, begrenzte Ressourcen, die die magische Energie des Magiers in Baldur's Gate 3 darstellen. Wenn deine Slots aufgebraucht sind, ist es vorbei mit der Zauberei. Du bist also nicht nur am Überlegen, welche Magie gerade passend ist, sondern auch am Abwägen, ob jede Aktion oder Bonusaktion den Einsatz einer solchen Ressource wert ist.

Wenn du dann ins volle Spiel einsteigst, winken deinem Charakter auf Stufe 3 gleich acht (!) verschiedene Unterklassen zur Wahl. Von angriffsstarken Spezialisierungen wie der Schule der Beschwörung bis hin zur schaurigen Alternative der Schule der Nekromantie ist alles dabei. Das ist viel mehr als bei den meisten anderen Klassen, die gerade einmal drei Spezialisierungen zur Auswahl vorgestellt bekommen. Und natürlich kann das als Neuling auch gern einmal überfordernd sein.

Summa Summarum erwartet dich mit dem Magier ein deutlich vielschichtigeres Abenteuer als mit der zuvor genannten Hack-and-Slash-Alternative. Und du könntest häufiger mal das zeitlich segnen, wo Magier doch nur wenige Lebenspunkte besitzen und keine gepanzerte Rüstung tragen.

Die Horde Goblins also doch mit einem mächtigen Zauber bekämpfen oder lieber Ressourcen sparen und in Sicherheit zurückziehen? Mit dem Magier ist das nur eine von schier tausenden Entscheidungen pro Spieldurchgang!

Für alle kreativen Haudegen: Der Schurke

(Image credit: Larian Studios)

Einige Leute werden in Baldur's Gate 3 eintauchen, nicht unbedingt, weil sie die ersten beiden Spiele lieben, sondern weil sie durch die Tabletop-RPG-Vorlage in das System verknallt sind. Für jene, die ihre ersten Schritte im Tabletop-Spiel gemacht haben, ist Baldur's Gate 3 die nächstbeste Gelegenheit, in eine Fantasywelt einzutauchen, wobei die zugrundeliegende Mechanik, Kennern bestens vertraut ist. Wenn du also auf der Suche nach einem traditionellen Dungeon-Erlebnis bist, dann könnte der Schurke in Baldur's Gate 3 genau deinem Geschmack entsprechen.

Schurken sind so etwas wie die Koryphäen des D&D. Sie sind Meister darin, Fallen zu entschärfen, mit ihren Fertigkeit Taschendiebstähle zu begehen und Feinde mit einem Schleichangriff aus dem Nichts zu überwältigen – und das Ganze ohne den Verbrauch einer begrenzten Ressource. Ein Würfel mit acht Seiten für Trefferpunkte und das Fehlen von Fertigkeiten für mittlere oder schwere Rüstung bedeuten aber auch, dass weder deine Verteidigung noch deine Lebenspunkte übermäßig hoch ausfallen werden.

Wem die Idee eines düsteren, tödlichen Kapuzenträgers zusagt, der ist zudem mit der Assassinen-Unterklasse gut beraten, für authentische Old-School-Gefühle bietet sich hingegen der Dieb an. In den 80ern wurden Schurken grundsätzlich als Diebe bezeichnet, eine Sammelbezeichnung für verschlagene Schatzsucher. Und die Baldur's Gate 3-Version des Schurken kommt mit einer ziemlich pfiffigen und mächtigen Fertigkeit daher. Mit "Schnelle Hände" kannst du im eigenen Zug eine zusätzliche Bonusaktion ausführen. Das erlaubt dem Schurken sich zu verstecken, davonzueilen, sich zu befreien oder sogar ein zweites oder drittes Mal in einer Runde anzugreifen. Bewegung, Verstecken, Schleichangriff und wieder verstecken – all das in einer Runde. Das klingt nicht nur unglaublich übermächtig, sondern macht auch gigantischen Spaß!

Ein Meme-Dream: Der Barbar

(Image credit: Laraian Studios)

Wenn du eine Vorliebe dafür hast, dein eigenes Spielerlebnis unnötig knifflig zu gestalten und über die Absurdität deines Charakters in aller Regelmäßigkeit schmunzeln magst, dann ist dieser Halbling- oder Gnom-Barbar-Build genau das Richtige für dich. Wer würde sich immerhin nicht vor dieser todbringenden 1-Meter-Kampfmaschine fürchten?

Während es ziemlichen Spaß macht, in den Zwischensequenzen verhandelnde Charaktere mit wagemutiger Kriegsbemalung zu sehen, bleibt das Spielen als Barbar auch abseits hiervon ein riesiges Vergnügen. Übrigens sind Halblinge auch auf dem Papier gar nicht einmal so eine schlechte Wahl für die Klasse: Du hast Vorteil bei Würfen gegen Furcht, erhältst +2 Geschick und mit deiner Glücksfähigkeit kannst du in regelmäßigen Abständen gar kritische Treffer ignorieren!

Allerdings bist du auch etwas langsamer – kleine Beine und so. Mit einer Geschwindigkeit von 7,5 Metern reichst du zumindest nicht an die durchschnittlichen 9 Meter der Menschen heran. Mit der Wildherz-Unterklasse und Fähigkeiten wie Adler- oder Elchherz gleichst du dies aber gekonnt wieder aus! Stell dir vor, wie du auf deinen kurzen Beinen über das Schlachtfeld huschst, eine Axt in jeder Hand, als jener kleine, aber bösartige Wirbelwind des Todes, den du schon immer verkörpern wolltest – Ein (amüsanter) Traum von einer Spielerfahrung, oder?

Die Wahl für Powergamer: Der Barde

(Image credit: Larian Studios)

Wenn du das Beste aus all den oben genannten Klassen herausholen möchtest, bleibt dir nur eine Wahl: der Barde. Dieses Multitalent ermöglicht es dir, deine Fähigkeiten als Tausendsassa auszuleben – sei es im Meistern von Dialogen, im Knacken von Schlössern oder im Freundschaften schließen mit der Tierwelt. Du willst mehr Überlebensfähigkeit als ein Magier, aber trotzdem mächtige Zauber wirken? Kein Problem. Du möchtest sowohl im Nahkampf glänzen als auch als Rüstungsträger und Unterstützer für deine Verbündeten agieren? Geklärt. Wenn es darum geht, das gesamte Spiel mit einer einzigen Klasse zu beherrschen, ist der Barde die ultimative Wahl für alle anspruchsvolleren Powergamer.

Die Möglichkeiten eines Barden sind ebenso vielfältig wie die eines Magiers, doch mit mehr Trefferpunkten. Gleich bleibt aber die Wahl aus einer faszinierenden Zauberliste und zahlreichen Optionen im Kampf. Die bardische Inspiration verbessert das Leistungsniveau aller Gruppenmitglieder, während andere Tricks zum Verzaubern von Personen oder erkennen der Gedanken des Gegenübers die soziale Interaktion zum Kinderspiel machen. Außerdem gewähren Barden sich Zugang zu "Magischen Geheimnissen", die es ermöglichen, die Skills anderer Klassen zu lernen. Willkommen zurück, mein heißgeliebter Feuerball!

Doch der größte Segen für ernsthafte Powergamer ist die Charisma-Statistik des Barden, mit der du kraftvolle Multiklassenkombinationen erstellen kannst. Wenn du beispielsweise einige Stufen als Paladin einschlägst, kannst du von Heilzaubern profitieren und gleichzeitig an vorderster Front kämpfen. Und auch die Kombination aus Barde und Hexenmeister wirkt äußerst wirkungsvoll, wo dir hiermit doch ein überaus mächtiges magisches Arsenal bereitgestellt wird.

Du merkst es sicher schon, oder? Der Barde ist all das, was du dir von ihm wünschst und damit die perfekte Wahl für alle, die schlichtweg das meiste aus ihrer Klasse herauskitzeln wollen.

Das waren unsere fünf Empfehlungen für die besten Klassen zum Einstieg in Baldur's Gate 3. Suchst du allerdings noch nach Spielempfehlungen, dürfte dir unsere exquisite Auswahl an Top-RPGs oder aber der feine Auszug der besten PS5- wie auch Xbox Series-Ableger zusagen.