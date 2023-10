Cyberpunk 2077: Sequel wird vom Phantom Liberty-Team entwickelt

CD Projekt Red hat jüngst noch einmal offiziell bestätigt, dass tatsächlich ein Sequel zum rehabilitierten Action-RPG Cyberpunk 2077 in Arbeit ist – und eben jenes vom Entwicklerteam entwickelt wird, was schon für Phantom Liberty verantwortlich war.

Während der Präsentation zum Investorentag von CD Projekt Red am 5. Oktober gab Chief Creative Officer Adam Badowski frische Updates zum Projekt "Orion" (dem Cyberpunk 2077-Nachfolger) und bestätigte so, dass die Arbeiten am Sequel bereits begonnen haben, sich der Titel aber noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befände (via VGC).

"Das Projekt befindet sich derzeit in der Konzeptionsphase und wird von einem Team aus Veteranen entwickelt, die für die Feinabstimmung von Cyberpunk 2077 und die Entwicklung von Phantom Liberty verantwortlich waren", so Badowski.

"Wir werden von den nordamerikanischen Standorten Vancouver und Boston aus arbeiten, die Teamleitung ist bereits vor Ort. Und Ende 2024 werden wir mit Teams von mehreren Dutzend Leuten arbeiten, wobei die Hälfte der Entwickler im Norden der USA und die andere Hälfte in Polen ans Werk geht."

Da sich das Sequel noch in der Konzeptionsphase befindet, wird es wohl in naher Zukunft nur recht wenig zu Orion zu berichten geben. Wer also nach dem letzten nunmehr grandiosen Exkurs in Night City nun nach neuem Content hungert, der ... nun ja ... wird noch etwas länger hungern müssen. Man sollte nicht vergessen, dass die Entwicklung des ersten Teils satte neun Jahre beansprucht hat – und auch nicht, dass ein vorzeitiger Release wohl einmal mehr ein böses Ende nehmen könnte. Geduld ist also nicht nur eine Tugend, sondern auch ein Wohl für die Spielqualität.

In derselben Präsentation wurden aber auch noch einmal allerlei interessante Statistiken zu Cyberpunk 2077 enthüllt: So hat sich das Spiel seit Release im Jahr 2020 satte 25 Millionen mal verkauft, während Phantom Liberty nur eine Woche nach Release auf mehr als Drei-Millionen-Verkäufe stolz sein darf.

CEO Adam Kiciński verkündete den Meilenstein und bestätigte, dass das Sci-Fi-Rollenspiel sogar den hauseigenen RPG-Gral, The Witcher 3: Wild Hunt, in Bezug auf Verkaufszahlen übertrifft: "Das phänomenale Witcher 3 erreichte ein ähnliches Niveau erst nach knapp 4,5 Jahren und hier [im Fall von Cyberpunk] konnte es in etwas mehr als zwei Jahren [seit der Veröffentlichung] bewerkstelligt werden."

Die Renaissance von Cyberpunk 2077 ist also weit mehr als ein bloßes PR-Gehabe, sie ist tatsächlich real! Und spätestens wenn wir Phantom Liberty durchspielen durften, muss sich unser Team noch einmal ernsthaft überlegen, ob der Titel sich nicht doch einen Platz auf unserer RPG-Bestenliste verdient haben könnte ...