Rockstar bestätigt, dass der erste Trailer zu Grand Theft Auto 6 im Dezember erscheint

Die offizielle Bestätigung von Rockstar Games, dass im Dezember ein erster Trailer für Grand Theft Auto 6 (GTA 6) veröffentlicht wird, ist zweifellos eine der aufregendsten Nachrichten für Fans des Franchise seit geraumer Zeit.

In einem Beitrag im Rockstar Newswire anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Rockstar Games äußerte sich der Präsident des Unternehmens, Sam Houser, dankbar für die Unterstützung der Spieler und bestätigte die bevorstehende Enthüllung des Trailers.

"Dank der unglaublichen Unterstützung unserer Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt hatten wir die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln, die uns wirklich am Herzen liegen - ohne euch wäre das alles nicht möglich, und wir sind euch allen so dankbar, dass ihr diese Reise mit uns geteilt habt", heißt es in dem Beitrag.

"1998 wurde Rockstar Games mit der Idee gegründet, dass Videospiele genauso wichtig für die Kultur werden könnten wie jede andere Form der Unterhaltung, und wir hoffen, dass wir in unserem Bemühen, Teil dieser Entwicklung zu sein, Spiele geschaffen haben, die ihr liebt."

"Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer für das nächste Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrungen mit euch allen teilen können."

Die Ankündigung folgt nach langen Spekulationen und endloser Warterei auf Neuigkeiten rund um GTA 6, das nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 5 im Jahr 2013 bereits über ein Jahrzehnt lang mit Spannung erwartet wurde.

Es muss allerdings angemerkt werden, dass Rockstar Games sich hiermit untypisch tief in die Karten schauen lässt. Normalerweise ist der Entwickler nämlich eher für Überraschungen bei der Ankündigung seiner Spiele bekannt. Die Tatsache, dass die Enthüllung des nächsten GTA im Voraus angekündigt wurde, ist für Fans weltweit aber deswegen nichtsdestotrotz eine angenehme Nachricht!

Bleibt nur noch abzuwarten, welche Einblicke der Trailer uns schlussendlich spendiert, welche Charaktere er enthüllt und wie viel Gameplay es tatsächlich schon im ersten, handfesten Material zu GTA 6 zu bestaunen geben wird.

Die Fans können sich jedenfalls schon jetzt auf eine spannende Zeit im Dezember freuen, wenn sie hoffentlich mehr über die Zukunft der Grand Theft Auto-Serie erfahren werden.