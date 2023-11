BioWare veröffentlicht mysteriösen Mass Effect-Teaser als Teil der "N7 Day"-Feierlichkeiten

BioWare hat einen aufregenden neuen Teaser-Trailer für die Mass Effect-Fans veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die Zukunft des beliebten Sci-Fi-Franchise bieten möchte.

Der kurze Trailer, der nur etwas mehr als eine halbe Minute andauert, präsentiert eine Figur, die eine auffällige Jacke mit dem ikonischen N7-Logo trägt. Anhand des Clips scheint sich die Figur in einem Hangar oder Raumhafen zu befinden. Auch wenn der Trailer aufgrund seiner Kürze nicht viel verrät, ist es dennoch verlockend, einen weiteren Blick in das Mass Effect-Universum zu erhaschen und mal wieder ein Lebenszeichen der IP zu vernehmen.

Bereits bei den Game Awards 2020 wurde enthüllt, dass BioWare an einem neuen Mass Effect-Titel arbeitet. Damals bekamen die Fans bereits einen Teaser zu sehen, der Liara T'Soni zeigte, eine ikonische Figur aus der ursprünglichen Mass Effect-Trilogie. Dies ließ die Mass Effect-Community gespannt auf weitere Informationen und Einblicke in das kommende Spiel warten ... und eben jene folgen nun scheinbar.

Es bleibt aber auch weiterhin abzuwarten, welche aufregenden Abenteuer und Geschichten das nächste Mass Effect-Spiel für die Fans wohl bereithalten wird. Zumindest der Teaser-Trailer deutet aber darauf hin, dass die Reise ins faszinierende Sci-Fi-Universum noch lange nicht vorbei ist!

Obwohl sich BioWare mit seinem mysteriösen Teaser-Trailer kaum in die Karten schauen lässt, hat der Entwickler obendrein immerhin auch einen Blog-Post veröffentlicht, in dem er seine Ambitionen für die Zukunft der Serie erläutert.

"Die Serie inspiriert unser Entwicklungsteam weiterhin", heißt es in dem Beitrag, "und mit jedem Tag gibt sie uns die Möglichkeit, weitere Abenteuer für euch zu erschaffen. "

"Dieser Prozess ist gleichermaßen lohnend und herausfordernd. Wir haben uns viele der Fragen gestellt, die ihr uns im Laufe der Jahre auch gestellt habt! Was ist mit allen passiert, die du in den Spielen kennst und liebst? Wer ist wirklich gestorben? Wer hatte Kinder mit wem? Wie hört sich ein Babyvolus an? Was ist mit den ganzen Galaxien? Und dann noch die verschiedenen Endings! Was zum Teufel ist mit unserem Asari-Wissenschaftler los, der zum Shadowbroker wurde? Was ist mit S... egal ... du weißt sicher schon, was wir meinen."

Obwohl von BioWare bisher nur wenige offizielle Ankündigungen zu vernehmen waren, gab es doch aber zumindest einige Gerüchte. Im September behauptete beispielsweise Brancheninsider Jez Corden von Windows Central, BioWare wolle mit dem nächsten Mass Effect-Titel vom Open-World-Design von Mass Effect Andromeda abrücken und zum "klassischen Format" der Serie zurückkehren. "Ich weiß nicht, ob das zu 100 Prozent stimmt, aber es ist ein Branchengerücht."

Bis BioWare allerdings Konkreteres sprechen lässt, müssen wir Fans uns wohl vorerst weiter mit den jüngsten Informationsfetzen wie Gerüchten begnügen. Bleibt nur zu hoffen, dass eine Fortsetzung dem monumentalen Erbe der ursprünglichen Serie gerecht wird ...