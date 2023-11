Dead By Daylight's Stranger Things Kollaboration feiert ihre triumphale Rückkehr!

Ja, es ist tatsächlich wahr – Der asymmetrische Multiplayer-Hit Dead By Daylight feiert den Stranger Things Day auf spektakuläre Weise, indem das beliebte Stranger Things-Crossover erneut ins Horrorspiel eingeführt wird. Der Stranger Things Day mag zugegebenermaßen nicht ganz so bekannt sein wie einige andere Feiertage, aber für Fans der IP (sowie dieses einzigartigen Crossovers) ist es zweifelsohne ein großer Grund zum Feiern.

Ursprünglich war das Dead By Daylight x Stranger Things Crossover ja aus dem Spiel entfernt worden, nachdem der ursprüngliche Lizenzvertrag ausgelaufen war. Doch jetzt kommt es in voller Pracht zurück, und die Fans können sich folgerichtig einmal mehr auf Begegnungen mit allerlei ikonischen Freunden wie Feinden freuen. Das Crossover umfasst dabei wie auch schon in der vorherigen Form die Überlebenden Nancy Wheeler und Steve Harrington sowie den gefürchteten Demogorgon als Killer.

Mathieu Côté, der Leiter der Partnerschaften bei Behaviour Interactive, drückte seine Freude darüber aus, die Zusammenarbeit mit Netflix nun endlich erneuern zu können. Das Stranger Things-Kapitel wird aber natürlich auch mit einer neuen – beziehungsweise rückkehrenden – Karte des unterirdischen Komplexes im Hawkins National Laboratory zurückkehren.

Darüber hinaus werden auch alle Kosmetika, die mit der Zusammenarbeit in Verbindung stehen, wieder im Spiel verfügbar sein. Das bedeutet, dass Spieler die Möglichkeit haben, ihre Charaktere mit den bekannten Outfits und Accessoires aus der Serie auszustatten, einschließlich Steve Harringtons "Scoops Ahoi"-Outfit aus der dritten Staffel.

Und damit wächst die Größe und Charaktervielfalt auf Seiten der Killer wie Überlebenden im Multiplayer-Titel wieder einmal an. Wie soll man sich denn bei all diesen ikonischen wie auch eigens kreierten Horrorfiguren sowie mutigen Überlebenden nur entscheiden können? Leicht wird es jedenfalls nicht, wenn einem jetzt neben Ghostface, Leatherface sowie dem Xenomorph auch noch der Demorgorgon zur Verfügung steht ...