Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Hier findest du Idris Elbas Charakter noch bevor die Erweiterung überhaupt ins Rollen kommt

Spieler*Innen von Cyberpunk 2077 können Solomon Reed, den Charakter, der durch Idris Elba verkörpert wird, bereits vor Beginn der großen Questreihe in der Welt von Night City aufspüren.

Es folgen kleine Spoiler zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:

Zu Beginn von Phantom Liberty erfahren wir als V, dass Solomon Reed als Sleeper Agent die vergangenen 7 Jahre für die Neuen Vereinigten Staaten von Amerika tätig war. Bevor er im Rahmen der Erweiterung wieder reaktiviert wurde, arbeitete Reed laut eigenen Angaben undercover als Türsteher bei einem berüchtigten Nachtclub in Night City.

Mit beeindruckender Liebe zum Detail hat Entwickler CD Projekt Red dafür gesorgt, dass die Spieler*Innen Reed so schon vor den Ereignissen der Erweiterung und mit Undercover-Kleidung begegnen dürfen (via IGN). Neugierige Fans können so zum Electric Orgasam Club reisen, welcher sich nordwestlich der Corpo Plaza befindet. Dort warten wir schließlich bis zum Einbruch der Dunkelheit und finden daraufhin Reed mit Undercover-Verkleidung als Türsteher vor.

Dieses Gesicht ... kommt uns nach den jüngsten Trailern unheimlich bekannt vor ... (Image credit: CD Projekt Red)

Cyberpunk 2077 ist voll von pikanten kleinen Details wie diesem, welche dazu beitragen, dass die Spielwelt lebendig und authentisch wirkt – und dabei ist die Anspielung auf Reeds Cover-Identität längst nicht das erste Mal, dass die Entwickler mit Liebe zum Detail arbeiten.

Nach Veröffentlichung des viel beachteten Netflix-Anime Cyberpunk Edgerunners fügte CD Projekt Red kürzlich erst eine kleine, aber feine Questreihe hinzu, welche auf die Ereignisse des tränenreichen Finales der Serie anspielten. Die Spieler können eine Aufnahme der Eröffnungsszene des Anime finden, die ihrerseits eine Missionskette startet. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst, kannst du so die ikonische Jacke von David Martinez, dem Hauptdarsteller der Serie, ergattern.

Trotz eines holprigen Starts entwickelte sich Cyberpunk 2077 mit Unterstützung der Fans, Fleiß der Entwickler und sinnvollen Überarbeitungen zu einem echten Erfolg. Zu Teilen knüpft hieran nun auch Phantom Liberty an. Doch auch gänzlich ohne die Erweiterung ist derzeit dank des großen (kostenfreien) 2.0-Updates einiges zutun. So wurde das Fortschrittssystem des Spiels radikal verändert, Möglichkeiten zur Charakteranpassung wurden umgestaltet und das Polizeisystem funktioniert besser denn je!

Wenn du das Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt Red also bisher bewusst liegenlassen hast, ist jetzt womöglich der ideale Zeitpunkt, um die aufgearbeitete Version des Spiels in ihrem vermeintlich besten Zustand zu erleben!

Auf der Suche nach weiteren großartigen RPGs? Dann wirst du in unserer Bestenliste zweifelsohne fündig. Oder aber du beliest dich weiter zu Cyberpunk und erfährst, warum du bei deinen Entscheidungen in Dogtown äußerst aufmerksam sein solltest!