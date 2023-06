Atomic Heart: Neuer DLC Annihilation Instinct bringt altbekannte Brutalität zurück

Mundfish dürfte dir spätestens seit 2023 ein Begriff sein, wo doch erst im Frühjahr diesen Jahres mit Atomic Heart ein durchaus gelungener Einstand gelungen ist.

Alsbald soll hierfür nun der erste DLC folgen, welcher auf den Namen Annihilation Instinct hört. Dieser ist schließlich auch Teil des Atomic Pass, der dir insgesamt 4 Abschnitte bieten soll und dich hierfür zurück in den Mendeleev Komplex führt, während du die Wahrheit rund um NORA enthüllst. Die Einladung zur Zerstörungswut hat zudem ein Datum erhalten und erscheint so bereits am 2. August 2023.

Ein Schnäppchen dürfte das aber keinesfalls werden. Schließlich verlangt Annihilation Instinct als Teil des Atomic Pass stolze 39,99 Euro von dir. Bist du aber noch nicht Besitzer des Hauptspiels, dürfte zumindest der satte Rabatt auf selbiges ein kleiner Trost sein. Atomic Heart steht für PlayStation 4, PlayStation 5, PC sowie Xbox Series und Xbox One zur Verfügung und ist zudem Teil des Xbox Game Pass.

Der offizielle Trailer zeigt sich hier einmal mehr recht grob, brutal, aber auch bildhübsch, und knüpft somit an bekannte Eigenschaften des Hauptspiels aus dem März an. Und auch im DLC dürfte so der Mix aus Nah- und Fernkampf zu tragen kommen, der durch eine Reihe pfiffiger Erweiterungen und Einsatz elementarer Vorteile durchaus fordernd werden kann.

Im offiziellen Statement verspricht Mundfish zudem die Integrationen zweier neuer Waffen. Mit Secateur geht es hierbei auf Distanz ins Gefecht, während Klusha die neue Begleitung fürs Grobe im Nahkampf werden dürfte. Ergänzt wird dein Arsenal zudem durch eine Reihe neuer Techno-Statis-Fähigkeiten, die dich diesmal sogar die Zeit selbst manipulieren lassen.

Aber auch die Story soll das Alte und Neue miteinander verweben, wo wir doch auf "neue, rätselhafte Charaktere sowie altbekannte Rückkehrer entlang überraschender Umstände treffen, während wir uns tiefer in den KI-Wahnsinn wagen und die Zerstörungswut selbiger überwinden."

Abgerundet wird das Update schließlich durch die Ergänzung des New Game+, welches es dir erlaubt, das Spiel noch einmal in einer anspruchsvolleren Variante zu durchleben. Während du Waffen und Fähigkeiten behalten darfst, werden Gegner mit neuen Resistenzen und weiteren zusätzlichen Effekten bestückt, was die Begegnungen umso tödlicher machen dürfte.

Ich für meinen Teil freue mich schon immens auf die neue Erweiterung zum überraschend spaßigen Hauptspiel mit genialer Optik, welches Atomic Heart darstellt. Mit dieser Meinung stehe ich aber deutlich im Widerspruch zu Kollege Chris, der bei Weitem nicht alles am Hauptspiel so toll fand.

Lässt dich Atomic Heart hingegen kalt, lohnt sich vielleicht ein Blick auf die kommenden Videospiel-Angebote des Prime Day. Hier wirst auch du zweifelsfrei die passende Unterhaltung finden!