Armored Core 6 war für FromSoft eine Lehrstunde wie Bloodborne zuvor

In einem aufschlussreichen Interview haben Armored Core 6-Direktor Masaru Yamamura und Produzent Yasunori Ogura den Entwicklungsprozess für den kommenden Titel offengelegt. Dabei erklärten sie, warum sie eine offene Welt vermieden, wie sie den Kampf gestaltet und woher sie ihre Inspirationen für das Spiel bezogen haben.

Die Entwickler von Armored Core 6 machten deutlich, dass sie "die Essenz" der Serie "anzapfen" und "diesen [Ansatz] in ein modernes FromSofrware-Spiel bringen wollten, das wir nur als das Studio machen konnten, das wir heute sind" (via GGrecon).

Yamamura erklärt: "Von den letzten Titeln haben wir nichts direkt übernommen, aber man kann einige Einflüsse von unserem allgemeinen Ansatz für das Spieldesign erkennen. Zum Beispiel, dass Bloodborne eine schnellere und aggressivere Version der Souls-Formel war."

Das bedeutet, dass Armored Core 6 zwar nicht die Dark Souls-Formel auf Kosten seiner Vorgänger kopiert, sich die Lehren darauf aber trotzdem zu Herzen genommen hat. Das zeigt sich auch in Fromsoftwares Ansatz für das Weltdesign. Das Team hat zwar "eine offenere Welt in Erwägung gezogen", sich aber dagegen entschieden, da dies, wie Yamamura betont, "den [Mech-]Bauaspekt einschränken würde, insbesondere die Art und Weise, wie sich der Spieler in diesem Raum bewegt".

FromSoftware hat sich bemüht, der eher "traditionellen" Missionsstruktur von Armored Core treu zu bleiben, was wiederum ausschlaggebend für zahlreiche Designentscheidungen war. "Wir wollten uns nicht von einer bestimmten [Mecha-]Serie inspirieren lassen, sondern von diesem Gefühl der alten Science-Fiction."

Yamamura und Co. wollten die Dinge "nostalgisch und traditionell" halten und sicherstellen, dass die Umgebungen ein "Gefühl von Größe und vergehender Zeit" vermitteln. Alles in allem scheint Armored Core 6 eine ganz eigene Erfahrung zu bieten, die sich spürbar von z. B. Elden Ring unterscheidet. Was das genau bedeutet, kannst du in unserer Preview zum Spiel lesen.

Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann es am 25. August für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Da bleibt nur zu hoffen, dass es FromSoftwares Qualitätsstandard beibehalten kann und vielleicht sogar zu einem der besten RPGs überhaupt wird.