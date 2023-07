8BitDo arbeitet mit SNK zusammen, um einen beliebten Retro-Controller zurückzubringen

8BitDo entwickelt wieder einen brandneuen Controller. Diesmal hat sich das Unternehmen mit dem japanischen Publisher SNK zusammengetan, um den kultigen Neo Geo CD-Controller originalgetreu nachzubauen.

Der 8BitDo NEOGEO CD Wireless Controller wird am 15. August zum Preis von 34,99 US-Dollar in den Handel kommen und kann bereits via Amazon US vorbestellt werden. Es wird auch vier limitierte Editionen geben, die alle Charaktere und Symbole aus The King of Fighters '97 zeigen, einem Spiel, das bis heute als eines der besten Kampfspiele gilt.



Der kabellose Controller unterstützt Bluetooth und 2.4g-Konnektivität, ähnlich wie der ausgezeichnete 8BitDo Ultimate und der 8BitDo Arcade Stick, zwei der besten Nintendo Switch-Controller auf dem Markt. Er kann auch mit einem USB-C-Kabel angeschlossen werden. Die Bluetooth-Konnektivität sollte bedeuten, dass der Controller mit der Nintendo Switch kompatibel ist, aber das Pad unterstützt offiziell auch PC, Android und erstaunlicherweise auch die Neo Geo Mini-Konsole, eine moderne Miniatur-Arcade-Maschine, auf der 40 klassische Neo Geo-Titel gespeichert sind.

Das Beste daran ist, dass 8BitDo nach eigenen Angaben das klickende Gefühl des Analogsticks des originalen Neo Geo CD-Pads originalgetreu nachgebildet hat. Das macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für Arcade- und Kampfspiele. Die Controller von 8BitDo sind in der Regel mit Hall-Effekt-Technologie ausgestattet, die für eine lange Lebensdauer sorgt und ein Abdriften verhindert. Es sieht so aus, als ob auch der 8BitDo NEOGEO CD Wireless Controller so oder so ähnlich ausgestattet ist.

Zu den weiteren neuen Funktionen gehören zusätzliche Schultertasten, eine Turbofunktion und benutzerdefinierte Tastenbelegungen, die wahrscheinlich über die 8BitDo Mobile App gesteuert werden. Alles in allem scheint der 8BitDo NEOGEO CD Wireless Controller ein gleichzeitig originalgetreuer und zukunftsorientierter Controller zu sein, der sich hervorragend für Arcade-Klassiker auf PC und Handy eignet.

Wenn du dir einen gänzlich anderen Controller zulegen möchtest, sind die Amazon Prime Day-Angebote für Videospiele, Xbox Series X|S, PS5 und Nintendo Switch vermutlich die richtigen Orte für dich, ein anständiges Schnäppchen zu machen.