Was Final Fantasy 16 aus den Fehlern von Octopath Traveler 2 lernen kann

Prinz Hikari ist ein Fisch auf dem Trockenen. Aus seiner Heimat verbannt, ist er auf der Suche nach Verbündeten, in der Hoffnung, eines Tages nach Hause zurückzukehren und seinen kriegstreiberischen Bruder zu stürzen. Zu diesem Zweck reist er durch eine raue Wüste. Die Sonne brennt auf ihn herab, während er von allen Seiten von Monstern bedrängt wird.

Schließlich kommt er in einer Grenzstadt an. Neben einer verfallenen Villa, die die Stadt überragt, steht ein einsamer Mann. Sein auffälliges Outfit und sein cooler Hut weisen ihn als einen weiteren Protagonisten aus. Voller Elan geht Hikari auf den Mann zu. In ihm könnte der eigensinnige Prinz eine verwandte Seele finden, die ihm auf seiner Suche helfen könnte. Sie könnten sich einander anvertrauen und ein echtes emotionales Band knüpfen, wenn sie sich über ihre gemeinsamen Probleme trösten.

Allerdings sind die Möglichkeiten in Octopath Traveler 2 so begrenzt, dass der Beherrschte, ein gewisser Partitio, Hikari nicht persönlich kennenlernen kann. Im Spiel könnte jeder der sieben anderen Oktopath-Reisenden dieses Gespräch mit ihm führen. Deshalb bietet dieser ansonsten faszinierende Mann einen allgemeinen, absichtlich faden Dialog an. Hikari antwortet nicht einmal. Wir, die Spieler, nehmen ihn einfach durch eine fade Menüabfrage in unsere Gruppe auf und machen damit die Aussicht auf ein warmes und emotionales Treffen zwischen diesen beiden eigensinnigen Söhnen zunichte. In diesem Fall ist der Versuch von Octopath Traveler 2, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, ein Fehlschlag, von dem er sich nie wieder richtig erholt.

Tritt Final Fantasy 16 in die Fußstapfen alter JRPGs?

Viele der besten JRPGs aller Zeiten, sowohl die modernen als auch die klassischen, setzen auf eine Ensemble-Geschichte. Xenoblade Chronicles 3 zum Beispiel nutzt seine verschiedenen Charaktere als Gegenspieler, an denen sie im Laufe der Geschichte wachsen. Der dramatische Konflikt zwischen dem stoischen Noah und der leidenschaftlichen Mio führt schließlich zu einer der bewegendsten und tragischsten Beziehungen, die man je in einem Videospiel gesehen hat.

Ensemble-Besetzungen, die aufeinander aufbauen, können den Charakteren eines Titels ein Gefühl von organischer Entwicklung geben. Aber weil das Team hinter Octopath Traveler 2 diese Möglichkeiten nicht ausschöpft, wird es zu einem seltsam spröden Spiel, in dem sowohl die fesselnden Kämpfe als auch die wunderschöne Landschaft nicht über den langen Schatten der gebrochenen Erzählung hinwegtäuschen können.

Trotz der fantastischen Schauplätze und üppigen Landschaften in den Trailern wird Final Fantasy 16 genau das tun, was Octopath 2 nicht getan hat. In einem Interview mit IGN erklärte der Produzent des Spiels, Naoki Yoshida, dass "Clive die meiste Zeit seiner Reise von einem oder mehreren Gefährten begleitet werden wird". Das deutet darauf hin, dass Final Fantasy 16 einen fließenderen Ansatz für die Gruppendynamik verfolgt und sich die Zusammensetzung der Truppe an die Anforderungen der Geschichte anpasst.

Allerdings ist es besorgniserregend, dass das Gameplay sich "ausschließlich auf die Steuerung von Clive konzentriert", denn das könnte bedeuten, dass wir uns auf Clives Perspektive konzentrieren und die Nebenfiguren vernachlässigen. Hoffentlich haben Clives kleiner Bruder Joshua, ihre Freundin Jill und der Rest der Gruppe noch die Möglichkeit, sich in den Zwischensequenzen und Dialogen des Spiels auszudrücken.

Ein wahres Epos

Wenn du eine weitläufige Geschichte voller heikler politischer und weltweiter Angelegenheiten hast, ist es wichtig, eine Vielzahl von Charakteren zu haben. So können wir, die Zuschauer, nachempfinden, wie sich diese Themen auf die Menschen auswirken, die in diesen Welten leben.

Genauso wichtig ist es, wie sich diese Charaktere mit ihren unterschiedlichen Perspektiven gegenseitig beeinflussen. Wenn verschiedene Sichtweisen und Pläne aufeinandertreffen, erleben wir neue und denkwürdige Momente der Charakterentwicklung. In Xenoblade Chronicles 3 geht es um zwei Gruppen, die sich in einem ewigen Krieg auf verschiedenen Seiten gegenüberstehen und zusammenkommen, weil sie sich einem neuen, noch nie dagewesenen Feind gegenübersehen.

Die unzusammenhängende Erzählung und das unregelmäßige Tempo von Octopath Traveler 2 stehen dem Entstehen neuer Perspektiven und fesselnder Charaktermomente im Weg. Wir hoffen, dass Final Fantasy 16 in die Fußstapfen vergangener JRPGs tritt und nicht das hochtrabende geopolitische Setting des Titels als Ausrede benutzt, um tiefere, charakterorientierte Elemente zu übersehen. Nur die Feinheiten komplexer, organischer Beziehungen werden dem Setting von Final Fantasy 16 gerecht.