Im Test: Octopath Traveler 2

Als Ode an die JRPGs der 90er Jahre hat Octopath Traveler 2 zweifelsohne das Zeug dazu. Die Ästhetik und das Kampfsystem sind perfekt aufeinander abgestimmt und erinnern an die alten Spiele, während sie sich gleichzeitig neu anfühlen. Die fragmentierte Natur der acht verschiedenen Handlungsstränge bedeutet jedoch, dass es der Welt und den Charakteren an Kohärenz und Raum fehlt, um einfachen Vorbildern zu entkommen, während es den Geschichten selbst an ausreichend Nuancen fehlt, um die Aufmerksamkeit zu halten.

Informationen zum Test (Image credit: Square Enix) Spielzeit: ~15 Stunden

Plattform: Nintendo Switch

Jeder, der schon länger Videospiele spielt, sollte an die Anziehungskraft der Nostalgie gewöhnt sein. Remakes, Hommagen und Genre-Revivals sind heutzutage ein Eckpfeiler des Mediums, und erfahrene Entwickler wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, um die warme Glut eines früheren Lebensabschnitts wieder aufleben zu lassen.

Octopath Traveler 2 ist, wie sein Vorgänger, ein Produkt von so erfahrenen Entwicklern. Es zeigt eine tiefe Wertschätzung für die JRPGs der 90er Jahre, nicht zuletzt für Final Fantasy 6, und extrahiert ihre Essenz, um das wiederzugeben, was die Fans damals in diese Spiele verliebt hat. Für diejenigen unter uns, die ein gewisses Alter erreicht haben, ist es eine große dampfende Schüssel mit Trostessen – genau wie Mama SquareSoft sie früher zubereitet hat.

Das Problem mit der Nostalgie ist jedoch, dass sie sich nur schwer mit den Anforderungen der Gegenwart vereinbaren lässt. Und trotz all des Know-hows, das in dieser Fortsetzung zu sehen ist, scheint sie nicht reif genug zu sein, um die Grenzen des ersten Spiels zu überwinden. Wie ein Trostessen, so wohltuend es auch sein mag, ist Octopath Traveler 2 nicht in der Lage, zu überraschen oder die Erwartungen zu übertreffen.



Octopath Traveler 2 ist ein rundenbasiertes JRPG für Nintendo Switch, PS4 und PS5, das mit wunderschöner Pixelgrafik und einem tollen Soundtrack von Komponist Yasunori Nishiki aufwartet. Octopath Traveler 2 vom Rollenspiel-Veteranen Square Enix ist keine explizite erzählerische Fortsetzung seines Vorgängers, sondern versucht, auf den Themen und Gameplay-Elementen des Originals aufzubauen. Wie im letzten Spiel folgt das Spiel der Geschichte von acht verschiedenen Helden.

Das sorgt für eine überfüllte Bühne. Sowohl die Geschichte von Agnea als auch die von Throné könnten ein solides Fundament für ein eigenständiges JRPG bilden. Allerdings werden die Geschichten dieser beiden Charaktere massiv geschwächt (genaugenommen auch die des restlichen Casts), wenn sie auf diese Art und Weise nebeneinander gestellt werden.

Keine kleinen Sachen

Die Kunstfertigkeit der Nostalgie, die hier zur Schau gestellt wird, ist jedoch wirklich eine Sache der Schönheit. Mehr als die meisten heutigen Pixel-Art-Hommagen erkennt Octopath Traveler 2 an, dass die SNES-JRPGs von Square Enix zu ihrer Zeit AAA-Produktionen waren, so dass einfache Retro-Revivals diese Großartigkeit nicht einfangen können. Im Gegensatz dazu erinnern Octopaths pixeltexturierte 3D-Dioramen an das 16-Bit-Zeitalter und sind gleichzeitig ein Fest für moderne Augen. Flache Ebenen werden zu Pop-up-Bilderbüchern, deren Ränder wie wehmütige Erinnerungen aufgeweicht und mit warmen Flecken von Lichtern und Kaminen übersät sind. Abgerundet wird der Effekt durch eindringliche Melodien und mitreißende Kampfhymnen, die auch in Final Fantasy 6 hätten erklingen können, wenn sie durch einen SNES-Soundchip gejagt worden wären.



Das Herumstreifen in der freien Natur und der Kampf gegen gefährliche Kreaturen wird mit ähnlichem Flair gemeistert. Die Landschaft ist voller blockartiger Hügel und modellhafter Dorfansichten. Dank der neuen Wasserwege, die du mit kleinen Booten überqueren kannst, um nach versteckten Schätzen und alternativen Routen zu suchen, gibt es dieses Mal noch mehr zu entdecken. Die Kämpfe sind eine Mischung aus altmodischen rundenbasierten Begegnungen und raffiniertem Bombast: von der Art und Weise, wie die Charaktere mit Blitzen umherwirbeln, bevor sie ihre mächtigen Angriffe entfesseln, bis hin zu dem Geräuscheffekt, der entsteht, wenn du die Deckung eines Gegners zerbrichst, so als ob ein Akt des Vandalismus belohnt würde.

Diese Bruchmechanik und die "Battle Points" (BP), die deine Kämpfer mit der Zeit sammeln, sorgen auch für ein taktisches Spiel. Um die Schilde deiner Gegner zu schwächen und große Treffer zu landen, musst du ihre Schwächen gegenüber bestimmten Waffen oder Magie entdecken und sie mit jedem Schlag schwächen, bis du sie durchschlägst und sie für eine Runde betäubst und verwundbar machst. Deine BP-Vorräte können entweder verwendet werden, um mehrere Standardangriffe zu entfesseln oder um Spezialfähigkeiten zu verstärken. Im Idealfall sparst du sie dir auf, bis du die Deckung deiner Feinde durchbrochen hast, und setzt sie dann mit voller Kraft ein. Manchmal ist es aber auch ratsam, sie früher einzusetzen, um eine Verteidigung schnell zu knacken, bevor dein Gegner erneut angreift.

Leider stehen diese Mechaniken im Schatten anderer Titel, die ähnliche Funktionen flüssiger umsetzen. Ich konnte nicht anders, als die Bruchmechanik mit den Elementarschwächen in Persona 5 zu vergleichen, wo du, wenn du jedes gegnerische Monster in einer Begegnung mit seiner Schwäche triffst, einen stilvollen Rundumschlag ausführen kannst. Du wirst sogar mit einem personalisierten Siegesbildschirm belohnt, je nachdem, welcher Charakter die Aktion ausgelöst hat.

Im Gegensatz dazu ist das Bruchsystem von Octopath Traveler 2 eher enttäuschend. Es ist zwar befriedigend, einen Gegner verwundbar zu machen, aber die Belohnung ist nur von kurzer Dauer. Bei stärkeren Gegnern fühlt sich das Erreichen des Bruch-Status oft wie eine lästige Pflicht an, um überhaupt eine Chance zu haben.

Stadtgespräch

Wenn du den ersten Teil gespielt hast, kennst du das alles schon. Es ist einfaches Recycling. Ja, es gibt ein paar Neuerungen im System: Die "latenten Kräfte" bauen sich auf, wenn die Charaktere Schaden erleiden, bis sie eine besondere Fähigkeit ausführen können – z. B. eine zusätzliche Runde gewinnen oder ihren BP-Vorrat sofort auffüllen. Auch gibt es nun Zweitjobs, die es einem Charakter ermöglichen, die Fähigkeiten eines anderen zu seinem Repertoire hinzuzufügen, was der Gruppe etwas mehr Flexibilität bietet. Aber keine von beiden Mechaniken verändern den Spielfluss dramatisch.

Das gilt auch für die Struktur deines Abenteuers, in dessen Mittelpunkt wieder acht Reisende aus verschiedenen Teilen der Welt stehen, die alle ihre eigenen Gründe haben, eine Reise anzutreten. Du wählst eine Hauptfigur aus und spielst das erste Kapitel ihrer Geschichte durch, bevor du dich auf den Weg machst, um ein weit entferntes Ziel zu erreichen. Bevor du jedoch in die Nähe deines Ziels kommst, triffst du die anderen Charaktere in ihren Heimatstädten, spielst ihre Hintergrundgeschichte durch und fügst sie dann deiner Truppe hinzu. Jetzt hast du acht Quests zu erledigen, ein Kapitel nach dem anderen, die über die ganze Karte verstreut sind.

Wie zuvor hast du also jede Menge Freiheit, die Reihenfolge zu bestimmen, in der du deine Bande rekrutierst und ihre Ziele abhakst. Du bist nie an einen einzigen Ort gebunden und wenn du eine neue Stadt erreichst, kannst du dorthin zurückkehren, wann du willst. Diese offene Einladung geht auf Kosten eines einzigen Erzählstrangs, der die Gruppe auf eine gemeinsame Sache einschwört. Abgesehen von gelegentlichen Gesprächen am Rande und einer Handvoll belangloser Minikapitel, in denen zwei Charaktere zusammenarbeiten, konzentriert sich jede Geschichte auf eine einzelne Person, während der Rest der Mannschaft lediglich Unterstützung im Kampf bietet. Die Gruppendynamik, die für JRPG-Serien wie Dragon Quest, Persona oder Final Fantasy so wichtig ist, fehlt hier komplett.



Meistens wirken unsere Helden wie Zweckbündnisse, die sie nur zusammenbringen, damit sie ihre individuellen Ziele leichter verfolgen können. Das reicht nicht aus, wenn man bedenkt, wie warmherzig und einladend zum Beispiel die Geschichte von Xenoblade Chronicles 3 erzählt wird.

Der vielleicht größte Nachteil des Spiels ist jedoch, dass es seine Geschichten stur auf traditionelle Weise erzählt und sich nicht bewusst zu sein scheint, wie sich das narrative Design zusammen mit den Kampfsystemen und visuellen Stilen in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Während die Anziehungskraft der JRPGs der 90er Jahre gleichbedeutend mit kindlichem Staunen war, sind diese Augen im Laufe der Zeit anspruchsvoller und skeptischer geworden, aber die Fiktion kommt hier nie über abgedroschene Moralgeschichten und zusammengewürfeltes Fantasy-Konfekt hinaus.

Auch der Ton der Geschichten ist uneinheitlich. Positiv ist, dass du zwischen sanfteren und härteren Geschichten hin- und herwechseln kannst, aber potenziell schwerwiegende Themen wie Sklaverei und Prostitution werden z. B. zwischen Agneas Streben nach Ruhm eingeklemmt, und jede moralische Zweideutigkeit bleibt auf der Strecke, da jedes Kapitel vor dem nächsten abgeschlossen wird. Das ist schade, denn einige der Themen hätten eine ernsthafte Behandlung verdient.



Octopath Traveler 2 hat eine atemberaubende Grafik, einen großartigen Soundtrack und ein taktisches, wenn auch manchmal frustrierendes Kampfsystem. Das Spiel fühlt sich jedoch so an, als würde es in acht Richtungen auseinandergezogen und nur durch erzählerische Einfälle und mechanische Bequemlichkeit zusammengehalten. Das soll nicht heißen, dass es in Octopath Traveler 2 nichts zu lieben gibt. Die Geschichten der einzelnen Charaktere sind gut geschrieben und oft fesselnd, aber dadurch, dass du deine Zeit willkürlich zwischen den Geschichten aufteilen musst, bist du gezwungen, von einer Saga zur nächsten hin- und herzuspringen, was zu den zu erwartenden tonalen Peitschenhieben führt. Octopath Traveler 2 ist ein gelungenes Rollenspiel, das aber seine hochgesteckten Ziele nicht erreichen kann.