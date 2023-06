Vier Funktionen, die watchOS 10 braucht (und eine, die es loswerden muss)

watchOS 10 kommt und könnte neben dem neuen VR-Headset von Apple einer der Stars der WWDC 2023 werden.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Apples Wearable OS seit seiner Einführung immer ein Teil des Geschehens war, aber vielleicht nicht immer viel Aufsehen erregt hat. Dieses Mal könnte watchOS jedoch glänzen, denn Gerüchten zufolge wird es ein umfangreiches Update für Kernfunktionen wie den Startbildschirm geben.

Hier ist alles, was wir von watchOS 10 erwarten, und was Apple dieses Mal verbessern kann.

Verbesserte Trainingsmetriken für das Fitnessstudio

(Image credit: Kanut Photo / Shutterstock)

Das watchOS-Update vom letzten Jahr, watchOS 9, hat beim Laufen wahre Wunder bewirkt, indem es eine Vielzahl neuer Messwerte und ein viel besser anpassbares Display in der Trainings-App einführte. Neuerungen wie Schrittlänge und Bodenkontaktzeit sind ideal für passionierte Läufer, und wir denken, dass es an der Zeit ist, dies auch für den Rest der verfügbaren Übungen einzuführen.

Wir haben bereits ausführlich darüber geschrieben, dass es eine Herausforderung ist, ähnliche Messwerte für das Training im Fitnessstudio anzubieten, aber angesichts der vielen hervorragenden Optionen von Drittanbietern ist das ein großes Versäumnis. Selbst wenn Apple in der Lage wäre, Wiederholungen und Sätze in Apple Fitness Plus einzubinden, wäre das etwas anderes als die Standardwerte für Kalorienverbrauch, Herzfrequenz und Trainingsdauer, die wir jetzt haben.

Auch eine Vorstellung davon, wie viel Erholung unser Körper braucht, wäre toll.

Überarbeitung der Widgets

(Image credit: Apple)

Widgets, auch bekannt als Complications, sind das Herzstück der Apple Watch seit ihren Anfängen. Während sich das Gerät von den Glances (ein Widget, das sich über den ganzen Bildschirm erstreckt und durch das man wischen kann) entfernt hat, klingt es so, als würde Apple in watchOS 10 zu etwas Ähnlichem zurückkehren.

Berichten zufolge wird die gesamte Benutzeroberfläche auf überarbeiteten Widgets basieren, anstatt Apps einzeln zu öffnen. Anstatt also erst in den Kalender, dann in die Nachrichten und dann in den Taskmanager deiner Wahl zu springen, könntest du einfach zwischen den einzelnen Apps hin- und herspringen, ohne sie wirklich zu "öffnen".

Es ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen (vielleicht, weil das App-basierte Paradigma der Apple Watch so tief verwurzelt ist), aber wir sind gespannt, mehr darüber zu erfahren. Das derzeitige Komplikationssystem ist nicht schlecht, aber es gibt den Apps nur einen relativ kleinen Bereich, in dem sie arbeiten können, mit einigen Ausnahmen: Es bleibt abzuwarten, wie Apple das mit einem traditionellen Zifferblatt in Einklang bringen wird.

Eine Apple Watch Zifferblatt-Galerie

(Image credit: Apple)

Als die Apple Watch mit anpassbaren Zifferblättern auf den Markt kam, schien es nur eine Frage von Monaten zu sein, bis wir eine Galerie haben würden, aus der wir unsere Favoriten auswählen können.

Und jetzt, im Jahr 2023, sind wir immer noch auf Voreinstellungen mit Farbvariationen beschränkt. Es ist eine ganze Branche von Zifferblattdesignern entstanden, aber Apple scheint darauf zu bestehen, sie komplett zu meiden.

Das ist schade, denn nach den Fortschritten bei der Anpassung des Sperrbildschirms auf dem iPhone sollte die Watch eigentlich als Nächstes dran sein - vor allem, wenn man bedenkt, dass sie am Körper getragen wird und somit sehr persönlich ist.

Vielleicht liegt es daran, dass man nicht weiß, was geteilt wird, aber es ist ein großes Versäumnis - wir hoffen auf Besserung in watchOS 10.

Verbesserte Schlafenszeit

(Image credit: Samio20 / Shutterstock)

Lange Zeit habe ich die Apple Watch in Bezug auf die Schlaferfassung aus zwei Gründen abgelehnt: Sie kann so ziemlich alles (daher ist es in Ordnung, wenn sie in einer Sache nicht so gut ist) und die Akkulaufzeit war nie dazu geeignet, sie länger als einen ganzen Tag zu tragen, bevor sie über Nacht aufgeladen werden musste.

Mit der Schnellladefunktion (oder der Apple Watch Ultra) ist dieser zweite Punkt hinfällig, und auch wenn ich sagen kann, dass die Schlaferfassung solide ist, verblasst sie im Vergleich zu Optionen wie Sleep++ von Drittanbietern.

Zum einen ist Apple zu starr in seinem Ansatz. Du musst deine Schlafenszeit manuell festlegen, und die spontanen Nickerchen, die ich so gerne mache, wenn ich das Haus für mich allein habe, werden nicht berücksichtigt. Hoffen wir, dass die Apple Watch in Sachen Schlaf klüger wird - denn sie ist viel, viel teurer als die Optionen von Fitbit, die das viel konsequenter tun.

Es ist an der Zeit, das iPhone loszuwerden

(Image credit: Apple)

Die Apple Watch ist zwar ein fester Bestandteil des "Ökosystems", von dem wir immer wieder hören (und schreiben), aber sie muss sich von ihrem übermächtigen Elternteil abnabeln.

Mit dem Familien-Setup kannst du eine Apple Watch für ein Familienmitglied oder einen Freund einrichten - ideal für alle, die einen iPhone-tragenden Verwandten haben. Wusstest du, dass es auf der Apple Watch keine Health-App gibt? Natürlich sammelt sie Gesundheitsdaten, aber du musst den besagten iPhone-Besitzer fragen, wenn du nach Fitness- oder Gesundheitstrends suchen willst.

Es ist ein seltsames System, und obwohl Apple sich so weit wie möglich von den Nutzern von Android Smartphones fernhalten möchte, haben mich viele Pixel- und Samsung-Besitzer gefragt, ob sie sich eine Apple Watch zulegen sollten.

Das liegt daran, dass Apple in vielerlei Hinsicht die Nase vorn hat - aber das Unternehmen muss sich auch für Nicht-iPhone-Besitzer öffnen.

Ein guter Anfang wäre es, wenn nicht nur iPhone-Besitzer, sondern auch Nutzer mit einem der besten iPad- oder Mac-Computer die Möglichkeit hätten, ihr Wearable einzurichten. Wir hoffen, dass sich das in watchOS 10 ändert.