5 Dinge, die ich am MacBook Air sehen möchte

Es fällt mir schwer, mir Hoffnungen auf das gemunkelte MacBook Air zu machen, das Apple angeblich auf dem kommenden Spring Event vorstellen wird. Versteh mich nicht falsch: Das Air vom letzten Jahr war ziemlich beeindruckend - genug, um in unserem Test 4,5 Sterne zu bekommen. Aber ein blau-schwarzes Finish, das Apple "Midnight" nennt, ein größerer Bildschirm, ein etwas handlicheres Gehäuse und eine höher auflösende Webcam sind nicht die aufregendsten Neuerungen.

Außerdem habe ich schon so lange auf ein helles und buntes MacBook Air gewartet, das in den gleichen Farben wie der iMac 24-Zoll kommen sollte. Dazu ist es leider nie gekommen.

Und obwohl das MacBook Air M2 2022 ein nettes Design-Upgrade bekommen hat, hat sich Apple immer noch zurückgehalten. Das ist typisch Apple. Bloß nicht, dass das Unternehmen eine umfassende Überarbeitung vornimmt und uns alles, was wir wollen, in einem einzigen Gerät anbietet, denn in dem Jahr, in dem die "neue und verbesserte" Version auf den Markt kommt, wird es kein Geld mit uns verdienen.

Nach dieser bissigen Bemerkung dachte ich, ich stelle mal eine Liste mit all den Dingen zusammen, die ich auf der WWDC 2023 auf dem MacBook Air sehen möchte (und eine Sache, die ich wirklich nicht sehen möchte). Denn ganz ehrlich: Es gibt zwar viele Dinge, die der Mac besser kann als Windows, aber Apple scheint in Sachen Innovation in vielerlei Hinsicht hinterherzuhinken. Und das geht schon seit ein paar Jahren so.

(Image credit: Future)

1. Kein 15-Zoll-Air

Aber warum nicht?

Während einige von uns anfangen zu glauben, dass es ein 15-Zoll MacBook Air geben wird, ist das Beste am Air, dass es unglaublich handlich ist. Es ist dünn, kompakt und leicht und bietet dir genug Leistung für deine kreative Arbeit und eine ausreichend lange Akkulaufzeit, um deinen Arbeitstag zu überdauern. Wollen wir das wirklich mit einem 15-Zoll-Modell ändern? Auch wenn es Ausnahmen von der Regel gibt, bedeutet ein großer Bildschirm fast immer ein schweres Notebook, was den Zweck des Airs irgendwie zunichte macht, oder?

Natürlich lässt sich dieser Zug nicht aufhalten. Das MacBook Air 15 Zoll wurde bereits in Tests gesichtet und alles deutet auf eine Vorstellung auf der WWDC 2023 hin. An dieser Stelle stöhne ich also nur. Ich hoffe nur, dass es so leicht ist wie das LG Gramm 16. Wozu ist es sonst gut?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

2. Niedrigerer Preis

In der heutigen Wirtschaftslage ist ein teurer Laptop das Letzte, woran die Leute denken. Vor allem nicht, wenn es so viele erschwingliche Optionen gibt, die genauso gut oder sogar besser sind (wie die besten Windows Laptops).

Leider ging die letztjährige Überarbeitung des MacBook Air auch mit einer Preiserhöhung einher, die bei 1.499 € begann - 300 € mehr als beim M1-Modell (das weiterhin im Angebot ist und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet).

Ich verlange also einen günstigeren Preis, Apple. Und ehrlich gesagt ist es keine schlechte Idee, das zu tun, wenn du willst, dass die Leute deine Produkte weiterhin kaufen.

(Image credit: Future)

3. Ein OLED-Bildschirm

Anscheinend werden wir ein OLED Display in einem MacBook nicht vor 2024, vielleicht sogar erst 2026 sehen, was ehrlich gesagt ein Fehler ist. Gerüchten zufolge ist diese Entscheidung wahrscheinlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter der Rückgang der MacBook-Verkäufe und die Schwierigkeiten, die Produktion von OLED-Displays hochzufahren. Es könnte also sein, dass Apple keinen Einfluss darauf hat, wenn man bedenkt, dass die Partnerschaft mit LG aufgrund des gleichen Produktionsproblems gescheitert ist.

Aber wenn man bedenkt, dass viele der besten Windows Laptops ihr eigenes, wunderschönes OLED Display haben, gerät Apple irgendwie ins Abseits. Kürzlich habe ich dieselbe Folge von Wednesday auf einem MacBook Pro und einem Acer OLED-Laptop abgespielt. Das Display von Acer war in Bezug auf die Farben besser und machte das Geschehen etwas intensiver, obwohl das Display kaum eine Antireflexionsschicht hatte.

Ich würde mich freuen, wenn auf der WWDC 2023 ein MacBook Air mit OLED-Display vorgestellt würde, und ich bin mir sicher, dass viele Apple-Fans das auch so sehen würden.

(Image credit: Future)

4. Mindestens ein SD-Port

Die Initiative "Nur USB-C-Anschlüsse" ist aus vielen Gründen spektakulär gescheitert. Die Leute brauchten immer noch andere Anschlüsse, vor allem weil viele Geräte und Zubehörteile noch nicht auf den USB-C-Zug aufgesprungen sind.

Vor allem professionelle Kreative und Content-Producer brauchten eine Vielzahl von Anschlüssen an ihren Laptops, insbesondere einen SD-Kartenleser und einen HDMI-Anschluss, und Apple musste auf die harte Tour lernen, dass es nicht kontrollieren kann, was die Verbraucher brauchen.

Deshalb hat Apple beschlossen, die Vielfalt der Anschlüsse in den neueren MacBook Pro Modellen wieder einzuführen, was in Anbetracht der Zielgruppe des Unternehmens auch angemessen ist. Ich würde es begrüßen, wenn Apple das auch für das MacBook Air tun würde. Schließlich verlassen sich auch viele Berufstätige bei ihrem täglichen Arbeitspensum auf die Airs.

(Image credit: Apple)

5. Ein mintfarbenes MacBook Air, passend zu meinem iMac

Ehrlich gesagt, will ich einfach nur Farben, so wie jeder von uns, der in der iBook-Ära aufgewachsen ist, als ich neben Graphit noch aus vier verschiedenen lustigen Farben wählen konnte. Die Farbe Mitternacht ist wunderschön, versteh mich nicht falsch, aber sie ist auch eine weitere neutrale Ergänzung zu einer bereits neutralen Auswahl.

Es sieht so aus, als würde Apple sein Bestes tun, um das minimalistische Feuer am Brennen zu halten. Das Problem ist nur, dass wir uns jetzt in der Ära des Maximalismus befinden, und da dreht sich alles um helle, leuchtende Farben, Baby!

Außerdem wünsche ich mir ein neuwertiges MacBook Air, das zu meinem iMac 24-Zoll passt. Ist das zu viel verlangt?