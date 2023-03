Skyrim-Mod Skyblivion macht Elder Scrolls 6 echte Konkurrenz

Seit vielen Jahren wachen RPG-Fans geduldig über ein ganz besonderes Projekt. Der Weg war lang und voller Rückschläge, aber in den letzten Jahren wurde die treue Fangemeinde mit einigen offiziellen Ankündigungen verwöhnt. Und jetzt scheint zumindest ein Ende in Sicht zu sein.

Ob dieses Ende noch vor der Veröffentlichung von The Elder Scrolls 6 (Öffnet sich in einem neuen Tab) eintritt, kann nur vermutet werden.

Skyblivion ist nicht zu verwechseln mit Skywind (einem Amateur-Modding-Projekt, das Morrowind in die Skyrim-Engine portieren will), Morroblivion (Morrowind in Oblivion) oder Unrake (ein Projekt, das die Waffen von Unreal Tournament in Quake 3 Arena portiert, das ich mir gerade ausgedacht habe). Es ist die wunderschöne, liebenswert schrullige Welt von Cyrodiil mit all ihren Quests, Rüstungsgegenständen und NPCs, portiert nach Skyrim.

Ja, das Skyrim, das vor 12 Jahren herauskam. Das Angebot hat sich seit dem Start des Projekts im Zuge der Veröffentlichung von Bethesdas Riesenerfolg ein wenig verändert. Es geht nicht mehr darum, einen alten Klassiker mit der neuesten, hochmodernen Engine zu spielen. Vielmehr geht es darum, einen alten Klassiker in der Engine eines anderen zu spielen. Aber das ist absolut in Ordnung.

Beinahe zu schön um wahr zu sein

Der Nervenkitzel, ein altes, vergessenes Land wie Oblivions Cyrodiil zu sehen, das so kunstvoll archiviert und renoviert wurde, ist auch nach all den Jahren noch derselbe. Schau dir den Livestream der Modder an und sag mir, dass du nicht den Drang verspürst, in die Ferne zu rennen, einen Skooma-Schmuggelplan aufzudecken oder in ein Aquarell zu fallen.

Die Livestream-Demo (Öffnet sich in einem neuen Tab) beginnt praktischerweise gegenüber der ersten Ayelid-Ruine, die du in Oblivion zu Gesicht bekommst. Die Ruine befindet sich gleich hinter dem berühmten Tunnel, aus dem du in die Freiheit der Open World-Karte von Cyrodiil gelangst. Es gibt nur wenige Sehenswürdigkeiten, die besser einfangen, was Oblivion so besonders gemacht hat.

Und auch wenn du überzeugend argumentieren könntest, dass du Oblivion einfach noch einmal spielen solltest, um ein authentisches und nostalgisches Erlebnis zu haben, liegen die Vorteile von Skyblivion auf der Hand.

Oblivion birgt sicherlich eine unantastbare Nostalgie, aber es gibt auch ein paar Dinge, die uns unsere rosarote Sichtweise von 2006 verschwiegen hat. Dinge, von denen wir dachten, dass sie von Anfang an da waren, die wir aber in Wirklichkeit erst später in Mods hinzugefügt haben oder die erst in Skyrim implementiert wurden. Die Liste ist überraschend lang und umfasst Funktionen wie Spielerbehausungen (Mods), Unterwasserkämpfe (Skyrim) und einen übersichtlichen Inventarbildschirm (Mods für Skyrim). Das Team hinter Skyblivion, die TESRenewal Modding Group, will all die Dinge, die wir heute als zentral für das grundlegende Elder Scrolls-Erlebnis betrachten, auf subtile Weise einbauen, ohne dabei die Essenz von Bethesdas Original zu verlieren. Nach allem, was die Gruppe bisher gezeigt hat, scheint sie diese Balance gekonnt zu finden.

Der Herbstwald zum Beispiel war ein relativ kleines Gebiet entlang der orangefarbenen Straße auf der ursprünglichen Karte von Cyrodiil. Die Spieler erinnern sich noch gut daran, weil das herbstliche Laub ein unverwechselbares Biom in einer ansonsten ziemlich allgegenwärtig grünen Welt war. Die Modder sind sich der Beliebtheit des Herbstwaldes bewusst und bauen das Gebiet deshalb komplett neu auf.

Aber das Team kopiert ihn nicht einfach Stein für Stein, Blatt für Blatt. Es hat sich entschieden, ihn zu erweitern und eine gewisse künstlerische Freiheit zu nutzen, indem es sich eher an den Geist des Originals hält als an jedes Detail. Das gilt auch für die Goldküste, die wie überall in Oblivion grün war. Die Version von Skyblivion wurde noch einmal komplett überarbeitet und macht ihrem Namen nun alle Ehre, da sich die Schattierungen der Flora in dieser Region dezent verändert haben. Niemandes kostbare Erinnerungen werden durch solche kreativen Veränderungen auf den Kopf gestellt - es fühlt sich eher wie eine verschärfte Version dessen an, woran wir uns erinnern.

Diese Philosophie hat in der Gaming-Branche schon oft zu einer Flut von Remakes und Remasters geführt. Gleiche Texturen haben ihren Platz, aber das Final Fantasy 7 Remake (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat mit seiner kompletten Neuinterpretation dessen, was einst mehr oder weniger ein isometrisches, rundenbasiertes Rollenspiel auf der PS1 war, die Fantasie einer ganz neuen Generation von Spielern erobert. Es fühlt sich immer noch völlig mit dem Original verbunden an, auch wenn buchstäblich alles, was du siehst und tust, völlig anders ist.

Lieber gut statt schnell

Für den virtuellen Renovierer besteht die wahre Kunst darin, zu wissen, wo die Essenz eines Spiels liegt. Ist es der Soundtrack oder die Charaktermodelle? Ist die Steuerung unantastbar und wäre das Erlebnis besser, wenn es einen Wechsel der Kameraperspektive oder eine zusätzliche Sprungtaste gäbe? Ich kann das Wesen von Oblivion nicht besser beschreiben, als es Skyblivion in jedem Bild der Vorabveröffentlichung schafft; das Team dahinter scheint telepathisch zu wissen, was jedem von uns in der riesigen Fangemeinde des Spiels wichtig ist. Es weiß, worauf es sich stützen muss, was gekürzt und was komplett überarbeitet werden muss.

In einigen Fällen sind die ursprünglichen Ideen der Bethesda Game Studios darin eingeflossen. Skyblivions Version von Leyawiin an der Südküste weicht vom Original ab und verwendet stattdessen originale Konzeptzeichnungen und Skizzen des Entwicklerteams, um eine neue Vision der Stadt zu entwerfen. So haben sich die Macher die Stadt vorgestellt, bevor harte Realitäten wie Zeit und Budget ein Wörtchen mitzureden hatten.

Skyblivion ist mit ihrem Ansatz eine moderne Rarität.

Skyblivion ist mit ihrem Ansatz eine moderne Rarität. Es handelt sich nicht um eine Early-Access-Veröffentlichung, die in funktionsfähiger, aber unfertiger Form vor sich hin dümpelt, auch wenn die TESRenewal Modding Group ein ausreichendes Publikum dafür hat. Es ist nicht hinter einer Kickstarter-Kampagne mit einem immer höher werdenden Ziel versteckt. Das kleine Team von Amateurentwicklern hat die Aufgabe, eine riesige Open World neu zu erschaffen, mit ihren eigentlichen Jobs und anderen Verpflichtungen in Einklang gebracht, und diese Modder lassen sich Zeit, bis das Projekt abgeschlossen ist.

Das wird übrigens nicht vor 2025 der Fall sein.

Das geht aus dem letzten großen Update hervor, in dem erklärt wird, dass sich der Termin nach vorne verschieben kann, je nachdem wie schnell Fortschritte gemacht werden, aber nicht nach hinten. Es ist also ein Wettlauf im Gange, den Skyblivion wahrscheinlich gewinnen wird - was wird zuerst erscheinen, dieses Magnum Opus für die Heimprogrammierung oder das nächste vollwertige Elder Scrolls Spiel?

Bethesda hat außer einem Ankündigungstrailer aus dem Jahr 2018, der uns genau nichts verriet, noch keine konkreten Informationen zu The Elder Scrolls 6 gegeben. Es wird Land und Meer geben. Es ist das sechste Elder Scrolls Spiel. Das war's. Der Game Director von Bethesda, Todd Howard, hat sich etwas ausführlicher zu den internen Zeitplänen des Studios geäußert und dabei nur klargestellt, dass sich das Studio bis zur Veröffentlichung auf Starfield (Öffnet sich in einem neuen Tab) konzentrieren wird. Und wie wir seit kurzem wissen, soll das Spiel im September 2023 endlich erscheinen. Im Jahr 2018 verließ es die Vorproduktion, in der es sich seit der Veröffentlichung von Fallout 4 im Jahr 2015 befand, und ging in die vollständige Entwicklung über, die noch im selben Jahr in einen spielbaren Zustand überführt wurde. Angesichts dieser Zeitpläne ist es äußerst unwahrscheinlich, dass The Elder Scrolls 6 nur zwei Jahre nach Starfield erscheint.

Und das ist auch gut so für Skyblivion. Es wäre eine Schande, wenn die Arbeit eines so engagierten Teams von einem neuen Hauptspiel überschattet würde. Außerdem wollen sie sicher eine kleine Pause einlegen, bevor sie mit Skyscrolls 6 beginnen.