Lego 2K Drive stellt Mario Kart in den Schatten

Lego 2K Drive hat eine Menge Herz. Die hellen, ansprechenden Menüs, die leicht amüsanten Dialoge und die originalgetreue Nachbildung der Lego-Bausteine geben dem Titel ein spürbares Gefühl von Wärme und Ganzheitlichkeit. Sobald man jedoch auf die Strecke geht, wird schnell etwas anderes klar. Etwas vielleicht noch Wichtigeres: Lego 2K Drive hat auch Mumm.

Was genau soll das bedeuten? Nun, Lego 2K Drive ist ein familienfreundlicher Racer, aber lass dich davon nicht täuschen. Unter der Haube befinden sich jede Menge versteckte Funktionen und überraschend effiziente Systeme.

In den ersten 5 Minuten führt dich das Spiel in das Driften ein. Wie bei Mario Kart 8 Deluxe ist das Driften ein absolut wichtiger Teil des Arsenals eines jeden Fahrers. Aber Lego 2K Drive geht noch weiter. Wenn du driftest, füllst du deine Boost-Anzeige. An diesem Punkt hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du nutzt sie wenig, aber oft, oder du sparst sie auf. Um die Sache noch komplizierter zu machen: Wenn du lange genug boostest, gelangst du in einen besonderen Zustand, in dem du nicht nur mehr Geschwindigkeit bekommst, sondern auch gegnerische Fahrzeuge mit Leichtigkeit zur Seite stoßen kannst. Das erinnert an Burnout: Paradise.

All diese Mechanismen passen wunderbar zu den rasanten Rennen selbst. Es geht eng zu, sogar gegen die KI, die überraschend kompetent ist. Vor dem Hintergrund von Powerups und Rennfahrern, die um Positionen kämpfen, lädt sogar das Boost-System von Lego 2K Drive zu kritischen Momenten ein, in denen es um Sekundenbruchteile geht.

Lego 2K Drive: Stein für Stein

Lego 2K Drive verfeinert nicht nur die bestehende Kart-Rennmechanik, sondern stellt auch den Ausgangszustand auf den Kopf, indem es die Spieler aktiv dazu ermutigt, durch Kollisionen mit Hindernissen Chaos und Zerstörung anzurichten.

In Lego 2K Drive ist dein Auto aus Steinen gebaut. Wenn du durch ein Power Up Schaden nimmst oder von einem größeren Fahrzeug angefahren wirst, löst sich Plastik von deinem Fahrzeug. Wenn du zu viel Schaden nimmst, wird dein Auto zu einem brennenden Wrack, das von feurigen Legosteinen beleuchtet wird, bis du wieder respawnst.

Die Wiederbelebung in Lego 2K Drive erfordert Ausdauer und Mut. Um deine Steine wieder aufzufüllen, musst du in Teile der Landschaft krachen. Wenn du auf einem Bauernhof fährst und durch einen Zaun driftest, kannst du einige der wertvollen Steine für dich selbst klauen und sicherstellen, dass der Verlust der Umgebung dein Gewinn ist.

Es scheint kontraintuitiv für einen Renntitel, die Zerstörung zu fördern, aber in Lego 2K Drive verstärkt es fröhlich die kindliche Laune, die das Herz des Spiels ausmacht. Nach ein paar Rennen wirst du dich dabei ertappen, wie du alles zerstörst, um das Fahrzeug deiner Wahl wiederherzustellen. Glücklicherweise hat Lego 2K Drive viel Wert auf Sound und visuelles Design gelegt. Die taktische Notwendigkeit dieser Zerstörung mit Steinen überschattet nicht nur nicht die ursprüngliche Freude, die es bereitet, jemandes Briefkasten umzuwerfen, sondern verstärkt sie noch. Lego 2K Drive ermutigt dich, clever und dumm zugleich zu sein.

Besuch im malerischen Bricklandia

So sehr ich Mario Kart 8 auch mag, die Charaktere und Umgebungen wirken auf mich oft etwas steril. Die Strecken sind in sich abgeschlossen, mit sauberen Linien und geometrischen Kurven.

Lego 2K Drive ist chaotischer und lädt zu fantasievollen Lösungen für die Aufgaben ein, die es bietet. Jede der Strecken in Lego 2K Drive ist Teil der offenen Welt von Bricklandia, die es zu erkunden gilt. Die Herangehensweise erinnert eher an Forza Horizon 5 als an Mario Kart 8, und dafür ist das Spiel viel besser. Legosteine klicken und klappern angenehm, wenn du in der offenen Welt mit ihnen kollidierst. Hupen, Motoren röhren und kaleidoskopische Farben füllen deinen Bildschirm.

Darüber hinaus verfügt Lego 2K Drive über einen eigenen Baumodus, in dem du ein Fahrgestell deiner Wahl, eine Bibliothek von Legosteinen und so viel Zeit wie nötig hast, um das Fahrzeug deiner Träume zu bauen. Die meiste Zeit über ist das Bausystem intuitiv und erlaubt es dir, mit Leichtigkeit zwischen den Steinen und Farben zu wechseln. Wenn du einen Stein platzierst, wirst du mit einem angenehmen Klackern belohnt, als würdest du mit deinen eigenen Händen eine Lego-Kreation erschaffen.

Die Umgebungen sind einfach, aber alles andere als öde. In all seinen Aspekten ist Lego 2K Drive ein charmantes und lebendiges Abenteuer. Zum Vergleich: Mario Kart 8 ist ein wunderbarer Titel, aber egal, wie viel Zeit man damit verbringt, wird man das Gefühl nicht los, dass man ein Gast in Nintendos Welt ist, der nur nach Belieben willkommen ist. Lego 2K Drive bietet dir genug Kreativität und Handlungsspielraum, um den Spielern das Gefühl zu geben, die Welt zu besitzen. Die Steine, Autos und Boote gehören alle dir – eine Tatsache, die das Spiel an jeder Ecke zelebriert.