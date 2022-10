Die Ringe der Macht beendet? Hier sind 5 fantastische Alternativen, die dir die Wartezeit auf Staffel 2 versüßen

Die erste Staffel vom Prime Video-Megaprojekt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist nach einem fulminanten Finale nun abgeschlossen und lässt Fans mitunter nach mehr und ähnlicher Kost hungern...

Während eine zweite Staffel bereits bestätigt wurde, dürfte es aber noch mindestens ein Jahr dauern, bis wir die neuen Folgen und Abenteuer von Galadriel und Co. zu sehen bekommen.

Um die Lücke aber nach Möglichkeit zu schließen, könnte sich ein Blick in eine oder mehrere der folgenden Shows anbieten, die tolle High- und Low-Fantasy-Welten zum Entdecken offerieren.

Das Rad der Zeit

(Image credit: Amazon)

Bereits vor dem Start von Die Ringe der Macht war Amazon Prime Video eine hervorragende Anlaufstelle für Fantasy-Kost im Serienformat. Ein Paradebeispiel diesbezüglich ist Das Rad der Zeit, welches die erfolgreiche, umfangreiche Buchreihe von Robert Jordans adaptiert.

Rosamund Pike verkörpert hier Moiraine, die in einer Welt voller Magie eine der wenigen ist, die Zugang zu selbiger hat. Zu Beginn wird die begabte Moiraine allerdings zu ihrem Orden, den Aes Sedai, ausgesandt, um den "Wiedergeborenen Drachen" ausfindig zu machen. Bei jenem Drachen handelt es sich eigentlich um die prophezeite Reinkarnation eines überaus mächtigen Menschen, der die Welt wahlweise retten oder ins Chaos stürzen kann.

Wer ist die Reinkarnationen und wie kann man sie mit Sicherheit bestimmen? Diese und viele weitere Fragen werden bei Das Rad der Zeit nach und nach beantwortet. Es wartet eine Welt voller Action, Magie und Wunder mit tollen Bildern und einem gelungenen Cast auf dich!

Wo kann ich Das Rad der Zeit streamen?

Zu streamen ist Das Rad der Zeit aktuell weltweit mit Prime Video.

The Witcher

The Witcher ist für Netflix eines der großen Erfolgsprojekte in jüngerer Vergangenheit, was inzwischen bereits mit zwei Staffeln als eine hervorragende Adaption der Spiel- und Buchvorlage zu überzeugen weiß.

In der Hauptrolle begleiten wir den namensgebenden Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) bei seinen Abenteuern, die sich am Vorbild der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski orientieren. Als begnadeter Monsterjäger könnte dieser es mit den Frauen im Arm und massig fließendem Alkohol eigentlich einfach haben – das Schicksal hat jedoch andere Pläne für den silberhaarigen Hauptcharakter.

Infolgedessen beginnt eine actiongeladene, düstere, aber auch äußerst spannende Reise, die mit allerhand Magie, Mystik, tollen Charakteren und einem rauen, erwachsenen Ton bereits viele Zuschauer auf Netflix begeistern konnte.

Wo kann ich die Abenteuer des Hexers streamen?

Weltweit aktuell nur auf Netflix.

Game of Thrones

(Image credit: HBO)

Wenn du nach Die Ringe der Macht nach einem ähnlichen Epos (im Low-Fantasy-Bereich) suchst, dann kommst du unter keinen Umständen, um Game of Thrones drumherum.

Game of Thrones basiert auf der Erfolgs-Buchserie von George R.R. Martin und spielt im Land Westeros, wo kriegführende Familien um die Krone und den Sitz auf dem Eisernen Thron der Lande ringen. Es erwarten dich gewaltige Schlachten, blutige Intrigen und eine überaus vielseitige Geschichte mit mehreren Dutzend Charakteren.

Game of Thrones ist düster, rau und zieht den Sehenden regelmäßig durch unerwartete Wendungen in seinen Bann. Eine Serie, die bis heute – vor allem durch die ersten Staffeln – hohe Maßstäbe gesetzt hat und an der sich so ziemlich jeder Fantasy-Eintrag messen muss.

Wo kann ich die Erfolgsserie nachholen?

In Deutschland kannst du die komplette Serie mit einem Premium-Abo bei WOW (SKY) genießen.

The Shannara Chronicles

(Image credit: Netflix )

Dieser unterschätzte Fantasy-Epos könnte dich durch seine Welt voller Magie und Wunder gleichermaßen verzaubern, wie es Herr der Ringe einst tat.

The Shannara Chronciles ist eine weitere Buchadaption, die dieses Mal auf der Bestseller-Trilogie von Terry Brook fußt. In Shannara Chronicles begleiten wir das Dreiergespann von Amberle, Wil und Eretria, die sich in einer postapokalyptischen Welt gegen dämonische Kräfte zur Wehr setzen müssen.

Das einzige, was die Erde dabei vor einer nahenden Dämoneninvasion schützt, ist der Zauber des uralten Baumes namens Ellcrys. Das Dreiergespann macht sich also auf Selbigen zu schützen, während feindlich gesonnene Parteien ihnen zuvorkommen und die verbannten Dämonen wieder auf die Erde loslassen wollen.

Für Eskapisten, die ihre Fantasy lieber sehen statt lesen, ist die Netflix-Serie rund um Amberle, Eretria und Wil womöglich genau das Richtige.

Wo kann ich The Shannara Chronicles streamen?

Aktuell kannst du The Shannara Chronicles über Netflix streamen.

Sandman

Auch die fünfte Serie im Bunde ist natürlich eine Adaption, diesmal aber von einer Comic-Vorlage des Autors Neil Gaiman.

Im Sommer 2022 stellte sich infolgedessen der Sandmann den Netflix-Abonnenten erstmalig in Serienform vor. Anders als Ringe der Macht spielt dieser Fantasy-Abstecher allerdings in recht modernen Gefilden, genauer gesagt (beginnend) im Jahr 1916. Hier entscheidet sich ein Geheimbund unter der Führung des Magiers Roderick Burgess dazu, die Unsterblichkeit zu erlangen, indem man den Tod selbst in Ketten legt. Doof nur, dass man versehentlich dessen Bruder, Dream, erwischt hat.

Aus Angst vor Vergeltung lies man Dream aber dennoch lange gefangen... zumindest so lange, bis dieser sich eines Tages doch befreien kann und in der modernen Welt wiederfindet. Hier gilt es nun das Reich der Träume wieder aufzubauen, während sich Dream zeitgleich mit der möglichen Rache auseinandersetzt.

Eine tolle Umsetzung, die mit elegantem Cast, detailgetreuer Adaption und cineastischer Bild- und Tongewalt bei uns punkten konnte. Ob eine zweite Staffel folgt ist aktuell unklar. Uns würde es aber stark verwundern, wenn dem nicht so wäre...

Wo kann ich Sandman Staffel 1 streamen?

Sandman kannst du exklusiv bei Netflix ansehen.