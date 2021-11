Black Friday Apple Watch Angebote 2021: Die besten Deals zur Black Week

Der große Tag rückt immer näher, aktuell sind es nur noch wenige Stunden, aber es gibt schon jetzt Black Friday Apple Watch Angebote, die du beachten solltest, wenn du auf der Suche nach einer neuen Smartwatch bist. Bei führenden Händlern wie Amazon und Saturn haben wir sogar schon einige Preissenkungen gesehen. Aber Vorsicht: Wir raten dir, schnell zu handeln, wenn du dir eine Uhr zulegen willst, denn die beliebten Geräte sind geradezu heiß begehrt.

Die wichtigste Nachricht im Moment? Die Apple Watch Series 7 ist bei Amazon immer noch für nur 399 € zu haben - der günstigste Preis aller Zeiten. Das ist zwar nicht die größte Preissenkung (und sie ist nur in den Farben Blau, Rot und Grün erhältlich), aber wenn man bedenkt, wie begehrt dieses Modell ist, ist das ein wirklich guter Preisnachlass. Auch die Apple Watch SE ist mit 349 € eine gute Option für alle, die nicht so viel Geld ausgeben wollen. Es kann sein, dass die Preise noch weiter sinken, wenn die diesjährigen Black Friday Deals am 26. November offiziell beginnen, aber wir gehen davon aus, dass diese Preise ziemlich nah an den niedrigsten liegen werden.

Wir haben die besten Black Friday Apple Watch Angebote von heute hier zusammengestellt und werden die Seite mit den neuesten Angeboten füllen, sobald sie veröffentlicht werden. Wenn du dir nicht sicher bist, für welches Modell oder Angebot du dich entscheiden sollst, findest du hier jede Menge Kauftipps von Profis. (Weitere Black Friday Angebote für Laptops und Smartphones findest du an anderer Stelle auf dieser Seite. Und wenn du dich für deine Fitness interessierst, solltest du dir auch die besten Black Friday Smartwatch-Angebote ansehen).

Black Friday Apple Watch Angebote im Überblick

Apple Watch 7 (45mm, GPS) Apple Watch 7 (45mm, GPS)

23 Euro sparen - Die brandneue Apple Watch 7 steht an der Spitze unserer Smartwatch-Rangliste. Sie verfügt über die gleichen beeindruckenden Funktionen wie die Apple Watch 6, hat aber zusätzlich einen 20 % größeren Bildschirm, mehr Tracking- und Farboptionen und kann schneller aufgeladen werden. Wir fanden, dass sie ein großartiges Gerät ist, um deine Fitness zu verbessern, auch wenn sie noch keine fortschrittlichen Funktionen wie Intervallwiederholungen hat (dafür brauchst du einen speziellen Fitness-Tracker). Die heutige Preissenkung bei Amazon mag nicht viel erscheinen, aber es ist der günstigste Preis überhaupt. Beachte, dass dieser Preis nur für die Farben Grün, Blau und Rot gilt. 5 % günstiger, für nur 436 €

Apple Watch 6 mit GPS und LTE Apple Watch 6 mit integriertem GPS und LTE, blaues Gehäuse und Sportarmband in Dunkelmarine Hier findest du unseren Testbericht. 23 % günstiger, für nur 399,00 €

Apple Watch 6 Apple Watch 6 Nike-Edition mit coolem Farbschema in Silber / Schwarz, 44mm, mit integriertem GPS und WLAN Hier findest du unseren Testbericht 19 % günstiger, für nur 369,00 €

Apple Watch 3 Apple Watch 3 mit integriertem GPS, Aluminiumgehäuse in Silber und weißes Sportarmband, Retina Display und optischer Herzsensor 14 % günstiger, für nur 189,00 €

Solltest du eine Apple Watch vor dem Black Friday kaufen?

Eine schwierige Entscheidung, aber es könnte zumindest eine Überlegung wert sein, wenn du an einem der beliebteren Modelle interessiert bist. Was ist im Moment beliebt? Es überrascht nicht, dass es die neueren Geräte sind, vor allem die günstigeren GPS-Varianten in " "harmloseren" Farben wie Schwarz und Silber. Auch wenn es aktuell keine Lieferprobleme zu geben scheint, würden wir nicht ausschließen, dass es bei richtig guten Angeboten so bleibt. Black Friday auch hier zu Problemen führt.

Black Friday Apple Watch Angebote: FAQ

Wann beginnen die Black Friday Apple Watch Deals im Jahr 2021? Der eigentliche Black Friday findet dieses Jahr am 26. November statt, aber schon jetzt sollten die ersten Angebote auftauchen. Wenn du die besten Black Friday Apple Watch Angebote ergattern willst, werden die Chancen immer besser, je näher der Black Friday rückt - besonders heiß wird es in der Woche davor. Allerdings könnten die beliebteren und neueren Modelle schon vorher ausverkauft sein, so dass es besser ist, sich für einen Early-Deal zu entscheiden.

Unsere 3 besten Tipps für die diesjährigen Black Friday Apple Watch Deals

1. Recherche, Recherche, Recherche

Zunächst einmal willst du genau wissen, welches Modell für dein Budget und deine Bedürfnisse am besten geeignet ist. Unser Kaufratgeber für die beste Apple Watch ist ein guter Anfang. Darin findest du eine ausführliche Übersicht über alle Modelle der Reihe sowie einen direkten Vergleich von unseren Experten. Für detailliertere Informationen kannst du bei TechRadar nach einzelnen Produkttests suchen - zum Beispiel unseren Apple Watch SE Testbericht.

Du solltest nicht nur wissen, welches Modell du anstrebst, sondern auch deine Wunschfarbe auswählen und dich bei Amazon (und anderen Händlern) nach Verfügbarkeit und Preis erkundigen. Bestimmte Modelle und Farben (vor allem die dezenteren) sind tendenziell beliebter und werden daher zu etwas höheren Preisen verkauft. Wenn du vorher ein bisschen recherchierst, kannst du selbst einschätzen, ob der Preis der Apple Watch am Black Friday wirklich stimmt oder nicht.

2. Kaufe lieber früher als später

Okay, das hängt natürlich stark davon ab, welches Modell du suchst, aber als Faustregel kann man sagen, dass es ratsam ist, eher früher als später zuzuschlagen. Und warum? Kurz gesagt: Die Black Friday-Angebote für Apple-Produkte sind in der Regel nicht wesentlich besser als die Angebote an anderen Verkaufstagen (wie dem Amazon Prime Day) und außerdem sind sie meist schnell ausverkauft.

Allerdings sind bestimmte Modelle (meist die älteren) und bestimmte Farben (meist die helleren) weniger beliebt als andere. Wenn du zum Beispiel die Farben Rot, Grün oder Blau magst und ein älteres Modell suchst, dann wirst du am Black Friday wahrscheinlich bessere Angebote und einen größeren Vorrat finden.

Wenn du jedoch nach einem neueren Modell suchst, könnte es sich lohnen, eher früher als später zuzuschlagen.

3. Ziehe alternative Händler in Betracht

Auch wenn Amazon der beste (und beliebteste) Händler für Black Friday Apple Watch-Angebote ist, ist er bei weitem nicht der einzige gute Händler. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Händlern, die diese Produkte anbieten. Du solltest also deine Suche ausweiten, dich umsehen und Alternativen in Betracht ziehen, wenn du feststellst, dass dein Wunschmodell bei Amazon ausverkauft ist.

Die Links zu diesen Einzelhändlern findest du weiter unten. Wir werden auch die Apple Watch Black Friday-Angebote dieser Händler an diesem Tag vorstellen.

Für welches Modell sollte ich mich entscheiden?

Die Beste insgesamt: Apple Watch 7

Apple Watch 7 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Apple Watch SE

Apple Watch SE Am besten für ein kleines Budget: Apple Watch 3

Apple Watch 3 Black Friday Joker: Apple Watch 6

Die Apple Watch Series 7 ist die neueste Version - mit einem größeren Display (20 % größer als zuvor), IP6X Staubschutz und einer besseren Haltbarkeit. Sie ist die attraktivste und beeindruckendste Apple Watch auf dem Markt, auch wenn sie den höchsten Preis hat und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass es Black Friday Angebote gibt (mehr dazu weiter unten).

Außerdem ist sie funktional identisch mit der inzwischen überholten Apple Watch Series 6. Dieses Modell ist offiziell nicht mehr erhältlich und könnte daher bei den führenden Einzelhändlern ein bevorzugtes Ziel für einen Black Friday-Ausverkauf sein. Mit dem leistungsstarken S6-Prozessor, dem EKG und dem Blutsauerstoffmonitor ist sie immer noch unglaublich gut ausgestattet und ein toller Kauf für Premium-Uhrenjäger.

Im unteren Preissegment gibt es die Apple Watch SE und die Series 3. Die SE ist das neuere (und leistungsstärkere) der beiden Geräte, daher würden wir sie empfehlen, wenn dein Budget reicht. Die Apple Watch 3 wird jedoch immer noch mit der neuesten Software unterstützt und eignet sich sowohl für Freizeit- als auch für Fitnessaufgaben, wenn du ein vergleichsweise schmales Budget hast.

Wird es Apple Watch 7 Black Friday Angebote geben?

Schwierige Frage. Wir halten es für ziemlich unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr gute Apple Watch 7 Black Friday Angebote geben wird, aber wir würden sie nicht komplett ausschließen.

Zum Vergleich: Die Apple Watch 7 wurde Mitte Oktober auf den Markt gebracht, d.h. sie wird kaum einen Monat alt sein, wenn der Black Friday ansteht. Damit fällt sie offiziell in die Kategorie "brandneu" und wird mit Sicherheit nicht zu einer Preissenkung führen.

Aber wie so oft, kommt es anders als gedacht und du kannst oben ein Angebote bei Amazon sehen, bei dem du jetzt 23 € sparen kannst. Solltest du dir eine Apple Watch 7 kaufen wollen, raten wir dir, jetzt zuzugreifen.

Wo gibt es die besten Angebote für die Apple Watch am Black Friday? In unserem Guide findest du die besten Black Friday Apple Watch Angebote mit den niedrigsten Preisen bei deinen Lieblingshändlern. Apple bietet in der Regel keine Rabatte auf seine eigenen Geräte an, obwohl das Unternehmen während des letztjährigen Black Friday Sales kostenlose Geschenkkarten zu ausgewählten Geräten angeboten hat. Das heißt, du musst dich auf Drittanbieter wie Amazon verlassen, um die besten Black Friday Apple Watch Angebote zu finden. Im Folgenden haben wir die beliebtesten Händler aufgelistet, damit du schon jetzt die Angebote durchstöbern kannst und ein Gefühl dafür bekommst, welche Preise dich beim kommenden November-Sale erwarten. Top Adressen sind unter anderem:

Amazon

Media Markt

Saturn

