6 neue Funktionen, die dank iOS 17 für deine AirPods Pro 2 kommen dürften

Die Vorfreude steigt, denn iOS 17 steht kurz vor dem offiziellen Release. Es bringt eine Fülle von Verbesserungen mit sich, darunter Adaptive Audio, Stummschaltungsoptionen, automatischen Gerätewechsel und einen Dark Mode – ganz abhängig davon, welches Modell der beliebten AirPods-Reihe von Apple du dein Eigen nennst.

Zum Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen tippe (11. August 2023) ist bereits die dritte öffentliche iOS 17 Beta erhältlich. Allerdings benötigst du für den Zugriff auf alle AirPods-Funktionen noch eine gesonderte Software-Aktualisierung, die derzeit nur in der Entwickler-Beta bereitsteht. Entsprechend ist der Großteil von uns noch gar nicht in den Genuss all der grandiosen Neuerungen gekommen, die alsbald veröffentlicht werden.

Vorfreude ist ja aber bekanntlich die schönste Art der Freude und dementsprechend möchte ich dir anbei schon einmal sechs Neuheiten vorstellen, auf die du dich schon im September freuen darfst. Und eins vorab: Das Warten dürfte sich mehr als lohnen!

1. Adaptive Audio (Adaptive Noise Control)

Adaptive Audio, auch bekannt als Adaptive Noise Control, ist eine exklusive Innovation der AirPods Pro 2, die die ANC- und Transparency-Modi zu einem nahtlosen All-in-One-Hörerlebnis verschmilzt. Die Funktion passt die Lautstärke des Audiostreams automatisch an deine unmittelbare Umgebung an und berücksichtigt dabei auch deine Interaktionen im Laufe des Tages.

Die Geräuschunterdrückung eliminiert störende Hintergrundgeräusche wie dröhnende Flugzeugtriebwerken, Klimaanlagen oder das leise Summen des Verkehrs auf der Straße. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass du wichtige Klänge nicht verpasst, beispielsweise die Frage eines Flugbegleiters nach deiner Essenspräferenz oder die Klingel des alsbald vorbeiziehenden Fahrradfahrers.

Und noch etwas, was speziell nur für die AirPods Pro 2 gilt: Aktuellen Berichten zufolge (Quelle: MacRumors) kann das Feature dank aktualisierter Firmware künftig auch über das Kontrollzentrum aktiviert werden. Hierfür einfach koppel, Kontrollzentrum öffnen, lange auf die Lautstärketaste drücken und schließlich die Option "Adaptiv" zu- oder abschalten.

2. Conversation Awareness (Must-have für Fans von Gossip)

Conversation Awareness ist zwar technisch gesehen ein Bestandteil von Adaptive Audio, verdient jedoch aufgrund seiner bemerkenswerten Funktionalität einen eigenständigen Blick. Die innovative Eigenschaft erkennt automatisch gesprochene Worte, vergleichbar mit Sonys "Speak-to-Chat"-Technologie, die 2020 mit den Sony WH-1000XM4 Over-Ears auf den Markt kam.

Entsprechend haben nun also auch Apple-Ohrhörer eine Option, die es erlaubt dein Umfeld nach Bedarf hinzuzuschalten, sodass dir der heißeste Klatsch und Tratsch keinesfalls entgeht. Hierfür werden konkret Gespräche in der unmittelbaren Umgebung erkannt, die Lautstärke auf Wunsch hin angepasst und so Konversationen deutlicher hörbar, während die musikalische Begleitung sich in den Hintergrund verabschiedet.

Mäuschen spielen war noch nie einfacher!

3. Personalisierbare Lautstärke (ein besser auf dich zugeschnittenes Audioerlebnis)

(Image credit: Apple)

Auch das ist – zumindest streng genommen – ein Teil des Adaptive Audio-Bundles, aber auch die Option für personalisierbare Lautstärke verdient eine eigenständige Erwähnung. Warum? Weil ich es schlichtweg genial finde, dass ein eigenes Lautstärkeprofil künftig nervige Feinjustierung der Musik und Podcasts erspart und ich so noch schneller und sorgenfreier mit meinen AirPods abschalten darf.

Dein iPhone lernt dich mit iOS 17 also noch besser kennen ... und ich hoffe deinetwillen, du bist nicht allzu kontaktscheu!

4. Stummschaltung und Aufhebung selbiger bei Anrufen mit neuen On-Ear-Funktionen

Endlich mal ein Feature, worüber sich tatsächlich ein so ziemlich jeder AirPods-Besitzer freuen darf: Wenn du künftig den 'Stiel' deiner AirPods Pro, AirPods Pro 2 oder aber AirPods 3 drückst, kannst du dich während eines Anrufes stummschalten oder eben jene Stummschaltung nach Belieben wieder aufheben.

Das funktioniert sogar bei den AirPods Max! Allerdings musst du hierfür nicht den Stiel, sondern den entsprechenden Schieberegler an der rechten Ohrmuschel hinter dem Kopfbügel betätigen – die sogenannte Digital Crown.

5. Automatischer Gerätewechsel – nun sogar noch flotter!

Deine AirPods (Pro 2) können unter iOS 17 zudem deutlich flotter zwischen deinen Apple-Systemen hin und herwechseln.

Erwartet uns demnach auch eine dreifache Multipoint-Geräteverbindung wie bei den Technics EAH-AZ80? Vermutlich nicht ... Und auch tolle Ideen wie eine universelle Equalizer-Anpassung, ein Batteriesparmodus oder Auracast werden uns wohl weiter verwehrt bleiben.

Aber na ja ... wir nehmen, was wir bekommen – Stimmts?

6. Dark and Darker (Mode)

Wenn auch diese Option für 99 % aller Nutzer nicht relevant sein mag, dürfte sich ein jeder Fan von einer vollends durchgestylten Benutzeroberfläche wie Bolle darüber freuen, dass uns nun auch da Verbindungsfenster für die AirPods im Dark Mode angezeigt wird, sollte das Smartphone selbst mit diesem laufen.

Wie gesagt kein Gamechanger ..., aber definitiv auch nicht die dümmste Idee!