Twitter Blue er gået i luften

Det sociale nyhedsmedie Twitter er officielt ude med sin første abonnementstjeneste, Twitter Blue, skriver Computerworld.

Nu tager selskabet sig betalt for en række premium-funktioner, som skulle gøre det enklere og mere overskueligt at bruge tjenesten og give de udvalgte brugere unikke fordele, såsom at slette og omgøre et tweet indenfor en given tidsperiode.

Twitter Blue brugere vil kun organisere bogmærker under nye underfaner, som samtidig kan farvekodes, for et øget overblik.

Dertil kommer en såkaldt ’Reader mode’, som fjerner reklamer og andre forstyrrende elementer, når der scrolles i feedet.

De nye funktioner vil koste brugerne 2,99 amerikanske dollar om måneden, knap 20 danske kroner herhjemme. Det skriver Computerworld.

Inden du tager kreditkortet frem, skal du væbne dig med tålmodighed, da Twitter Blue indtil videre er forbeholdt udvalgte brugere i Australien og Canada.

Hvornår Twitter Blue bliver tilgængelig i øvrige markeder, vil selskabet ikke oplyse endnu.

Netmediet Techcrunch noterer her, at Twitter tidligere har været adskillige måneder om at brede ny funktionalitet omkring tidligere, hvorfor det også forventer, at det vil tage tid inden Twitter Blue abonnementer bliver bredt tilgængelige.