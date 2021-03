Anmeldelse: Zoom til videokonference

Zoom har lavet en af de bedste løsninger til videokonferencer på markedet. Hvis du googler navnet, kan du endda finde flere artikler om, at den nu er så populær, at det bruges som et verb. Det er måske ikke så overraskende, når man tager i betragtning, at det har mere end 300 millioner daglige mødedeltagere.

I denne Zoom-anmeldelse gennemgår vi flere aspekter af softwaren som bl.a. dens abonnementer og priser, hovedfunktioner, kundesupport og sikkerhed for at hjælpe dig med at afgøre, om det passer til dig.

Se også vores funktion: Hvordan bruger man Zoom

Zoom har fire abonnement til dine behov (Image credit: Zoom)

Abonnementer og priser

Zoom har fire abonnementer, og pris pr. abonnement er for en enkelt licens. For at være vært for flere møder samtidigt skal du bruge mere end en licens.

Gratis abonnement giver dig mulighed for at være vært for 100 deltagere, men har en tidsbegrænsning på 40 minutter på gruppemøder. Én-til-én-møder er dog ubegrænsede. Betalte abonemmenter øger tidsbegrænsningen for gruppemødet til 30 timer.

Pro-abonnement til 149,90 USD/år giver dig muligheden for at være vært for 100 deltagere, streame på sociale medier, 1 GB hukommelse i skyen til optagelser og transskription i realtid.

Du kan få alt dette og være vært for op til 300 deltagere med Business-abonnementet (199,90 USD/år), og hvis du betaler 240 USD/år med Enterprise-abonnementet, kan du være vært for op til 500 deltagere og få adgang til Zooms bedste funktioner.

For de avancerede abonnementer kan du bruge tilføjelsesprogrammet Large Meetings til at være vært for op til 1.000 deltagere. Hvis du vælger årlig fakturering, sparer du omkring 15% på omkostningerne.

Zoom er en funktionsrig app (Image credit: Zoom)

Funktioner

Zoom er et kraftcenter, når det kommer til funktioner. Det understøtter HD-video- og lydopkald, streaming af sociale medier, skærmdeling, integration med vigtige apps og meget mere. Her kigger vi på nogle af de vigtigste.

Alle Zooms abonnemtner giver dig mulighed for at optage møder lokalt, og der er optagelse i skyen på alle de betalte abonnementer - og med Enterprise-abonnementet får du ubegrænset cloud-lagring.

Lydtransskription er tilgængelig på Enterprise- og Business-abonnementerne. Denne funktion transskriberer lyden fra optagelser af mødefiler i skyen og gemmer dem. På den måde kan du fokusere på mødet i stedet for at bekymre dig om at tage notater. Du kan også vise udskriften i en video, som billedtekster.

De betalte abonnementer har nu lydtransskription live, hvor der oprettes en transkription i realtid af lyden, mens mødet er i gang. Lige nu understøtter versionen (5.5.0) dog kun engelsk for begge transkriptionsfunktioner.

Videokonferencer kan gøre folk utilpas på grund af deres fysiske omgivelser. Med Zooms virtuelle baggrunde kan du ændre din baggrund til et andet billede - helt som du ønsker det - og du finder baggrunde til download i Zooms bibliotek. Med den nyeste version kan du sløre din baggrund, hvis du ikke vil have en virtuel baggrund.

Zoom kan også være med til at fjerne distraherende baggrundslyde, så du bedre kan fokusere på mødet. Du kan justere støjreduktion afhængigt af dit miljø. Du kan selv vælge, om den skal fjerne svage baggrundslyde eller også højere lyde, som når du skriver på tastaturet eller en hund, der gøer.

Med de avancerede abonnementer kan du bruge administratorportalen til at spore møder og deltagere, modtage indsigt i forbrug og administrere alle dine virksomhedsbrugere på én konto, så faktureringen forenkles.

Zoom har et pænt layout og et intuitivt interface (Image credit: Zoom)

Interface og brug

Zoom har et pænt, ensartet interface på både mobil- og desktop-appen. Startskærmen har fire store ikoner, der opfylder alle dine mødebehov: Nyt møde, deltag, planlæg og del skærm. Du kan bruge Zoom i browseren, men her har du ikke alle funktioner som fx mødeoptagelse. Det tager et par minutter at downloade desktopappen, så du ikke har begrænsninger.

Med en stærk internetforbindelse er lyd og video helt fantastisk. Zooms seneste version er godt optimeret og bruger omkring 15–20% CPU på en 2,20 GHz 4-Core Intel Core i7-enhed. Det er en enorm opgradering, når man tænker på, at appen anvendte omkring 50% CPU i 2020 på enheder med lignende specifikationer. Samlet set bruger Zoom ressourcer effektivt og klarer sig rigtig godt.

Zooms Hjælp-center er omfattende og let at finde rundt i (Image credit: Zoom)

Support

Kundesupport er begrænset på Zooms gratis abonnement: Her har du kun adgang til Hjælp-centeret, som har videoer og guides, der er lette at følge. Der er også en simpel chatbot, der hjælper dig med at finde de relevante ressourcer.

Brugere på Pro-abonnementet får bedre support med livechat og tickets, mens man på Business- og Enterprise-abonnementet også kan benytte sig af telefonsupport.

Svartiden på en support-ticket afhænger af dens prioritetsgrad. Tickets, der haster, får svar efter ca. 1 time, og tickets med høj prioritet får svar inden for 4 timer. De normale og lavprioriterede billetter får svar inden for 24 timer. Alle de avancerede abonnementer har support døgnet rundt på telefon, chat og internet - selv på helligdage.

Zoom har nu end-to-end-kryptering til sine møder (Image credit: Zoom)

Sikkerhed

Zooms sikkerhed er forbedret betydeligt siden 2020. Møder er sikret med Advanced Encryption Standard (AES) 256, som praktisk talt er ubrydeligt med brutal computerkraft. Med AES-256 oprettes og administreres en engangskrypteringsnøgle og administreres på Zoom's servere til hver session. Men det betyder, at nøglerne kan blive kompromitteret, hvis Zoom kommer under et cybersikkerhedsangreb.

For at give forbedret beskyttelse har Zoom lanceret end-to-end-kryptering (E2EE) til både gratis og betalte konti, og brugerne kan vælge at aktivere eller deaktivere denne funktion. Når E2EE er slået til, oprettes de krypterede nøgler på deltagernes maskiner, så kun de har adgang til dem. Ingen af disse andre kan få adgang til disse data, heller ikke Zoom. Aktivering af E2EE deaktiverer dog funktioner som streaming og cloud-optagelser.

Konkurrencen

Der er mange apps til videokonferencer med utrolige funktioner, men den bedste software til dig imødekommer dine behov perfekt.

Google Meet, har fx ikke avancerede funktioner som Zoom, men den er optimeret til mindre hold. Som en del af Google Workspace integreres det fremragende med andre Google-apps som deres egen kalender og Google Docs.

Når det kommer til sikkerhed, forbedrer Webex' standardindstillinger databeskyttelse, så kunder er ikke ansvarlige for at sikre deres konti. På samme måde er Lifesizes møder krypteret som standard. Med Zoom skal du selv justere dine sikkerhedsindstillinger for at få yderligere beskyttelse. Hvis sikkerhed er altafgørende for dig, så bliver du ikke skuffet med Webex og Lifesize.

Endelig dom

Zoom er fyldt med fantastiske funktioner og har et elegant, brugervenligt interface. Denne tjeneste har optimeret sin præstation, så den forbedrer kvaliteten og reducerer systembelastningen samt nu giver end-to-end-kryptering (E2EE) til sine møder. Selvom Zooms standardindstillinger ikke styrker kontosikkerhed og privatliv, kompenserer den for det med sine avancerede funktioner og brugervenlighed.

Zoom er perfekt til virksomheder med et solidt behov for videokonferencer. Men hvis du kun har brug for enkle funktioner, så vil en hurtig webapp som Google Meet være mere praktisk. Med en begrænsning på 60 minutter på møder og funktioner som skærmdeling, whiteboard og virtuel baggrund er det gratis abonnement hos Google Meet perfekt til grundlæggende brug.