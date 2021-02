Telia lokker: Køb bredbånd og få retten til at købe en PS5

Det danske marked er fortsat støvsuget for enhver PS5, og frustrerede forbrugere er endnu engang henvist til en vis ventetid på nye forsyninger i uvisse mængder. Men vil du have en PS5 Digital Edition og en ny bredbåndsudbyder (eller kender nogen, der vil have nyt bredbånd) har Telia en unik mulighed til de første 500: Tegn et bredbåndsabonnement og få retten til at købe PS5 Digital Edition for 3.000 kr.

Rent praktisk foregår det ved, at du bestiller bredbånd som normalt. På kvitteringen er der et link, hvor du kan købe en PS5 Digital Edition. Når den 14 dages lovpligtige fortrydelsesret er gået, afsendes din PS5.



Læs mere og bestil her

TechRadar forsøger at få en kommentar fra Telia