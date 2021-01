Kæmpe sending af PS5 menes at være på vej til Europa

Det har ikke været nemt at finde en PS5 i den netop overståede julehandel. Overalt er de udsolgt, og leveringstiden er ukendt. Nu ser det dog ud til, at 2021 starter med godt nyt på den front.

Twitter-kontoen Ps5Instant hjælper følgerende med at finde ud af, hvilke forhandlere, der har den flygtige konsol på lager. Herfra lyder meldingen, at der er en kæmpe sending på vej, og nogle forhandlere får dem 7. januar.

ℹ So looks like its pretty much confirmed that most retailers are expecting 3rd shipment of stock by Jan 7th... however unsure how ports situation will affect this. But delay cant be more than a few days at best #PS5 #PS5UK #ps5stockuk #ps5ukstock #ps5restockDecember 27, 2020