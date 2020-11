Her kan du købe PS5 til overpris

Som du måske har opdaget er det lige nu mere end almindelig svært at finde en dansk butik, der har PS5 på lager. Det skyldes, at Sony simpelthen ikke kan følge med den enorme efterspørgsel. Nogen af dem, der har været heldige at få fingre i den nye konsol, håber nu at tjene flere tusinde kroner på den nye konsol.

Det er der bl.a. flere eksempler på, hvis man lægger vejen forbi handelsportalen DBA. Her kan man bl.a. købe en PS5 for 8.995 kr. Af salgsteksten fremgår det, at den er uåbnet og købt i Elgiganten.

Samme konsol koster lige nu 4.199 kr. i Elgiganten - altså står sælgeren til en fortjeneste i omegnen af 4.800 kr.

DBA: Intet galt med overpriser

Hos DBA ser man intet galt i, at handelsplatformen bliver brugt til at sælge PS5 til overpriser.

"På DBA har vi mere end 2,5 millioner annoncer og ens for dem alle er, at sælger selv prisfastsætter varen. Ligesom det selvfølgelig er op til en potentiel køber om denne vil betale den pris som sælger ønsker for varen. Vores annonceringsregler afspejler dansk lovgivning. Det er ikke ulovligt at sælge disse varer til mere end indkøbspris, og derfor tillader vi annoncerne på DBA," skriver Lene Kristensen, kundeservicechef hos DBA, i en skriftlig kommentar til TechRadar.