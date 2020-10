Du skal være heldig for at få din PS5 ved lanceringen

Alle forhandlere drømmer om at have et produkt, der er så eftertragtet, at forbrugerne står i kø for at få fat på det. Netop sådan er situationen omkring Playstation 5, der ender i de første danske hjem 19. november.

Interessen har været så enorm, at så godt som alle danske forhandlere melder om alt udsolgt. Der er i sagens natur kun tale om forudbestillinger, men de åbnes kun i takt med, at forhandlerne ved hvor mange af de populære konsoller, de kan skaffe.

Hos eksempelvis Coolshop og Power blev de første omgange med forudbestillinger udsolgt på få minutter.

Hos Coolshop er marketingdirektør Jacob Risgaard ikke i tvivl om, at PS4 vil slå Xbox Series X med flere længder.



“Vi forventer den kommer til totalt at dominere over den kommende Xbox,” skriver han i en kortfattet mail til TechRadar.

Hos Salling Group, der bl.a. ejer Føtex og Bilka, oplevede man også den store interesse på sine webshops.

“De første vi satte til salg ved forudbestilling, blev revet væk. Heldigvis forventer vi også at have flere på vej, og vi glæder os lige så meget som kunderne til, at PlayStation 5 snart kommer på hylderne” fortæller Emmelie Christensen fra Salling Groups presseafdeling i en mail.

Ingen udsigt til priskrig

I første omgang er der ikke lagt op til en priskrig på Playstation 5. Udgaven uden drev koster de fleste steder omkring 3.400 kr. mens versionen med indbygget Blue-ray drev kan blive din for ca. 4.200.

Så hvad gør den danske distributør af Playstation, Egmont, for at der kommer nok konsoller på markedet herhjemme? Det vil vi selvfølgelig gerne have spurgt Egmont om, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse - endnu.