Blæseren på PS5 bliver optimeret med opdateringer

Sony har bekendtgjort at man vil lave onlineopdateringer af blæseren i PS5 for at holde systemtemperaturen nede.



I stedet for bare at give blæseren flere omdrejninger, når man rammer en bestemt temperatur, vil Sony holde øje med flere spil efter udgivelsen og justere blæserens hastighed alt efter hvad de spil kræver.



"Der kommer flere spil, og vi indsamler oplysninger om hvordan APU'en opfører sig i forhold til hvert spil. Vi har planer om at optimere blæseren baseret på de data," har Yasuhiro Ootori, Sony Interactive Entertainments vicepræsident for mekanisk design, sagt til 4Gamer.net (via Eurogamer).

Det er en temmelig utraditionel fremgangsmåde, som bør betyde, at blæseren i PS5 altid kører på sit optimale niveau. Hvis et spil eksempelvis er tungt at loade, vil Sony potentielt lade blæseren køre hurtigere i den periode - men så vil den selvfølgelig larme mere.

Det omvendte kan gælde for spil, hvor blæseren ikke behøver køre så hurtigt. Her kan Sony nedsætte dens hastighed, så den larmer mindre, men stadig kører på sit optimale niveau.

De kommende ejere af PS5 vil krydse fingre for, at konsollens fysiske størrelse og opdateringerne til blæseren til sammen vil betyde, at den bliver en hel del mere lydløs end PS4 og PS4 bro, der begge blev kritiseret for at lyde som jetmotorer under spil som The Last of Us 2 og God of War,

Vi er allerede blevet imponeret over, hvor lydløs Xbox Series X er , så Microsoft har sat en ny målestok.

Med under en måned til frigivelsen af PS5 finder vi start ud af alt, der er hver at vide om Sonys nye konsol - også hvor meget den larmer.