Samsungs Galaxy S10-serie har ramt Danmark

Efter utallige rygter og en veritabel springflod af læk, blev Samsungs Galaxy S10-serie omsider afsløret ved et officielt lanceringsevent den 20. februar – og siden har vi haft rygende travlt med at teste og anmelde Galaxy S10, Galaxy S10+ og Galaxy S10e, så du kan danne dig et indtryk af de nye mobiler.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Men én ting er at se billederne, studere specifikationerne og læse vores anmelderes vurderinger, en anden er selv at stå med en af telefonerne i hånden. Og det kan du fra og med i dag, fredag den 8. marts, hvor de tre S10-modeller endelig ligger klar på de danske butikshylder.

Ifølge de anmeldere, der allerede har haft lejlighed til at afprøve telefonerne, er der meget at se frem til. Alle tre modeller er overordnet set designet ud fra samme koncept – blandt andet med et kamerahul i øverste højre hjørne af den nye Infinity-O-skærm, der i sig selv imponerer.

Det samme gør de opgraderinger, som især Galaxy S10 og Galaxy S10+ er blevet udstyret med i forhold til ydelse, batteri og kameraer.

Apropos kameraer, så har af de største autoriteter inden for test af mobilkameraer, DxOMark, for nylig udråbt frontkameraet på Samsung Galaxy S10 Plus til at være det bedste selfiekamera på markedet lige nu.

Du kan læse flere detaljer og se specifikationer i vores anmeldelse af Galaxy S10 og vores anmeldelse af Galaxy S10+

Meget for pengene

Den billigste af de tre nye modeller, Galaxy S10e, kan anses for at være Samsungs svar på den mest budgetvenlige af Apples nye mobiler, iPhone XR.

I sagens natur har Galaxy S10e ('e' står her for 'essential') ikke fået helt de samme flotte specifikationer og features som de to dyrere Samsung-modeller i serien – men man får stadig utroligt meget for pengene, mener vores anmelder.

Vil du vide mere, kan du læse hele vores anmeldelse af Galaxy S10e

Samsungs vejledende priser er 7.199 kr. for Galaxy S10, 5.999 kr. for Galaxy S10e og 7.999 kr. for S10+ 128 GB, 9.699 kr. for Galaxy S10+ 512 GB og 12.699 kr. for 1 TB-udgaven.

Galaxy S10 og Galaxy S10+ fås i farverne Prism White og Prism Black, mens Galaxy S10e desuden kommer i kommer i Prism Green. Galaxy S10+ 512 GB og 1 TB kommer ydermere i det nye premium-materiale kaldet Ceramic Black.