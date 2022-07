Samsung Galaxy Z Fold 4: Alt, hvad vi ved indtil videre

Samsung Galaxy Z Fold 4 har meget at leve op til. Dengang Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab)blev lanceret, gav vi den titlen som den "bedste foldbare telefon" (opens in new tab) på markedet, men der er sket meget på markedet inden for folbare mobiltelefoner siden da, så den næste version skal virkelig imponere os, hvis Samsung skal forsvare sin titel.

Siden Fold 3 blev lanceret, har vi set Oppo Find N (opens in new tab), Honor Magic V (opens in new tab) perfektionere formlen med mindre fremtrædende skærmfoldninger og bedre specifikationer, så Z Fold 4 har en del at leve op til.

Galaxy Z Fold 4 forventes at blive Samsungs næste foldbare telefon og nyeste medlem af Fold-serien, som består af smartphones, der kan foldes ud og fungere som mini-tablets. Den nye model lanceret højst sandsynligt samtidig med Z Flip 4 (opens in new tab)-telefonen, hvis virksomheden følger samme udgivelsesmønster som i 2021.

Selvom den formentlig først lanceres i august, har vi allerede hørt masser af rygter om Galaxy Z Fold 4. I denne artikel har vi samlet alt, hvad vi ved indtil videre og lavet vores egen ønskeliste over, hvad vi håber, vi får at se.

Latest news Samsung Galaxy Z Fold 4 bliver højst sandsynligt annonceret den 10. august. Det er nemlig datoen for Samsungs næste store lancering (opens in new tab). Lækkede informationer giver os en idé om, hvordan telefonen kommer til at se ud, og så går der rygter om, at batterikapaciteten bliver nogenlunde den samme som den tidligere model.

Samsung Galaxy Z Fold 4: Kort og godt

Hvad er det? Den næste store foldbare telefon fra Samsung

Den næste store foldbare telefon fra Samsung Hvornår udkommer den? Formegentlig i august eller september 2022

Formegentlig i august eller september 2022 Hvad kommer den til at koste? Det har vi ingen meldinger om endnu, men billig bliver den nok ikke.

Samsung Galaxy Z Fold 4: Udgivelsesdato og pris

Samsung Galaxy Z Fold 4 bliver sandsynligvis annonceret d. 10 august, da Samsung har afsløret, at det er datoen, hvor de afholder deres næste store lanceringsbegivenhed (opens in new tab). Derudover har virksomheden også bekræftet at vi får mindst én foldbar telefon at se.

Både Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) og Galaxy Z Fold 2 (opens in new tab) blev annonceret i august sidste år og kom i butikkerne et par uger senere. Derfor er vores bedste gæt, at Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer på markedet sidst i august eller først i september.

Den originale Samsung Galaxy Fold (opens in new tab) blev lanceret i februar 2019, men kom først i butikkerne i september måned, så vi kan selvfølgelig ikke være 100% sikre på at Samsung følger samme opskrift som sidste år.

Vi har endnu ingen konkrete detaljer om prisen, men Samsung Galaxy Z Fold 3 starter fra 14.199 kr. Det er faktisk lidt mindre, end hvad den tidligere model kostede, og da Samsungs foldbare enheder næsten altid bliver kritiseret for deres priser, gætter vi på, at Z Fold 4 enten kommer til at koste nogenlunde det samme som Z Fold 3 eller måske endda lidt mindre.

En kilde har faktisk allerede afsløret, at Galaxy Z Fold 4 bliver billigere (opens in new tab), men mere ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Samsung Galaxy Z Fold 3 er en dyr telefon (Image credit: TechRadar)

Design og skærm

Det største læk indtil videre om Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) har afsløret næsten alle specifikationer på telefonen. Det inkluderer en foldbar 7,6-tommer QXGA+ AMOLED-skærm med en opdateringshastighed på 120Hz og en 6,2-tommer sekundær AMOLED-skærm med en HD+ opløsning og en opdateringshastighed på 120Hz.

Et tidligere læk (opens in new tab) peger dog på, at vi får en 7,56-tommer hovedskærm og en 6,19-tommer sekundær skærm at se. Hvis det er tilfældet, betyder det, at størrelsen på den nye version bliver meget lig Galaxy Z Fold 3.

De samme kilder hævder også, at den kommer til at have plads til en S Pen-stylus, at designet mere eller mindre kommer til at ligne Z Fold 3, og at der lægges mere vægt på at forbedre holdbarheden.

Hvis vi skal gå ud fra de lækkede billeder af et etui (opens in new tab), der har floreret på internettet, bliver den eksterne skærm muligvis knapt så høj og smal som Samsung Galaxy Z Fold 3.

En anden kilde har også nævnt (opens in new tab), at telefonen kommer med en holder til en S Pen-stylus, og at glasset bliver hårdere.

@OnLeaks har delt illustrationer af det potentielle design på MySmartPrice (opens in new tab), hvor telefonen mere eller mindre ligner Z Fold 3 dog med et kameralayout, der minder mere om Galaxy S22 Ultra.

(Image credit: @OnLeaks / @Smartprix)

En anden kilde (opens in new tab) har dog udtalt, at den uofficielle tidligere illustration ikke er korrekt, og at kameradesignet stort set bliver det samme som på Galaxy Z Fold 3.

Det bekræfter en nyere lækket illustration (opens in new tab), som viser at Z Fold 4 og Z Fold 3 har et stort set identisk design.

(Image credit: PriceBaba)

Derudover har vi hørt, at Samsungs ingeniører har formået at gøre hængslet og folden mindre iøjenfaldende (opens in new tab), for at forbedre det overordnet udseende og oplevelsen. En anden kilde har udtalt, at selve hængslet får et nyt design (opens in new tab) for at gøre det lettere og mere støv- og vandtæt.

Sidst men ikke mindst har en kilde udtalt (opens in new tab), at Z Fold 4 muligvis lanceres i fantomsort, grøn og beige, og en anden kilde (opens in new tab) har tilføjet bordeaux på listen. Hvis disse kilder taler sandt, får vi en lidt mere farverig version end Z Fold 3.

Kamera og batteri

Ifølge én kilde tyder det på at telefonen får et bagkamera med tre linser (opens in new tab): et 50 MP hovedkamera, en 12 MP ultrabred sensor, et 10 MP teleobjektiv (med 3x optisk zoom), plus et 4 MP-kamera under skærmen på indersiden og et 10 MP selfie-kamera udenpå.

Vi har hørt andre steder, at telefonen får det samme 10MP 3x optiske zoom-kamera (opens in new tab)som Galaxy S22 (opens in new tab). Hvis det holder stik bliver det en opgradering fra Z fold 3 på 12MP 2x zoom.

Et andet rygte (opens in new tab) lyder at kamerasektionen får et bagkamera med 50MP+12MP+12MP med 3x optisk zoom.

Der går også rygter om (opens in new tab), at Galaxy Z Fold 4 muligvis får samme 108 MP-hovedkamera som Galaxy S22 Ultra, som ikke stemmer overens med de læk vi nævnte ovenfor. Ifølge en anden kilde kommer vi til at se væsentlige forbedringer på kamerafronten (opens in new tab).

I et tidligt læk (opens in new tab) fik vi at vide, at Samsung Galaxy Z Fold 4 bliver udstyret med et kamera under skærmen som Galaxy Z Fold 3, men at den denne gang bliver mindre synlig, og at kameraet tilsyneladende skulle kunne tage bedre billeder.

Det rygte er blevet bakket op af et andet læk (opens in new tab), som tyder på, at telefonen ikke bare vil have én, men hele to kameraer under skærmen. Den samme kilde tilføjede, at telefonen får lignende kameraer som Galaxy S22 (opens in new tab), og at batteriet bliver større.

Et nyere rygte antyder dog, at batterikapaciteten på Galaxy Z Fold 4 bliver den samme som Galaxy Z Fold 3. Det eneste positive ved det er, at telefonen måske kan gøres mindre eller billigere.

Mht. batteriet har vi hørt fra en kilde, at Galaxy Z Fold 4 muligvis bliver udstyret med et 4.400 mAh-batteri (opens in new tab) med 25W opladning. Det er det samme som Z Fold 3 er udstyret med.

Specifikationer og funktioner

Ifølge et læk (opens in new tab)bliver Samsung Galaxy Z Fold 4 udstyret med et Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipsæt, 12 GB RAM og 256 GB eller 512 GB lagerplads. Vi har dog også hørt, at der muligvis kommer i en 1TB-version (opens in new tab), men de rygter tager vi med et gran salt.

Andre steder har vi hørt, at produktionen af S Pen-stylusen begyndte i april 2022 (opens in new tab). Det tyder på, at Samsung producerer mange af dem, og det kunne være et tegn på, at der følger en stylus med denne version.

LetsGoDigital (opens in new tab)spottede en patentansøgning, som muligvis tyder på, at den kommende foldbare enhed bliver udstyret med fingeraftryksscanner under skærmen.

Det bliver dog ikke nogen helt almindelig fingeraftryksscanner under skærmen, men derimod en dobbeltsidet scanner, der kommer til at sidde mellem coverskærmen og hovedskærmen, så du vil kunne låse telefonen op fra begge ved hjælp af den samme hardware. Men som så mange gange, når det gælder patentansøgninger, tager vi det med et gran salt.

Hvad vi gerne vil se

Der er flere ting, vi godt kunne tænke blev forbedret eller tilføjet til Samsung Galaxy Z Fold 4. Nedenfor kan du se vores ønskeliste.

1. En mere overkommelig pris

Vi siger det hvert år: Galaxy Z Fold-serien er bare for dyr for de fleste. Det er forståeligt nok, at prisen er høj, når man sammenligner med teknologien, men vi kunne godt tænke os, at Samsung forsøgte at presse prisen lidt længere ned.

Samsung Galaxy Z Fold 3 var lidt billigere end Samsung Galaxy Z Fold 2, så forhåbentlig vil Samsung gøre det samme med Galaxy Z Fold 4.

Vi kunne i hvert fald godt tænke os, at disse telefoner ikke koster mere end traditionelle smartphones, men det kommer muligvis først til at ske lidt længere ude i fremtiden.

2. Bedre kameraer

Samsung Galaxy Z Fold 3's kameraer er ikke noget særligt (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Z Fold 3 er på mange måder en telefon i topklasse, men dens kameraer kommer slet ikke i nærheden af dem på Samsung Galaxy S21 Ultra (opens in new tab) og et par andre Samsung-telefoner.

I og med at disse telefoner koster kassen, kunne vi godt tænke os lidt forbedringer på kamerafronten på Samsung Galaxy Z Fold 4. I stedet for den 2x optiske zoom på den nuværende model kunne vi godt tænke os den 10x optiske zoom som S21 Ultra tilbyder, og skal det være helt perfekt, ville vi ikke sige nej tak til en ekstra linse med 3x zoom.

Og nu hvor vi er i gang, kunne vi da også godt tænke os, at de andre kameraer blev forbedret. Især Galaxy Z Fold 3's 4MP under skærmen, hvilket er et fint trick, men det føles ikke helt gennemført.

3. Forbedret batterilevetid

Batterikapaciteten er noget, som alle foldbare telefoner kæmper med. Batterierne er typisk meget gennemsnitlige, selvom de ofte har meget større skærme.

Samsung Galaxy Z Fold 3 har fx et 4.400mAh-batteri, hvilket i bedste fald er en meget almindelig størrelse for en ikke-foldbar telefon, men da Z Fold 3 har to skærme, hvoraf den ene er på 7,6 tommer, rækker det bare ikke særlig langt.

Batterilevetiden er ikke dårlig, men i vores test holdt den i mindre end en dag med moderat brug, så der er masser af plads til forbedringer. Vi kunne derfor godt tænke os, at Samsung Galaxy Z Fold 4 får et større batteri med en længere levetid.

4. S Pen-understøttelse til frontskærmen

Vi kunne godt tænke os, at S Pen kan bruges på begge skærme (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Z Fold 3 er den første foldbare telefon fra Samsung, som understøtter S Pen-stylus. Det er en lækker tilføjelse, da den hjælper dig med at få mest muligt ud af dens store skærm. Men S Pen kan kun bruges på den store hovedskærm og ikke på den mindre sekundære skærm.

Det er ikke et kæmpestort problem, da det nok er på hovedskærmen, at de fleste bruger pennen, men når man nu har en stylus, vil der helt sikkert være tidspunkter, hvor man også vil bruge den på den anden skærm, og en 6.2 tommer skærm er jo heller ikke så lille.

Vi kunne altså godt tænke os, at Samsung Galaxy Z Fold 4 understøtter S Pen på begge skærme, så man ikke behøver at skifte mellem pen og fingre hele tiden.

5. En holder til S Pen

Selvom vores største utilfredshed mht implementeringen af stylus på Galaxy Z Fold 3 er, at den ikke virker på den sekundære skærm, er vi også lidt skuffede over, at der ikke er nogen steder på selve telefonen, hvor pennen kan opbevares.

Det betyder, at du enten skal vælge et etui med indbygget holder (det begrænser valgmulighederne en hel del) eller risikere, at du mister din S Pen. Selvom der helt klart er visse ulemper ved at inkludere en holder på selve telefonen, mener vi, at hvis Samsung er seriøse med stylus-understøttelse, så bør der også være en holder til pennen, især hvis vi ikke får flere Galaxy Notes.