Samsung Galaxy Z Flip 4: Nyheder, rygter og hvad vi gerne vil se

Her samler vi alt, hvad vi håber at se fra næste generation af Flip-serien fra Samsung.

Lanceringen af den næste foldbare mobil fra Samsung nærmer sig, og vi har store forhåbninger om, at efterfølgeren til Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) bliver en af de bedste foldbare mobiler (opens in new tab), vi har testet.

Det må den næsten være. Markedet for foldbare mobiler bliver stadig mere overfyldt, hvor modeller som Huawei P50 Pocket (opens in new tab) viser, hvor funktionsfyldte muslingeformede foldbare mobiler kan være, samt de lovende topspecifikationer for Motorola Razr 2022 (opens in new tab). Hvis Galaxy Z Flip 4 skal kunne for at følge med konkurrenterne, skal det helt sikkert være en fantastisk enhed.

Hver ny version af denne foldbare mobil fra Samsung (opens in new tab) har budt på store forbedringer i forhold til den tidligere model – den originale Galaxy Z Flip havde ikke engang 5G, og den seneste version kom med en stor ekstern skærm og en konkurrencedygtig pris.

Så vi håber, at Samsung Galaxy Z Flip 4 kommer med endnu flere forbedringer i forhold til forgængeren – faktisk har vi skrevet en liste over, hvad vi gerne vil se fra mobilen. Derudover har vi samlet alt, hvad vi ved om enheden indtil videre, inklusive lækager og spekulationer.

Vi forventer, at telefonen bliver lanceret den 10. august (opens in new tab).

Senaste nytt 1. Samsung Galaxy Flip 4 kan være virkelig kraftfuld (opens in new tab)

En ny læk er dukket op, der hævder, at Samsungs nye foldbare mobil vil bruge den nyeste chip fra Qualcomm og være endnu mere kraftfuld end S22 Ultra.

Senaste nytt 2. Samsung Galaxy Flip 4 kan få et bedre batteri (opens in new tab)

Der er kommet et nyt læk, der hævder, at Samsung Galaxy Flip 4 kan få to batterier med en samlet kapacitet på 3.595 mAh, noget der ville have været en pæn forbedring i forhold til sidste års model.

Kort og godt

Hvad er det? Den næste muslingeformede foldemobil fra Samsung

Den næste muslingeformede foldemobil fra Samsung Hvornår udkommer den? Formentlig omkring august 2022

Formentlig omkring august 2022 Hvad vil det koste? Sandsynligvis omkring 10.000 kr.

Samsung Galaxy Z Flip 4 - frigivelsesdato og pris

Galaxy Z Flip 4 er muligvis lidt billigere end sin forgænger. (Image credit: Future)

Vi har endnu ikke nogen konkrete detaljer vedrørende lanceringsdatoen eller prisen på Galaxy Z Flip 4, så vi er simpelthen nødt til at tage udgangspunkt i Z Flip 3.

Den mobil koster omkring 8.200 kr. og blev lanceret i begyndelsen af august 2021 med en udgivelsesdato senere på måneden. Vi forventer derfor, at Galaxy Z Flip 4 bliver lanceret på samme tidspunkt.

Vi har dog fået at vide, at Galaxy Z Flip 4 kan få en lidt mere overkommelig pris i forhold til forgængeren, så den kan være lidt billigere end tidligere.

Nyheder og læk

Nedenfor samler vi alle de nyheder, rygter og læk, der dukker op om Samsung Galaxy Flip 4 inden lanceringen. Der er allerede kommet en del del læk om den kommende foldbare mobil og for at gøre det så overskueligt som muligt sorterer vi alle rygter efter måned, hvor de seneste er vist øverst.

Seneste nyt

20. maj 2022: Endnu et læk dukkede op (opens in new tab), som fik Samsung Galaxy Flip 4 til at lyde endnu bedre, da vi ifølge denne læk kan forvente en stor forbedring på batterifronten til den nye foldbare telefon.

19. maj 2022: Ifølge et nyt læk kan Samsung Galaxy Flip 4 være endnu mere kraftfuld (opens in new tab) end Samsung Galaxy S22 Ultra, da den tilsyneladende vil bruge den helt nye Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip.

12. maj 2022: Nye gengivelser dukkede op (opens in new tab), som gav os et tidligt kig på Samsung Galaxy Flip 4 og viste en skuffende mobil, der ser næsten identisk ud med sin forgænger.

8. maj 2022: Ifølge kilden Ross Young (opens in new tab) vil Samsung Galaxy Flip 4 have en designfordel i forhold til Galaxy Fold 4, da Flip-modellen ser ud til at blive udgivet i flere farver end Fold-modellen.

1. maj 2022: Et nyt læk om af Samsung Galaxy Flip 4 (opens in new tab) indikerer, at telefonen kan have et lidt større batteri i forhold til den tidligere model, selvom der ikke er den store forskel i kapaciteten.

22. april 2022: Både Samsung Galaxy Flip 4 og Fold 4 (opens in new tab) kan blive meget mere populære end forventet. Dette er ifølge kilden Ross Young, der hævder, at Samsung planlægger at producere mere end dobbelt så mange enheder i forhold til sidste år.

Flere nyheder og læk om Flip 4 Et Samsung Galaxy Z Flip 4-læk (opens in new tab) indikerer, at telefonen vil have en hovedskærm på 6,7 tommer og en ekstern skærm på 1,9 tommer, ligesom sin forgænger. Et andet læk (opens in new tab) hævder, at Galaxy Z Flip 4 bliver testet med et kamera under skærmen. Det er dog kun en prototype i øjeblikket, så den kan stadig få et skærmhul til selfie-kameraet. Ifølge lækket vil enheden have et redesignet og lettere hængsel, men de samme dimensioner på skærmen som Z Flip 3, hvilket stemmer godt overens med lækket ovenfor. Herefter har endnu et læk (opens in new tab) hævdet, at Galaxy Z Flip 4 ikke vil have et kamera under skærmen, men at den i stedet får en lidt større ydre skærm, et tredje kamera på bagsiden og omkring et 10-20 % større batteri. Vi har også set et Galaxy Z Flip 4-patent (opens in new tab), der viste et roterende kamera placeret i selve hængslet - det er et helt nyt koncept og sandsynligvis et, som Samsung ikke vil implementere, givet hvor nyt og anderledes det er.

Hvad vi gerne vil se

(Image credit: Peter Hoffmann)

1. En mere overkommelig pris

Samsung Galaxy Z Flip 3 gjorde store fremskridt i forhold til forgængeren ved at være relativt overkommelig i forhold til den dyre original, men den var stadig en ret dyr mobil.

Vi ser gerne, at tendensen med at sænke prisen fortsætter for den næste generation af enheden, for eventuelt at få enheden på linje med S22-serien eller endda til en mellempris.

Prisen bliver nok ikke lav nok til at gøre Galaxy Z Flip 4 til et fristende alternativ til ikke-foldbare mobiler, men vi kan altid håbe.

2. Forbedret batterilevetid

En ting, vi bemærkede i vores anmeldelse af Samsung Galaxy Z Flip 3, var, at batterilevetiden var noget skuffende. Det lykkedes med nød og næppe at få telefonen til at holde i en dag, og det ser ud til at telefonen er designet til, at man ikke skulle åbne den så meget og dermed trække en masse strøm fra hovedskærmen.

Men har du købt så dyr en mobil, vil du gerne kunne bruge den uden at skulle spare på batteriet, og så skal du have en batterilevetid, der faktisk holder en hel dag.

Derfor ser vi gerne, at Samsung Galaxy Z Flip 4 får forbedret udholdenhed, så vi rent faktisk kan bruge den uden at skulle bekymre os.

Med Galaxy Beskope kan du vælge dit eget farvetema på din mobil. (Image credit: Samsung)

3. Samsung Galaxy Bespoke fra start

Galaxy Z Flip 3 blev udgivet i en masse forskellige farver, men et par måneder efter lanceringen introducerede Samsung Galaxy Bespoke (opens in new tab), som er en måde at designe telefonen i en række forskellige farvekombinationer.

Dette giver dig mulighed for at skabe en mobil, der er lidt mere personlig end det almindelige udvalg, som Samsung tilbyder.

Det ville være godt for tidlige købere af Z Flip 4, hvis de bestiller deres nye mobil med brugerdefinerede farver allerede fra starten, så de ikke føler sig "snydt", hvis de er gået glip af de lidt sjovere muligheder, der udkommer senere.