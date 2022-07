Samsung Galaxy Z Flip 4 og Fold 4 bliver sandsynligvis præsenteret den 10. august

Nye Galaxy Z mobiler på vej

Vi glæder os til nye Galaxy Z telefoner, og nu behøver vi sandsynligvis ikke vente ret meget længere på Samsung Galaxy Z Flip 4 og Samsung Galaxy Z Fold 4, for det ser ud til, at begge mobiler bliver præsenteret den 10. august. Et lækket teaser-billede delt af Evan Blass (som har høj troværdighed) tyder hvert fald på det.

Det lækkede billede så ud til at forestille et sløret billede af Samsung Galaxy Z Flip 4 med datoen den 10. august. Der stod også, at der vil være tale om en Galaxy Unpacked-event, som Samsung normalt kalder sine store lanceringsevents.

Billedet er sidenhen blevet slettet efter ønske fra copyright indehaveren - hvilket vi formoder er Samsung. Samtidig har Samsung netop inviteret til et Unpacked Event den 10. august. Så vi vil virkelig blive overrasket, hvis Samsung ikke præsenterer nye produkter til eventen.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL**See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yUJuly 18, 2022 See more

Der er ingen billeder eller info om Samsung Galaxy Z Fold 4, men baseret på tidligere år forventer vi, at den vil dukke op på samme tid som Z Flip 4. Det er også sandsynligt, at Samsung Galaxy Watch 5 og Galaxy Watch 5 Pro bliver præsenteret samtidig. Så den 10. august kan blive en travl dag for alle Samsung-fans og tech-journalister.

TechRadar følger naturligvis eventen, men du vil også selv kunne følge eventen via livestream på Samsungs YouTube-kanal eller Samsung.com (opens in new tab).

Den 10. august må være datoen

Samsung event / launch dump (thread, 1/2)S22 launching in Lavender on Aug 26Fold 4Phantom Black, Green, Beige Announcement / pre-orders Aug 10Launch Aug 26Flip 4Graphite, Bora Purple, Pink Gold, BlueAnnouncement / pre-orders Aug 10Launch Aug 26June 8, 2022 See more

Blass er en kendt og sædvanligvis pålidelig kilde, og det billede, han har uploadet, så overbevisende ud, så længe det lå der.

Men der er også andre tegn, der peger i retning af en lancering den 10. august. For Jon Prosser (opens in new tab) - en mindre pålidelig, men alligevel troværdig kilde - har tidligere sagt, at det vil være den dato, hvor vi vil se Flip 4 og Fold 4.

Prosser hævder også, at begge disse telefoner vil komme i butikkerne den 26. august, lidt over to uger efter annonceringen - selv om forudbestillinger tilsyneladende vil gå i gang med det samme.

Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) og Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) blev præsenteret den 11. august 2021 sammen med Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab)-serien, så en lancering omkring samme tidspunkt i år har altid været meget sandsynligt.

Så det ser ud til, at det ikke varer alt for længe, før vi endelig ser Samsungs nye foldbare telefoner og smartwatches.