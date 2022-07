Motorola Razr 2022: Alt, hvad vi ved indtil videre

Vi forventer, at Motorola Razr 2022 lanceres inden udgangen af året, og hvis rygterne taler sandt, bliver det en stor genopfindelse for Motorolas serie af foldbare telefoner (opens in new tab) - og det har de brug for.

Motorola Razr 2019 (opens in new tab) og Razr 2020 (opens in new tab) var interessante første forsøg, men telefonerne havde visse mangler, som Motorola virkelig skal have rettet op på, hvis de skal holde sig på toppen af markedet for foldbare telefoner.

Motorola sprang et år over. Der blev ikke lanceret en Razr 2021-telefon, og derfor har virksomheden haft endnu mere tid til at udvikle deres bedste foldbare telefon. Og ifølge lækkede informationer lader det også til, at den kommer til at byde på nogle imponerende specifikationer.

Vi har ikke fået nogen officiel bekræftelse på, at Motorola arbejder på en tredjegenerations Razr-telefon, men det virker meget sandsynligt. Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) blev blive lanceret i slutningen af 2021, og Apple skulle efter sigende være i gang med at udvikle sin iPhone Flip, så Motorola har en del konkurrence.

Vi omtaler denne telefon som Motorola Razr 2022. Sidste år kaldte vi den Razr 2021, men der dukkede den som sagt aldrig op. En stor del af vores ønskeliste, som du kan læse nedenfor, er den samme som sidst. Motorolas 2 første foldbare enheder var interessante, men temmelig mangelfulde, så der er meget plads til forbedringer.

Vi giver et bud på, hvornår Motorola Razr 2022 sandsynligvis udkommer, og hvad den muligvis kommer til at koste. Alt dette kan du læse mere om nedenfor, og så snart der er flere rygter eller nyheder, holder vi dig selvfølgelig opdateret.

Lad os komme til sagen: Motorola Razr 2022

Lancering og pris

Det eneste rygte om udgivelsesdatoen, vi har hørt indtil videre siger, at Motorola Razr 2022 vil blive annonceret i juli, dog kun for Kina. Den globale lancering følger kort efter.

Til sammenligning blev Motorola Razr 2020 annonceret den 9. september 2020 og kom på markedet en uge senere den 15. september. Motorola Razr 2019 blev dog annonceret i november 2019 og kom først på markedet i februar 2020.

Motorola har altså ikke en officiel udgivelsesplan for denne serie, så det er svært at forudsige præcis, hvornår Motorola Razr 2022 bliver præsenteret.

Ud fra Motorolas numeriske prissætning i EU, USA og Storbritannien sidste gang, regner vi med at den nye telefon højst sandsynligt kommer til at koste omkring 9.000 kr. Det er billigere end Motorola Razr 2020, som kostede 10.900 kr.

Læk og rygter

Da rygterne om, at Motorola Razr 2021 var blevet droppet (opens in new tab), først dukkede op, var der alligevel håb i sigte: Virksomheden havde tilsyneladende valgt at springe et år over, så de kunne arbejde på at udvikle den perfekte foldbare telefon.

Efterfølgende læk har antydet, at det rygte taler sandt. Vi har bl.a. hørt, at telefonen muligvis får en topprocessor i form af Snapdragon 8 Gen 1, og det betyder at mobilen bliver meget mere kraftfuld end Razr 2019 og 2020, som havde chipsæt i mellemklassen.

Lækket peger også på at der er tale om en nydesignet telefon med en mindre foldning, et 50 MP hovedkamera, 32 MP frontvendt kamera, 13 MP ultrabredt kamera, en 120 Hz AMOLED-skærm og op til 512 GB lagerplads.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men kilden siger også, at telefonen får en batterikapacitet på 2.800 mAh, hvilket er forholdsvis lidt.

Nye kommentarer (opens in new tab) fra Lenovos administrerende direktør Chen Jin tyder på, at Motorola Razr 3 muligvis får en 512 GB lagerplads. Det er dobbelt så meget lagerplads som 2020-versionen, men vi må vente og se.

Et andet læk af specifikationer (opens in new tab) tyder på at telefonen får et endnu bedre Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipsæt, plus 12 GB RAM, 512 GB lagerplads, en 6,7-tommer hovedskærm og en 3-tommer ydre skærm. Telefonen skulle efter sigende udkomme i farverne Quartz Black og Tranquil Blue.

Vi har også set de første lækkede billeder (opens in new tab) af Motorola Razr 2022. Det ene kan du se nedenfor. Ud fra disse billeder ser det ud til, at telefonens bagkamera får en opgradering til to objektiver denne gang med de førnævnte 50MP og 13MP specifikationer.

Hvad håber vi på at få at se?

Motorola Razr 2020 er en fed telefon, men desværre byder den også på masser af problemer. Derfor gav vi den kun 3 stjerner, da vi anmeldte den. For at Motorola Razr 2022 kan blive en 5-stjernet telefon, ser vi gerne:

1. En lavere pris

Motorola Razr 2020 er en forholdsvis dyr telefon (Image credit: TechRadar)

Motorola Razr 2020 er ikke ligeså dyr som Samsung Galaxy Z Fold 2, men den koster stadig mere end de fleste konventionelle smartphones. Faktisk er den dyrere end mange af topmodellerne, og du får slet ikke det samme for pengene.

Derfor kunne vi godt tænke os, at prisen på Motorola Razr 2022 bliver lidt lavere, især i lyset af konkurrencen fra Samsung Galaxy Z Flip-serien. Hvis prisen kommer tættere på de 8-9.000 kroner, ville den blive meget mere attraktiv.

2. Bedre batterilevetid

En af vores største utilfredsheder med Razr 2020 er dens batterilevetid. Selvom den har to skærme, har telefonen kun et 2.800 mAh batteri. Det er meget mindre end de fleste telefoner, og det resulterede i, at den sjældent holdt en hel dag i vores test.

Batterilevetiden ville nok række lidt længere, hvis du bruger den lille sekundære skærm frem for hovedskærmen, og det kan være svært at udstyre den med et meget større batteri uden at det går ud over den kompakte størrelse, som er et af de positive aspekter. Men en telefon, der ikke kan holde en hel dag, er ikke en særlig pålidelig telefon.

3. Ikke mere knirk

Hængslerne på Razr 2020 har en tendens til at knirke (Image credit: TechRadar)

Et andet problem, vi havde med Motorola Razr 2020, var, at hængslet knirkede, når skærmen blev foldet ud. Det var også et problem med 2019-modellen, men vi håber virkelig, at det bliver fixet på Motorola Razr 2022.

Selvom Motorola forsikrer, at knirkelyden ikke er noget, du skal bekymre dig om, er det ikke noget, man har lyst til at høre, når man sidder med så dyr en telefon i hånden.

4. En bedre skærm

Razr 2020 har to skærme, men der er ingen af dem, der er noget særligt. Hovedskærmen er på 6,2 tommer. Den har en opløsning på 876 x 2142, og det er en lidt lavere opløsning end de fleste avancerede telefoner og endda lavere end mange af telefonerne i mellemklassen. Derudover har skærmen en opdateringshastighed på 60Hz.

Den sekundære skærm er endnu mindre imponerende. Den er på 2,7 tommer og har en opløsning på 600 x 800. Det kan man måske bedre se lidt igennem fingre med, da den er designet til at være en mindre og mere simpel skærm.

Vi kunne virkelig godt tænke os at se nogle opgraderinger på Motorola Razr 2022 i det mindste på hovedskærmen. Størrelsen på den nuværende model er som sådan fin nok, men det ville bestemt ikke gøre noget, hvis den fik en højere opløsning og opdateringshastighed.

5. En skærm, der fungerer i alle vinkler

Galaxy Z Flips skærm fungerer i alle vinkler (Image credit: Future)

Apropos skærmen, så kan Razr 2020's hovedskærm kun bruges, hvis den enten er helt åben eller helt lukket. Samsung Galaxy Z Flip kan bruges i enhver vinkel, så du faktisk kan bruge telefonen, mens hovedskærmen er halvt åben.

Vi kunne godt tænke os, at det bliver muligt med Motorola Razr 2022. Selvom det er en lille ting, gør det, at man kan få mest muligt ud af at have en skærm, der kan foldes.

6. Flere kameraer

Kameraerne på Razr 2020 er ikke dårlige, men de er ret basale. Telefonen har kun et 48MP f/1.7 hovedkamera og et 20MP f/2.2 selfie-kamera, og nu om dage kan du få et bedre udvalg af kameraer på billigere telefoner.

Vi håber, at Motorola Razr 2022 får flere kameraer, og at den mindst har ét hovedkamera, et vidvinkelkamera og et telefotokamera.

7. Mere power

Motorola Razr 2020 har et Snapdragon 765G-chipsæt, som ligger i den øvre mellemklasse, men da denne telefon koster mere end de fleste flagskibstelefoner, ville vi gerne have haft lidt mere power.

Så medmindre Motorola Razr 2022 er væsentligt billigere, kunne vi godt tænke os, at den inkluderer et af de nyeste chipsæt som fx Snapdragon 888-chipsættet, der bl.a. findes i Samsung Galaxy S21 (opens in new tab).