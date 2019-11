Motorola relancerer sin Razr-telefon til en ny generation

Der har længe gået rygter om en ny razr-telefon og i går aftens kunne Motorola så officielt løfte sløret for deres den nye udgave af den ikoniske klaptelefon under et event i Los Angeles, Californien.

Telefonen som har fået navnet razr, er en opdateret udgave af den kendte Razr V3, som blev sendt på markedet tilbage i 2004.

På den originale udgave var der skærm øverst og knapper på den nederste halvdel. Knapper er der ikke bejhov for længere og du får derfor i stedet en 6.2 tommer stor Flex View-skærm, ligesom der også er en 2.7 tommer skærm på forsiden, så du kan ringe, besvare beskeder, betale med et enkelt tryk, styre din musik, tage selfies, benytte Google Assistant, tænde/slukke Bluetooth, Wi-Fi, hotspot eller lign. – alt sammen uden behov for at åbne telefonen.

Motorola razr kan købes fra d. 24. januar 2020 i Telias butikker og på telia.dk. Du kan dog allerede forudbestille telefonen fra tirsdag d. 19. november 2019. Vejledende udsalgspris er 12.999 kroner uden abonnement.

