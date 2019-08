Anmeldelse: Moto G7 Power

Selv om hverken kamera eller designet vil få brugere af flagskibsmobiler til at falde på halen, så kan det store batteri og specifikationerne gøre Moto G7 Power til en attraktiv mobil for brugere, der går efter en lidt billigere telefon. Det er ikke alle features, der umiddelbart er intuitive, og det holder telefonen lidt tilbage.

Motorolas G-serie af mobiler må klare sig uden de top-features, som flagskibsmodellerne er udstyret med, men så har de til gengæld også en langt mere overkommelig pris end iPhone XS eller Pixel 3. Hvert medlem af Moto G7-familien føles som om de er designet til at dække behovet hos bestemte forbrugere, uden at ruinere dem, og med det i tankerne er der faktisk tale om ret attraktive enheder.

Hos Moto G7 Power – navnet røber det nærmest – handler det hele om batteriet. Mobilen kan holde i dagevis uden at blive ladet op. På den måde bringer det minder tilbage til tiden, hvor mobilen ikke havde en strømslugende skærm, så turen hen til opladeren var en relativt sjælden oplevelse, i modsætning til i dag, hvor man desperat kigger efter opladeren et par gange om dagen.

Det er en telefon til brugere, der ikke har adgang til en oplader hele tiden, og som kan klare sig uden at køre krævende apps. Hvis man samtidig kan klare sig uden et fantastisk kamera eller andre imponerende specs, er den bestemt et kig værd.

Når det er sagt, så har Moot G7 Power en rigtig god ydelse for et produkt i den billigere ende af skalaen; dens processor-ydelse og chipset er udmærkede, og på papiret er et 12MP kamera imponerende i en budget-mobil.

Kameret er ikke lige så kraftigt som det, der sidder i resten af G7 modellerne: G7, G7 Play og G7 Plus. Men det er prisen, hvis man vil have et meget stort batteri.

Image Credit: TechRadar

Pris og tilgængelighed

Telefonen er til salg nu

Moto G7 Power koster: 1.799 kr.

Moto G7 Power er til salg i hele verden og koster ca. 1.799 kr. Den findes i to forskellige versioner, men de er ikke til salg i samme lande. Der findes en verison med 3GB RAM og 32GB hukommelse, som f.eks. kan købes i USA. Den anden version med 4GB RAM og 64GB hukommelse er den model, vi kan købe her i Danmark.

Prisen betyder, at Moto G7 Power er den næst billigste i G7-serien. G7 Play er endnu billigere med en pris på 1.199 kr., imens både G7 og G7 Plus er en smule dyrere.

Moto G7 Power passer fint ind i prisklassen med lignende budget-mobiler med store batterier i forhold til pris. F.eks. koster Moto E5 Plus ca. 400 kr. mindre og Lenovo P2 koster ca. 300 kr. mere (så har den også et lidt større batteri). Moto G7 har til gengæld et chipset, der er lidt stærkere end hos de to konkurrenter, hvilket vi kommer ind på om lidt.

Design og skærm

Ret tyk og tung

6.2-tommers skærm

Plastik bagside

Moto G7 er en kluntet enhed. Dens 159,43mm x 76mm størrelse med 9,3mm tykkelse og en vægt på knap 200 gram får den til at føles tung og kluntet – og af samme grund kan den føles lidt akavet at bruge.

Hvis du har små hænder bliver det svært at nå ud i alle hjørner af skærmen, og bare det at hive den op ad lommen eller bruge mobilen, imens vi går, føles mere besværligt, end vi bryder os om.

Plastikbagsiden føles ikke nær så lækker eller sikker som bagsiderne af Gorilla Glass, der sidder på G7 og G7 Plus, men i det mindste føles den solid nok til ikke at gå i stykker, hvis du taber den. Der følger også et plastikcover med Moto G7 Power, så man får noget ekstra sikkerhed. Det gør telefonen lidt større, men giver et godt greb, så telefonen ligger mere sikkert i hånden, hvilken den har hårdt brug for.

Image credit: TechRadar

Hvis du ikke har prøvet at bruge Motorolas telefoner før, vil du sikkert føle, at placeringen af knapper og porte er lidt forvirrende, imens vante brugere vil føle sig helt hjemme på telefonen. Volumenknappen sidder oven over powerknappen i højre side af telefonen, hvilket adskiller sig fra den standard mange andre mobil-mærker benytter sig af, hvor der er en powerknap ovenover eller på den modsatte side af volumenknappen.

Selv om vi er glade for, at det overhovedet er der, så sidder porten til hovedtelefoner i toppen af mobilen i stedet for i bunden, og det er igen en irriterende afvigelse fra standarden vi kender fra andre mobiler. Telefonens utraditionelle layout gør det lidt forvirrende at bruge den, hvis du ikke tidligere har brugt Motorola mobiler.

Det er en uventet bonus ved den store skærm, at fingeraftrykslæseren, der er placeret på bagsiden, er overraskende intuitiv at bruge.

Mange telefoner kræver, at du flytter fingeren til læseren, når du vil låse skærmen op. Men placeringen på Moto G7 Power gør, at du naturligt lægger fingeren på fingeraftrykslæseren, når du tager telefonen i hånden.

Billede 1 af 4 Image credit: TechRadar Billede 2 af 4 Image credit: TechRadar Billede 3 af 4 Image credit: TechRadar Billede 4 af 4 Image credit: TechRadar

Skærmen er på 6,2 tommer, og i modsætning til G7 og G7 Plus, der har samme skærmstørrelse, har Moto G7 Power kun en opløsning på 1520 x 720 sammenlignet med deres 2270 x 1080. Forskellen er kun til at få øje på, hvis du sammenligner telefonerne side om side, og det er ikke noget, der forstyrrer ved daglig brug.

G7 Power har en skærm ratio på 78,65%. Der er et bredt hak i toppen af skærmen, og som på mange andre Android telefoner, dukker notifikationer op ved siden af hakket. Det betyder, at man som på andre enheder kun kan se to notifikationer, hvorefter resten bliver skjult, hvilket er en smule irriterende, hvis du løbende bliver bombarderet med notifikationer.

Telefonens størrelse og vægt er måske de største bagdele – som nævnt virker enheden lidt for kluntet til at være lommevenlig. Men størrelsen betyder til gengæld, at den fungerer godt, når vi skal spille eller se video, som vi kommer ind på senere.

Men skærmen er helt fin til prisen, og du kommer til at betale mere for samme skærm hos andre producenter.