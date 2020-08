Samsung Galaxy Z Fold 2 kan lande tidligere end først antaget

Samsung Galaxy Z Fold 2 blev afsløret sammen med Galaxy Note 20 og Note 20 Ultra, men vi hørte ikke noget om pris eller en udgivelsesdato. Det ser nu ud til, at telefonen vil udkomme tidligere end først antaget, hvis vi altså skal tro en ny lækage.

Ifølge Twitter-tipperen Evan Blass, der for nylig har ramt rigtigt med andre Samsung-detaljer, er virksomheden klar til at åbne for forudbestillinger den 2. september.

Telefonen vil derefter kunne købes fra d. 18. september. Informationen antages at vedrøre USA, og det er ikke helt klart, om dette derfor også gælder for vores region.

Det ved vi om Galaxy Z Fold 2

Dette er i tråd med en lignende lækage for et par uger siden, hvor koreanske medier hævdede, at Galaxy Z Fold 2 ville blive solgt fra d. 18. september.

Samsung har allerede bekræftet, at de er vært for en begivenhed d. 1. september, hvor de officielt vil afsløre Galaxy Z Fold 2, så forudbestillinger fra d. 2. september giver god mening.

Vi håber på at få det fulde overblik over alle opgraderinger og detaljer d. 1. september, ligesom vi også vil få prisen på den nye foldbare telefon. Det er stadig begrænset hvad vi ved om Galaxy Z Fold 2, da virksomheden ikke fortalte ret meget under Note 20-lanceringen. Er du interesseret i den nye foldbare telefon, kan du derfor med fordel vende tilbage hertil d. 1. september, hvor vi burde have en fuld afsløring af den nye telefon.

Kilde: Phone Arena