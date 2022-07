Samsung Galaxy Watch 5: alt hvad vi ved indtil nu

Læk og rygter om Samsung Galaxy Watch 5 begynder at dukke op, hvilket giver os et velkomment - selvom det uden tvivl er undervældende - første glimt af Samsungs næste serie af premium smartwatches.

Da vi testede Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab) og Galaxy Watch 4 Classic (opens in new tab), syntes vi, at de var to af de bedste, men på nogle områder mest skuffende, wearables i 2021.

Disse enheder lovede et helt nyt operativsystem, der kombinerede det bedste fra Tizen med Wear OS, alt sammen drevet af et hurtigt nyt chipset og med et væld af nye sundhedssporingskompetencer. Og det leverede de stort set, men med en række forbehold og problemer.

Så i ønsker række ændringer ved det uundgåelige Samsung Galaxy Watch 5 (og det mulige Samsung Galaxy Watch 5 Pro eller Classic) , hvoraf vi har fremhævet den største nedenfor.

Vi har også taget et kig på, hvornår Samsungs næste flagskibs-wearable sandsynligvis lanceres, hvor meget det kan koste, og andre rygter om det. Så snart der dukker flere læk op, føjer vi dem også til denne artikel, så artiklen altid er den endelige kilde til Samsung Galaxy Watch 5-information forud for lanceringen.

Latest news Samsung Galaxy Watch 5 ser meget sandsynligt ud til at blive annonceret den 10. august, da Samsung har bekræftet, at dets næste lanceringsbegivenhed er på den dato (opens in new tab).

Kort og godt

Hvad er det? Det næste avancerede Samsung-smartwatch

Det næste avancerede Samsung-smartwatch Hvornår er den ude? Formentlig 10. august

Formentlig 10. august Hvor meget vil det koste? Uvidst

Samsung Galaxy Watch 5 lanceringsdato og pris

Det ser meget sandsynligt ud, at vi vil se Samsung Galaxy Watch 5 den 10. august, da det er, når Samsung Mobiles næste store hardwarelancering finder sted (opens in new tab).

Der er også masser af beviser for datoen 10. august. For det første havde en kilde tidligere antydet, at det muligvis ville blive afsløret (opens in new tab) den 10. august, og derefter kommer i butikkerne den 26. august. Samsung Galaxy Watch 5 Pro kommer tilsyneladende samme dato.

En anden kilde havde også foreslået den 10. august (opens in new tab). Eller rettere sagt, de havde foreslået, at Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) ville lande den 10. august, men baseret på tidligere oplysninger er det meget sandsynligt, at nye Galaxy Watch-modeller vil blive annonceret ved samme begivenhed.

Derudover landede Samsung Galaxy Watch 4-serien i august 2021, og Samsung Galaxy Watch 3 landede i august 2020, så august 2022 er vores bedste bud på, hvornår vi vil se Samsung Galaxy Watch 5 - med august 10 ser mest sandsynligt ud.

Et prislæk peger i mellemtiden på, at Samsung Galaxy Watch 5 og Watch 5 Pro koster mere end deres forgængere.

Samsung Galaxy Watch 4 starter ved 1.999 kr. (stiger i pris for en større størrelse eller LTE-forbindelse), mens Samsung Galaxy Watch 4 Classic begynder ved2.799 kr., så vi kan se lignende priser for næste model.

Nyheder og læk

Et tidligt læk tyder på, at Samsung Galaxy Watch 5 kan få et batteriboost.

SamMobile har fundet ansøgninger om batterier, der menes at være på vej til det kommende smartwatch, og Galaxy Watch 5s batteri er tilsyneladende 276 mAh (op fra 247 mAh i Galaxy Watch 4), mens Galaxy Watch 5 Classic ser ud til at være 397 mAh, op fra 361 mAh i forgængeren.

Så det er ikke enorme spring, men de kan gøre en forskel. Bemærk, at det tilsyneladende er startbatteristørrelserne - hvis der er flere urstørrelser, vil vi sandsynligvis også se større batterier i nogle.

For nylig har der været rygter (opens in new tab) om en Pro-version af Samsung Galaxy Watch 5, der kunne øge batteristørrelsen til heftige 572 mAh. Det vil helt sikkert have en væsentlig indflydelse på batterilevetiden.

Vi har set lækkede højopløselige gengivelser af både Galaxy Watch 5 og 5 Pro (opens in new tab) – og begge ligner meget Watch 4. Den eneste væsentligste ændring er et let forskåret spænde.

Official 3D turntable renders of the Samsung Galaxy Watch5 and Watch5 Pro: https://t.co/a3h98hpzmeJuly 7, 2022 See more

Et andet læk tyder på, at opladningshastigheden vil være 10W (opens in new tab), i forhold til 5W på Watch 4, selvom batteristørrelsesændringer naturligvis betyder, at vi ikke kan være helt sikre på, hvor lang opladningstiden vil være.

Pro-modellen kan meget vel erstatte Classic-modellen i Samsungs 2022-smartwatch-serie, har vi hørt (opens in new tab). Når det er sagt, peger et andet læk på tre Galaxy Watch 5-modeller (opens in new tab), hvilket gør, at Classic'ens død virker mindre sandsynlig.

Uanset hvad, kan Galaxy Watch 5 Pro droppe den roterende rammefunktion (opens in new tab) – en ændring, vi ikke ville gå ind for.

Andre steder har vi hørt, at Samsung Galaxy Watch 5 kan lande i et udvalg af fantomsort, sølv og pink guld nuancer, hvis du køber 40 mm versionen, eller i fantomsort, sølv og safir, hvis du går efter 44 mm versionen. 46 mm Samsung Galaxy Watch 5 Pro kan måske fås i fantomsort og sølv.

Ud over det har vi set et Samsung-patent (opens in new tab) på et smartwatch med en skærm, der kan udvides, der kan øges i størrelse med 40 %, når der bruges en klemmebevægelse. Samme patent viser også et kamera i uret.

Du kan se, hvordan dette kan se ud på billederne nedenfor, men bemærk, at patenter ikke altid bliver brugt, og selvom dette design en dag kommer, tvivler vi på, at det vil være klar i tide til Galaxy Watch 5 .

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Hvad vi gerne vil se

Der er mange måder, hvorpå Samsung kan forbedre sine wearables, inklusive følgende ting.

1. Meget bedre batterilevetid

Vi fandt, at Samsung Galaxy Watch 4 havde en respektabel batterilevetid i vores test, men vi kan ikke sige det samme om Samsung Galaxy Watch 4 Classic, som meget af tiden ikke engang ville holde 24 timer mellem opladninger.

Så selvom det burde have nok batteri til at få dig igennem en dag, er det noget, du bliver nødt til at oplade hver nat - og med tiden, når batteriet begynder at blive nedbrudt, klarer det måske ikke engang hver vågen time.

Det er virkelig ikke godt nok, og selv standard Galaxy Watch 4 holder kun omkring to dage, hvilket er fint, men langt fra exceptionelt, så vi ønsker at se store forbedringer her for Samsung Galaxy Watch 5-serien.

2. Fuld kompatibilitet med flere telefoner

Samsung Galaxy Watch 4-serien fungerer slet ikke med iPhones, på trods af at tidligere modeller gør det, og selvom du har en Android-telefon, hvis det ikke er en Samsung, vil du blive låst ude af nogle funktioner, såsom EKG og blodtryksmålinger.

Det er enormt skuffende, og selvom vi ville forvente, at de fleste iPhone-brugere ville holde sig til Apple Watch (opens in new tab), er det utilgiveligt at låse Android-brugere ude af funktioner – især på en wearable, der kører Wear OS (et operativsystem skabt af Google).

Så for Samsung Galaxy Watch 5 ønsker vi som minimum fuld kompatibilitet med alle moderne Android-telefoner, og ideelt set ønsker vi også, at understøttelsen til iPhones vender tilbage.

3. Bedre træningskontroller

Vi fandt ud af – især i forhold til Samsung Galaxy Watch 4 Classic – at træningskontrollerne var en smule besværlige, især handlingen med at sætte træningen på pause. Dette er ikke utilgiveligt, men det betød, at den viste tid i slutningen af din træning kan blive forkert - da et sekund eller mere kan spildes, når du holder pause.

Så vi ønsker, at disse kontroller skal genovervejes til Samsung Galaxy Watch 5, for at gøre det til en mere overbevisende fitnessenhed.

4. Et slankere design

(Image credit: Future)

Et andet problem, der er mere til stede på Classic end standard Watch 4, er tykkelsen af enheden.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic er en noget omfangsrig wearable, og selvom det til en vis grad kan være et æstetisk valg, vil vi gerne se dets efterfølger slanket ned, da den tykkelse gør det vanskeligt at bære under stramt tøj og potentielt ubehageligt i sengen .

5. Et større udvalg af remme

Medmindre du bestiller Samsung Galaxy Watch 4 direkte fra Samsung, er remudvalgene til det meget begrænsede, og selv fra Samsung er du begrænset til sporty eller hybride muligheder, uden at kunne vælge læder eller metal.

Det er værd at bemærke, at Samsung i det mindste bruger standard urremme, så du kan altid bytte en ud med en tredjeparts mulighed, men det er så et ekstra køb.

Så for Samsung Galaxy Watch 5-serien ønsker vi nogle mere klassiske valg til at slutte sig til det i øjeblikket sporty mix, og at udvalget skal være bredt, uanset hvor du køber uret.