Netflix vil købe finsk spiludvikler

Det seneste spil til mobiltelefonen fra den finske spiludvikler Next Games hedder "Stranger Things: Puzzle Tales".

Spillet tager udgangspunkt i Netflix-serien "Stranger Things", og nu har streamingtjenesten givet et bud på at købe Next Games som et led i sin strategi om at tilbyde flere interaktive produkter. Det skriver Netflix ifølge MediaWatch i en pressemeddelelse.

Next Games er børsnoteret, og Netflix tilbyder 2,10 euro pr. aktie i Next Games, som til den kurs er et køb på omkring 65 mio. euro, næsten 500 mio. kr.

Next Games' bestyrelse anbefaler ifølge meddelelsen enstemmigt Next Games' aktionærer at tage imod tilbuddet fra Netflix.

"Vi er lige begyndt inden for spil, men jeg er sikker på, at vi sammen med Next Games kan opbygge en spil-portefølje i verdensklasse," siger Michael Verdu, underdirektør i Netflix's spildivision.

Michael Verdu blev hyret ind som ledende kraft i Netflix' nye satsning på spil, som blev offentliggjort i sommeren 2021. Spilsatsningen er fortsat på et tidligt stadie og skal diversificere streamingselskabets indholdsudbud, som ellers kun tæller film og tv.

Next Games er etableret i 2013 og ledes af Teemu Huuhtanen. Virksomhedens strategi er at udvikle spil til mobiltelefonen på baggrund af film, tv-serier eller bøger. Next Games har omkring 120 medarbejdere og havde en omsætning i 2020 på små 200 mio. kr.

Teemu Huutanen kalder i pressemeddelelsen det kommende samarbejde med Netflix for "en enestående mulighed for at bringe virksomheden op på et højere niveau på alle fronter." Det skriver MediaWatch.