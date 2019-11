iOS 13 får fire nye Animoji-karakterer

Historisk set har Apple benyttet sin WWDC event til at annoncere nye detaljer om opdateringer til deres software, især iOS til deres iPhones, hvorefter det nye styresystem så er blevet lanceret sammen med de nye telefoner senere på året. I år vil WWDC finde sted d. 3. juni og vi forventer, at omdrejningspunktet vil være iOS 13 – hvilket igen betyder, at vi ikke behøver vente længe, før vi ved hvad iOS 13 kommer til at indeholde.

Der har allerede gået rygter omkring funktionerne i iOS 13 – ifølge en rapport, kan vi komme til at se en ny ”dark mode”, app tabs og en ny fortryd-funktion, samt en større overhaling af brugerfladen på iPads.

Dernæst er der de nye emojis, som vi forventer at se i iOS 13. Apple gav os en smagsprøve på 230 nye emojis , men et nyt læk peger på, at også fire nye Animojis kan være på vej.

Ifølge udvikleren Steven Troughton-Smith vil brugerne af de seneste iPhones snart kunne ligne en ko, en blæksprutte, en mus og… et emoji-ansigt

It looks like iOS 13 might get some new Animoji: a cow, octopus, mouse, and an emoji face. That last one sounds like it has potential for shenanigans 😂 /cc @_insideApril 22, 2019