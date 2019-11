Black Friday 2019: De bedste tilbud på mobiltelefoner og tablets

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Sindre Grading) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

SÅ er Black Friday gået i gang!

Nogle forhandlere er tyvstartet med ”eksklusiv” adgang for ”medlemmer” og andre har blot sluppet sine tilbud løs før tid.

Det helt store slag skal dog først slås fredag, heraf navnet, så hold ud og hæng i, for vi sidder klar ved tasterne og sorterer skæg fra snot, når klokken slår midnat og de eftersigende rigtige tilbud slippes løs.

Der er meget at holde styr på og ikke alt hvad der glimter er guld. Heldigvis er vi her til at hjælpe dig, så husk at holde øje med vores dedikerede Black Friday-side, ligesom vi fordeler de mange tilbud på forhandler- og kategorisider.

Black Friday byder på mange gode tilbud på mobiler, så hvis du kan nøjes med en lidt ældre model, skulle der gerne være en god rabat at hente. Det samme gør sig gældende med tablets.

Hvad enten du er på udkig efter den perfekte julegave til kæresten, din far eller bare vil have en ny mobil til dig selv, så er muligheden for et godt køb her nu.

Held og lykke derude og hold tungen lige i munden.

Vil du hellere se tilbud for andre typer af produkter?

De bedste tilbud på mobiler og tablets:

Motorola One Zoom | 2.999,- 2.222 | 26% | Elgiganten

Hvis det er vigtigt for dig, at din smartphone kan tage gode billeder, er Motorola One Zoom med den firdobbelte bagkameraopsætning absolut værd at tjekke – ikke mindst til denne pris. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Sony Xperia 5| 5.999, - 3.999 | 33% | Elgiganten

Xperia 5 har en 6,12" HDR OLED-touchskærm med FHD+ opløsning (1080 x 2520 pixels), der sammen med det usædvanlige 21:9 billedformat næsten gør mobilen til en biograf i lommestørrelse. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Sony Xperia 10| 2.222,- 1.666 | 25% | Elgiganten

Ser du meget video på din mobil, kan Xperia 10 være det budgetvenlige valg for dig, da den kan prale af en skarp 6" skærm med Full HD+ opløsning i det brede, filmegnede i 21:9-format. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud