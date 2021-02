Bedste 120 Hz 4K-TV: de bedste tv til din Xbox Series X og PS5

Det er ikke svært at finde de bedste 120 Hz 4K-TV, fordi der i øjeblikketikke er særligt mange af dem. En opdateringshastighed på 120 Hz er en relativt almindelig standard for HD- og QHD-spil, men du har brug for et tv med en HDMI 2.1-port for at understøtte denne opdateringsgastighed på 4K-TV'er. HDMI 2.0 forbliver industristandarden for selv de dyreste tv'er i 2021.

Nogle premium-gamingskærme har ramt denne spec i de sidste par år, men gamere er begyndt at lede efter 4K 120Hz-kompatible tv'er takket være den nylige ankomst af PS5 og Xbox Series X, som begge kan nå dette benchmark. så længe dit tv understøtter det.

Vi har valgt de bedste tv'er, der balancerer smuk 4K-opløsning og grafik med så mange billeder i sekundet som muligt. Ud over 120Hz 4K-ydeevne vælger vi kun gaming-tv, som TechRadar-teamet gav strålende anmeldelser. På den måde ved du, at andre aspekter ved tv'et som fx farvenøjagtighed, opskaleringsteknologi, synsvinkler og lysstyrke er lige så gode til almindeligt tv som for til gaming.

Vi ser også efter andre gamerspecifikke funktioner som lavt inputforsinkelse, variabel opdateringshastighed (Variable Refresh Rate), automatisk lav latenstidstilstand og videosynkroniseringstilstande som FreeSync og G-Sync, så du har alle de værktøjer, du har brug for til næste generations spilmaskiner.

120 Hz-skærme: hvorfor betyder det noget?

Er opdateringshastigheder virkelig vigtige nok til at retfærdiggøre køb af et nyt tv? Vi vil hævde, at uden et avanceret tv bliver den opgraderede hardware i din nye Sony- eller Microsoft-konsol overflødig. Al den kraft vil ikke oversættes til bedre ydeevne, medmindre dit tv understøtter det.

Hertz, dvs. måleenheden for hvor mange gange noget sker i løbet af et sekund, bestemmer antallet af billeder, som dit tv kan vise per sekund. Fordi både PS5 og Xbox Series X kan generere 120 billeder per sekund (fps) i 4K UHD-opløsning, har du brug for et tv, der kan vise op til 120 billeder i sekundet (dvs. 120 Hx) for at få denne tilstand til at fungere.

Dit nuværende 4K-TV kan sandsynligvis kun understøtte 60Hz/4K. Det fungerede perfekt med Xbox One X og PS4 Pro, som begge kunne rammer 60FPS i 4K med nogle spil. Men hvis du opgraderer til den nyeste konsol, kan din billedhastighed ikke forbedres væsentligt, medmindre du spiller i en lavere opløsning som 1440p. Så du kan ikke se den præstationsforøgelse, du måske forventer.

Med et højere maksimum Hz i 4K ser du et glattere og skarpere output på tv'et, og effekter som fx motion blur er mindre, når du hurtigt drejer kameraet i spillet. Dette er især praktisk ved hurtige skydespil som Call of Duty, hvor du skal dreje på en femøre og reagere hurtigt for at overleve. Men det visuelle boost fra højere opdateringshastigheder er noget, som alle spil nyder godt af.

Derfor anbefaler vi kraftigt at købe et af de tv, vi nævner nedenfor, hvis dit budget tillader det sammen med en har råd til det og en næste generations spilkonsol (eller gaming-pc).

HDMI 2.1: Hvad kan den nye indgang?

HDMI 2.1 er en mere kraftfuld dataoverførselsstandard, der forbedrer dit tv's kapacitet til at håndtere høje opdateringshastigheder og opløsninger samtidigt. Når det er sagt, tilføjer denne nye standard også to andre vigtige gaming-funktioner som standard: Variabel opdateringshastighed (VRR) og Auto Low Latency Mode (ALLM).

VRR er en funktionalitet, der gør det muligt for dit tv at justere tv'ets opdateringshastighed (Hz) automatisk baseret på output fra din spilkonsol (eller gaming-pc). Mens Xbox Series X og PS5 understøtter op til 120Hz 4K, vil forskellige spils billedhastigheder svinge og falde, afhængigt af hvad der sker på skærmen. Jo flere billeder, tv'et "taber", des mere hakken vil du se, når tv'et forsøger at justere (såkaldt screen tearing).

Når VRR er aktiveret, vil dit tv justere opdateringshastigheden løbende, så det aldrig afviger fra spillets fps-output. På den måde forbliver gameplayet glat og problemfrit, selvom spilydelsen kæmper.

Hvad angår ALLM, registrerer denne, når du spiller et videospil og justerer dine tv-indstillinger løbende for at reducere inputforsinkelsen så meget som muligt. Det er en enkel, men vigtig funktion, der sikrer, at du ikke behøver at skifte manuelt fra spil til biograftilstand igen og igen.

Hvis du ønsker at købe et nyt fjernsyn til gaming, så fremtidssikrer HDMI 2.1 dit tv, så det kan håndtere det nyeste inden for konsolteknologi i de kommende år.

Topvalgene

(Image credit: LG)

1. LG CX OLED TV (OLED65CX) Det bedste til gamere, især hvis du ejer en PS5 eller Xbox Series X Tilgængelige størrelser: 48", 55", 65", 77" | Skærmtype: OLED | Input lag: 13 ms | Opdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja, fire 2.1-indgange (40 Gbps) | FreeSync / G-Sync: Ja 44.990 kr. Læs mere hos Komplett Perfekte farver, sort niveau og kontrast Har flere HDMI 2.1-indgange Ingen HDR10 + support Nogen forvrængning ved høje basniveauer

Vores bedste valg både som det bedste tv på markedet, for ikke at nævne de bedste OLED-tv, er LG CX. Dette er en topmodel på alle mulige måder, som desuden tilbyder næsten al den gaming-funktionalitet, du har brug for, så du får mest muligt ud af den næste generation af spilkonsoller.

For det første er alle fire HDMI-indgange på enheden 2.1 kompatible. LG er kommet længere end de fleste andre producenter, som først nu er begyndt at tilføje understøttelse af HDMI 2.1, helst kun i en af ​​indgangene, via firmwareopdateringer. Hvis du får en LG CX, kan du faktisk tilslutte både Xbox Series X og PS5 til hver deres HDMI-port - og selvom du kun har en enhed, der kræver HDMI 2.1, anser vi LGs 4K-ydeevne i 120 Hz for at være mere gennemtænkt end hos konkurrenterne. Hele enheden er fra bunden bygget med HDMI 2.1 i tankerne (understøttelsen er ikke først blevet tilføjet bagefter).

LG har også sørget for at opbygge CX-modellerne, så du kun får 13 ms inputlag. Det er ikke det bedste, vi har set, mendet er ikke ret langt derfra. Det, der imponerer mest, sker, når ALLM automatisk skifter til spiltilstand, og du ikke bemærker noget fald i farve og kontrast. Det faktum, at du på nogle tv'er er nødt til at justere billedet for at få mindrelatenstid, og dermed opnå bedre ydeevne i spilfor et grimere billede, er ofte et stort problem med nogle tv'er, men ikke med LG CX.

Når du ikke spiller, vil du sætte pris på, at LG CX understøtter Dolby Vision og Dolby Atmos, når du streamer præmiumindhold. Da tv'et har et OLED-skærm, får det en langt bedre ydeevne med hensyn til sortniveau og kontrast sammenlignet med LCD-tv'er, og du får endda understøttelse af 4: 4: 4 (ingen komprimering af farverne), når du skal oprette forbindelse til en pc. Faktisk er den eneste ulempe, vi kan tænke på, at HDR10 + ikke understøttes.

Læs hele anmeldelsen: LG CX OLED TV (OLED65CX) (på engelsk)

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Q80T QLED TV The cheapest backlit Samsung QLED with negligible input lag Tilgængelige størrelser: 49", 55", 65", 75", 82" | Skærmtype: QLED (LCD) | Input lag: 8,7 ms | Opdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja (kun HDMI #4) | FreeSync / G-Sync: FreeSync Minimal input-forsinkelse Game Motion Plus-tilstand Lidt blooming og ujævnt lys Ingen Dolby Vision

Samsungs 2020-modeller har alle en HDMI-port med 2.1-understøttelse, men kun Q950TS, Q90T, Q80T og Q70T har en 120 Hz-skærm, der rent faktisk kan drage fuld fordel af den nye teknologi. Af ovenstående modeller mener vi, at det er Q80T, der bedst styrer balancen mellem farvekvalitet, ydeevne og pris.

Det mest besnærende ved Q80T, hvis du er gamer, er, at tv'et kun har et inputforsinkelse på 8,7 millisekunder, hvilket er så lavt, at det ser som om, at de spilkarakterer, du styrer, er direkte forbundet til din controller. Så lave tal ses ofte kun på spilskærme, og Samsung klarer dette ved at reducere mængden af ​​billedbehandling, der udføres. Hvis du vil reducere sløring og vibrationer i billedet, kan du aktivere Game Motion Plus-tilstanden og få respektable 19,7 ms inputforsinkelse.

Vi kan også lide Q80T, fordi den fungerer godt, når den bruges til mere daglige formål. Tv'et tilbyder et bredt lydspekter og et system, der placerer virtuelle lydkilder i rummet, så du får en (begrænset) surroundeffekt, selv uden at have et hjemmebiografsystem. Enheden understøtter HDR og HDR10 +, hvilket giver dig lyse og farverige billeder, men du får desværre ikke understøttelse af Dolby Vision.

Samsung TV er også kendt for at være gode til AI-opskalering. Kilden kan være både SD- og HD-indhold, som fjernsynet vil analysere intelligent, sammenligne med Samsungs teksturdatabase og derefter rette ved at udfylde de pixels, du mangler for at få et 4K-billede (og det ser meget virkelighedstro ud i opskaleringsopløsning). Ironisk nok gør dette Samsungs tv'er lige så gode til brug med retro-konsoller, som næste generations konsoller.

Der er heller ikke noget i vejen for at tage et kig se på de andre Samsung-modeller i serien, hvis du har mindre at gøre godt med. Q90T, som generelt er bedre på grund af FALD-skærmen, der har en lysstyrke på op til 2000 nit, er ofte lidt for dyr for mange potentielle købere og har nogle problemer med nogle tilstande, der gør billedet for mørkt. Q70T er en billigere variant med lignende ydelse, men det har sidemonterede bagbelysning, hvilket reducerer kvaliteten af ​​farverne, mens de dybeste sorte farver ikke ser særlig godt ud i helt mørke rum.

Vi foreslår, at du ignorerer Q950TS (59 989 kroner for 75-tommer), med mindre du lige er blevet en Lotto-millionær. Hvis du dog skulle vælge at gå efter topmodellen, får du mindst 8K opløsning, hvilket begge den næste generation af spilkonsoller understøtter.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q80T QLED TV (på engelsk)

(Image credit: Sony)

3. Sony X900H 4K HDR TV Fremragende ydeevne til både low-res og high-res gaming Tilgængelige størrelser: 55", 65", 75", 85" | Skærmtype: LCD | Input lag: ~15 ms | Opdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja (kun HDMI #4) | FreeSync / G-Sync: Nej 7.999 kr. Læs mere hos Hifiklubben DK AI -opskalering til 1080p gaming Smukke farver og detaljer Ikke HDR10+ Android TV-menuer

Et andet tv, der har tilføjet understøttelse af HDMI 2.1, VRR og ALLM i en port via firmwareopdateringer, er Sony X900H, som er en model, der også har været på vores liste over de bedste tv'er på markedet (i et stykke tid lige efter Q80T). Denne model har relativt lav inputforsinkelse og smukke farver. Sonys bedste tv er perfekt, hvis du vil nyde næste generations spil i næsten fotorealistisk kvalitet, uden at det hakker.

Billedkvaliteten på X900H er ligefrem smuk, især i 4K med HDR og Dolby Vision. Billedet er fyldt til randen med detaljer og har en meget god kontrast mellem lys og mørk, da denne er baseret på baggrundsbelysning. X900H har ikke den typiske støj, kornethed, gråtoner eller andre almindelige problemer, vi oplever med LCD-paneler. Den eneste svaghed er, at det er et VA-panel, som betyder, at ydeevnen er god, men det fungerer bedst, hvis du sidder lige foran skærmen, da synsvinklerne er begrænsede.

På samme måde som Samsung bruger Sony en AI-processor til at opskalere 1080p-indhold til 4K, og vi faldt næsten bagover, da vi så resultatet i vores test, både når det kommer til streaming og spil i 1080p. I teorien er det sådan, at hvis et spil ikke understøtter 4K ved 120 FPS, så kan du køre det med en lavere opløsning for at få en højere billedhastighed, og da opskalering fungerer så godt, får du stadig en god billedkvalitet.

Hvad der er mindre imponerende er Android TV-brugergrænsefladen, men hvis du tilslutter en Xbox Series X eller en PS5, kan du køre alle apps på disse.

Læs hele anmeldelsen: Sony X900H 4K HDR TV (på engelsk)

(Image credit: LG)

4. LG Nano 90 (65NANO906) Dette mellemklasse-LCD har to 2.1 indgange med flotte Nanocell-farver Tilgængelige størrelser: 55", 65", 75", 86" | Skærmtype: LCD | Input lag: 18 ms | Opdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K | VRR: Ja | ALLM: Ja | HDMI 2.1: Ja, to HDMI 2.1-indgange (40 Gbps) | FreeSync / G-Sync: FreeSync To HDMI 2.1 indgange Ekseptionelle farver og kontrast Blooming og flimmer Ikke den bedste opskalering

Dette er en mellemklassemodel, der fungerer som et prismæssigt overkommeligt alternativ til LG CX. LG Nano 90 har to HDMI 2.1-kompatible indgange med VRR og ALLM, hvilket gør dette LCD-TV perfekt til brug sammen med de to næste generations konsoller. Her kan du tilslutte begge samtidig, hvis du er heldig nok til at få fat i begge dele. Da vi målte inputforsinkelsen i spiltilstand, var nålen knapt 18 millisekunder, hvilket betyder, at modellen ligger lidt under de bedste tv'er, men det er stadig mere end godt nok for de fleste.

Nano 90 ender på plads på vores liste over de bedste 4K-tv, der kan håndtere 120 Hz, fordi vi oplevede nogle problemer med baggrundsbelysningen, da vi testede tv'et. Lyse objekter kan give en såkaldt blooming-effekt (det er lyst i områderne omkring det, der er lyst), og LED-lysene kan i nogle tilfælde slukke helt, hvis billedet er ekstremt mørkt, og derefter blinke, før de tændes helt igen. Samtidig er modellen ikke den bedste, hvis du slukker for lyset, og den er heller ikke så god til at opskalere som de andre modeller på listen.

På trods af disse problemer fandt vi, at der var mere end nok positive aspekter ved LG Nano 90. Det har en fremragende HDR-kvalitet, der ikke forringes, hvis du sidder i en skarp betragtningsvinkel, og det bruger små såkaldte nanoceller, der bortfiltrerer uønskede bølgelængder i farvespektret. Farverne fremstår derfor meget nøjagtige. Det er heller ikke ringe, når det kommer til kontrast, selvom modellen har relativt få dæmpningszoner, og de indbyggede højttalere lød imponerende.

Læs hele anmeldelsen: LG Nano 90 (65NANO906) (på engelsk)

Er du stadig i tvivl om en næste generations konsol? Læs vores anmeldelser af Xbox Series X og PS5

Vil du prøve 8K-gaming? Dette er de bedste 8K-TV i 2021