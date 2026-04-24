”På sikt kommer den enda manuellt körda bilen vara Tesla Roadster”: Elon Musk säger att framtida modeller blir nästan helt självkörande

Elon Musk säger att bara en Tesla-modell kommer köras manuellt

Framtida modellutbud ska domineras av självkörande fordon

Roadster kan visas upp inom en månad

Under Teslas senaste kvartalsrapport gjorde vd:n Elon Musk ett tydligt uttalande om företagets framtid: den kommer i stort sett vara helt autonom.

Enligt Musk kommer majoriteten av Teslas produktion på sikt bestå av självkörande fordon, där den tvåsitsiga Cybercab väntas spela en central roll. För den som fortfarande vill köra själv kommer alternativen bli få.

“Med tiden kommer det vara logiskt att hela vårt modellutbud består av autonoma fordon i olika storlekar”, sa Musk. “Faktum är att den enda manuellt körda bilen på sikt kommer vara den nya Tesla Roadster.”

Makala inaendelea hapa chini

Bilen i fråga har utlovats sedan 2017, då företaget började ta emot förhandsbokningar för en helt ny tvåsitsig eldriven sportbil.

(Image credit: Tesla)

Under den tiden har Teslas vd hävdat att bilen ska klara 0–100 km på 1,9 sekunder och antytt att den kan använda teknik från SpaceX för att “flyga” under kortare stunder.

Men under årets kvartalsrapport sköt Musk återigen upp lanseringen av Roadster och sa att företaget kan visa upp bilen “inom en månad eller så”.

“Jag tror att det kan bli en av de mest spektakulära demonstrationerna någonsin”, sa han, utan att ge några ytterligare detaljer om när vi faktiskt får se bilen eller när den är planerad att gå i produktion.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Målstolparna flyttas igen

(Image credit: Tesla)

Musks vision om en helt autonom framtid skapar just nu problem för företaget, då flera Tesla-ägare har börjat vidta rättsliga åtgärder mot bolagets tidigare löften kring Full Self-Driving.

Under den senaste kvartalsrapporten erkände Musk till slut att “Hardware 3 helt enkelt inte har kapacitet att uppnå självkörning utan övervakning”, trots tidigare löften till kunder om motsatsen.

Han tillade också att företaget undersöker möjligheten att bygga “mikrofabriker eller små fabriker” i större storstadsområden för att uppgradera äldre HW3-bilar till HW4, även om några konkreta detaljer om hur detta skulle gå till inte presenterades.

Samtidigt uppgav Musk under samma samtal att AI4-chippen snabbt kommer att ersättas av mer kraftfull teknik.

Eftersom företagets nyligen presenterade nästa generations AI5-chipp inte kommer att användas i bilar inom den närmaste tiden – utan istället i Optimus-robotar – planerar Tesla nu en uppgradering kallad AI4 Plus till sin självkörningsdator. Den ska fördubbla minnet från 16 GB till 32 GB per chip, vilket ger totalt 64 GB, vilket är i nivå med de senaste fordonsprocessorerna från Nvidia.

Läser man mellan raderna verkar det dock som att även om HW4 med AI4 Plus sannolikt räcker för att fortsätta köra hands-off körning med övervakning, är det inte tillräckligt kraftfullt för att ta steget till självkörning utan övervakning – ett mål Tesla har arbetat mot i flera år och ett löfte som lockade miljontals kunder från början.