Över 100 mil på en laddning – Volvos ägarbolag slår Tesla på mållinjen med det första produktionsklara solid state-batteriet

Geely startar produktion av solid state-batteriteknik i år

Energitätheten uppges ligga på 400 Wh/kg

Säkrare och mer tillförlitliga batterier utlovas

Volvos ägarbolag Geely Holding Group, som även äger Zeekr, Lotus och Lynk & Co, har meddelat att företagets solid state-batteriteknik nu lämnar laboratoriet och tar klivet ut på vägarna i takt med att produktion och tester drar i gång.

Nyheten presenterades under Geely Holding Groups femårsstrategi-event, där bolaget bekräftade att produktionen av deras första egenutvecklade solid state-batteripaket (SSB) ska slutföras i år. Därefter ska tekniken flyttas från labbmiljö till prototypfordon för tester.

Det är ännu oklart vilket av Geelys varumärken som blir först med tekniken, men solid state-batteriet uppges ha en energitäthet på 400 Wh/kg. Det är betydligt högre än dagens litiumjonbatterier med flytande elektrolyt, som vanligtvis ligger på 200–300 Wh/kg.

Detta öppnar för att elbilar kan utrustas med både lättare och mer kompakta batteripaket, vilket i sin tur förbättrar köregenskaper och effektivitet. Alternativt kan tillverkarna välja större solid state-batterier för att leverera en räckvidd som klart överstiger 1 050 kilometer mellan laddningarna.

Säkrare och smidigare

(Image credit: Volvo)

Volvo har nyligen visat upp sin nya EX60-modell, som företaget hoppas ska befästa varumärket som en ledande aktör inom elbilar. Redan i dag uppges bilen klara runt 800 kilometer på en laddning, men med solid state-teknik skulle räckvidden enligt Geely kunna närma sig 1 050–1 125 kilometer.

Säkerhet är starkt förknippat med Volvo som varumärke och Geely Autos solid state-batterier utlovar snabbare laddning utan att tumma på säkerheten. Det ska bland annat ske genom minskad risk för termisk rusning samt bättre prestanda vid olyckor.

Samtidigt är Geely långt ifrån ensamma om att jaga solid state-tekniken. Flera kinesiska konkurrenter närmar sig produktionsklara modeller, samtidigt som BMW, Toyota, Mercedes-Benz och Stellantis-koncernen driver utvecklingen vidare bland de mer etablerade tillverkarna.

De kommande två åren ser ut att bli avgörande för elbilsmarknaden, där både maximal räckvidd och laddningshastigheter väntas ta ett rejält kliv framåt under de närmaste 24 månaderna.