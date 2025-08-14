Vilka är de verkliga skillnaderna mellan LG:s billigaste och dyraste OLED-TV-apparater? Vi har jämfört dem – här är vad vi lärde oss

Fyndtips Beställ LG G5 (55") hos Amazon för 29 990 kronor.

LG:s OLED-TV-apparater fortsätter att vara bland de mest populära varje år tack vare sin konsekvent starka bildkvalitet och det fulla utbudet av funktioner de erbjuder. Företagets OLED-modeller är ofta med i diskussionen om årets bästa TV och även om det på papper är tydligt vilka skillnader som finns mellan de billigaste och mest premium-modellerna, är frågan hur det faktiskt märks i verkligheten.

Vi fick nyligen chansen att testa flaggskeppet LG G5, en av de bästa OLED-TV-apparaterna 2025, sida vid sida med den betydligt billigare instegsmodellen LG B5.

LG G5, som fick fem av fem stjärnor i vår recension av LG G5, är utrustad med en ny Primary Tandem RGB OLED-panel som levererar imponerande färger och en oöverträffad ljusstyrka för en OLED-TV. LG B5 använder däremot en standard W-OLED-panel med begränsad ljusstyrka.

Även om LG G5 tydligt är den överlägsna TV:n när det gäller specifikationer och uppmätt prestanda, är frågan hur stor skillnaden egentligen är när de står bredvid varandra – och vad får man egentligen för pengarna? För att sätta siffror på det: en 55-tums LG G5 ligger på ungefär 29 990 kronor, medan 55-tums B5 kostar 22 990 kronor – en prisskillnad på hela 5 000 kronor.

Ljusstyrkan – den största skillnaden

LG G5 (till höger) har en tydlig ljusstyrkefördel jämfört med LG B5 (till vänster), tack vare sin Primary Tandem RGB OLED-panel. (Image credit: Future)

Som väntat är den största skillnaden mellan B5 och G5 ljusstyrkan. Med båda TV-apparaterna i Cinema- eller Filmmaker-läge har G5 ett tydligt övertag, vilket ger bilderna mer visuell kraft.

Låt oss titta på lite siffror: G5-modellens topp i HDR-ljusstyrka uppmättes till 2 268 nits i Filmmaker Mode, medan LG B5 nådde 668 nits i Cinema Mode. Fullskärmsljusstyrkan låg på 331 nits för G5 och 131 nits för B5. Skillnaderna är enorma – och det märks direkt när man tittar.

När vi såg Wicked, med båda TV-apparaterna i Dolby Vision Filmmaker Mode, såg färgerna på G5 både starkare och mer levande ut tack vare den högre ljusstyrkan. I scener med beige väggar, som i scenen The Wizard & I, såg väggen ljusare ut på G5, medan den på B5 var korrekt återgiven men mer dämpad. Rosa blommor, blå uniformer och Elphabas gröna hud hade mer lyster och detaljrikedom på G5.

Färg, kontrast och detalj

Även om färgerna på G5 (till höger) är mer levande, levererar B5 (till vänster) fortfarande exakta färger med bra dynamik, som här i de rosa blommorna ovanför Elphaba i Wicked. (Image credit: Universal Pictures / Future)

De bästa OLED-TV-apparaterna är kända för sin fantastiska färgåtergivning och rika kontrast – och både G5 och B5 levererade här. Vi blev faktiskt förvånade över hur bra LG B5 såg ut bredvid G5. Ljusstyrkan är en stor faktor, men i övrigt stod sig B5 väldigt väl.

I samma Wizard & I-scen levererade B5 fortfarande exakta och rika färger som gav filmen en imponerande visuell kvalitet. De var inte lika intensiva som på G5, men ändå riktigt imponerande.

När vi mätte UHDA-P3-färgomfånget fick B5 och G5 99,5 % respektive 99,6 %. Med så lika resultat är det inte konstigt att B5 kunde återge lika slående färger som sin mer premiumsyskon. För BT.2020-färgomfånget nådde B5 74,85 % och G5 81,3 %, vilket visar en viss skillnad – men fortfarande ett starkt resultat för B5.

G5 (till höger) har återigen bättre kontrast tack vare sina ljusare högdagrar, men kontrasten är fortfarande utmärkt på LG B5 (till vänster), som här i The Batman. (Image credit: Warner Bros. / Future)

G5:s högre ljusstyrka hjälper återigen vid kontrast, då dess ljusa högdagrar ger ett större dynamiskt omfång. I den inledande brottsplatsen i The Batman skapade lampor och ficklampor en tydligare kontrast mot de mörka omgivningarna på G5.

Ändå var B5-modellens kontrast bättre än förväntat. Scenen hade fortfarande den höga kontrast vi vill se, med djupa svärtor som balanserades mot ljusare toner. Samma sak gällde Dark City, där den gröna klockan och neonskylten till automaten lyste mot den mörka bakgrunden – även på B5-modellens svagare ljus. I dämpade ljusförhållanden (vilket B5 gynnas av vid mörkare scener) var bilden på båda TV-apparaterna närmare varandra än vi trodde.

Som väntat från OLED var detaljer och texturer verklighetstrogna och skarpa på både G5 och B5. I demomaterial från Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray såg vi hur en ugglas fjädrar, en krokodils fjäll och klipporna på en bergsvägg återgavs med nästan tredimensionell realism.

Pengar sparade = uppgraderingar?

Med pengarna du sparar på att välja en B5 istället för en G5 kan du ha råd med en premium-soundbar som till exempel Marshall Heston 120 (på bilden). (Image credit: Future)

Som vi nämnde ovan är prisskillnaden mellan G5 och B5 stor, och det gäller för alla skärmstorlekar. Du kan till exempel få en 77-tums B5 för samma pris som en 65-tums G5, så om du vill ha en större skärm kan pengarna du sparar på att välja B5 ge dig en betydligt större TV.

Det är heller ingen hemlighet att de inbyggda högtalarna i TV-apparater generellt inte är särskilt bra och en soundbar är ofta en stark rekommendation. B5 skulle definitivt må bra av en soundbar och även om ljudet i G5 är bättre, matchar det fortfarande inte dess bildkvalitet. Med den prisskillnaden kan du enkelt köpa några av de bästa soundbar-högtalarna på marknaden att para ihop med din B5, till exempel Marshall Heston 120, Sonos Arc Ultra eller Samsung HW-Q800D, vilket skulle ge dig en mer komplett bioupplevelse.

Slutsats

Även om LG G5 (till höger) överlag är den bättre TV:n, står sig B5 (till vänster) bra och är ett utmärkt alternativ för den som vill spara pengar. (Image credit: Future)

LG G5 är utan tvekan den bättre TV:n jämfört med LG B5, framför allt tack vare sin högre ljusstyrka. G5 har också några fler funktioner, såsom en uppdateringsfrekvens på 165 Hz för spel jämfört med B5:s 120 Hz, men B5 levererar ändå ett komplett funktionspaket som kommer att göra de flesta användare nöjda.

I slutändan levererar B5 inte samma bildkvalitet som G5, men är sannolikt ett bättre val sett till prisvärdhet. Om du kan sträcka budgeten till en G5 är det förstås värt det. Om du inte kan det, står sig B5 förvånansvärt bra mot sin dyrare syskonmodell.