Samsung presenterar uppgraderade OLED-TV-apparater, enorma skärmstorlekar och en ny lifestyle-projektor på CES 2026

Samsung avslöjar OLED-TV-apparater för 2026, där Glare Free-teknik nu tar steget ner till mellanklassen med S90H

Företaget satsar också stort på stora skärmstorlekar, med 115-tumsskärmar bekräftade

Samsung visade även Freestyle+, en bärbar projektor som efterträder Samsung Freestyle Gen 2

Under CES har Samsung presenterat sin TV-lineup för 2026, som omfattar uppgraderade OLED-TV-apparater, nya lifestyle-TV-apparater, stora skärmstorlekar samt en efterföljare till den bärbara projektorn Samsung Freestyle Gen 2.

Flera av fjolårets bästa TV-apparater kom från Samsung, så förväntningarna inför 2026 är höga. Utifrån de första tillkännagivandena på CES 2026 ser det ut som att Samsung kommer att leva upp till dem.

Företaget har sedan tidigare presenterat sin nya serie Samsung Micro RGB-TV-apparater, som kommer att finnas i storlekarna 55, 65, 75, 85 och 100 tum. Dessa får Samsungs Glare Free-skärm med antireflexbehandling.

Samsungs senaste NQ4 AI-processor för TV-apparater innehåller flera AI-uppgraderingar, däribland förbättrad 4K AI Upscaling, ett AI-anpassningsläge som justerar bildinställningarna efter dina preferenser baserat på innehållet som visas, samt Auto HDR Remastering, som skalar upp material i standard dynamic range till high dynamic range.

För fotbollsfans finns ett nytt AI Soccer Mode som automatiskt anpassar bild- och rörelseinställningar när systemet känner av att en fotbollsmatch visas. På ljudsidan introduceras också AI-förbättringar, inklusive Adaptive Sound och AI Sound Controller, där den senare låter dig justera enskilda ljudlager som dialog och musik separat.

På OLED-fronten blir nya flaggskeppet Samsung S95H efterföljaren till en av fjolårets bästa OLED-TV-apparater, Samsung S95F. S95H får designförändringar, bland annat en metallram, och behåller den trådlösa Zero Connect-boxen som introducerades i fjol. Mellanklassmodellen Samsung S90H får OLED Glare Free-tekniken som tidigare varit reserverad för Samsungs flaggskepps-OLED- och mini-LED-modeller, medan instegsmodellen S85H för första gången kommer i 48-tumsversion.

Den stora nyheten i Samsungs Neo QLED-serie med mini-LED för 2026 är satsningen på ännu större skärmar. Här ingår en 115-tums Samsung QN90H, efterföljaren till fjolårets imponerande Samsung QN90F, samt en 100-tums Samsung QN80H. Den senare får AI-funktioner som ska förbättra material i lägre upplösning på de större skärmarna.

När det gäller lifestyle-TV-apparater kommer The Frame Pro nu även i en mindre 55-tumsstorlek. För första gången i serien använder The Frame inte One Connect-boxen, utan i stället inbyggda anslutningar som en mer traditionell TV. Samsung lanserar dessutom en ny 98-tumsmodell – den största The Frame-TV:n hittills. Slutligen kommer 43- och 50-tumsmodeller av The Frame som fortsatt använder One Connect-boxen.

Samsung visade även en efterföljare till den bärbara projektorn The Freestyle, kallad Freestyle+. Förutom dubbelt så hög ljusstyrka jämfört med Freestyle 2nd Gen och förbättrat ljud erbjuder Freestyle+ AI-funktioner för enklare bildplacering och förbättrad bildkvalitet.

Läs vidare för alla detaljer kring Samsungs nya skärmar.

OLED

Kan Samsung S90H, efterträdaren till Samsung S90F (bilden ovan), bli OLED-skärmen som överträffar LG C5? (Image credit: Future)

Flaggskeppet Samsung S95H OLED kommer att finnas i storlekarna 55, 65, 77 och 83 tum och fortsätter att använda en QD-OLED-panel. De största förändringarna handlar om design. TV:n använder Wireless One Connect Box, som först introducerades i fjol med Samsung QN990F och The Frame Pro, där anslutningar för externa enheter sitter i en separat box som skickar signalerna trådlöst till TV:n. S95H får också metallram och ramkant samt levereras med ett slimmat väggfäste. Samsung uppger att S95H är 35 procent ljusare än föregångaren Samsung S95F.

Samsung S90H är mellanklass-OLED för 2026 och förbättrar Samsung S90F med cirka 15 procent högre ljusstyrka. Den stora nyheten är stödet för Samsungs OLED Glare Free-skärm, som vi upplever är effektiv för att minska spegelliknande reflektioner i ljusa rum. Med stöd för 4K i 165 Hz, Nvidia G-Sync, FreeSync, ALLM och HDR10+ Gaming bör S90H placera sig bland de bästa TV-apparaterna för spel.

Detaljerna kring instegsmodellen Samsung S85H är än så länge få, men den är bekräftad i en ny 48-tumsstorlek.

Stora Neo QLED- och QLED-TV-apparater, inklusive The Frame

Samsungs tillkännagivanden bekräftar företagets tydliga satsning på större TV-storlekar, med flera nya riktigt stora skärmar. Bland dem finns en 115-tums Samsung QN90H, efterföljaren till femstjärniga den Samsung QN90F. Vi utsåg QN90F till bästa TV för sport och om QN90H följer i samma fotspår kan 115-tummaren bli den ultimata TV-apparaten för sporttittande i större sällskap. Presentationen inkluderade även en 100-tums Samsung QN80H, mellanklassmodellen i serien.

Samsungs nya 98-tums The Frame är den största lifestyle- och Art-TV:n som lanserats hittills. Denna större The Frame använder en QLED-panel och inbyggda anslutningar i stället för en extern One Connect-box.

Samsung Freestyle+

Samsung presenterade också en efterföljare till Samsung Freestyle 2nd Gen, en av de bästa bärbara projektorerna, under namnet Samsung Freestyle+. Den nya projektorn ska vara dubbelt så ljusstark som Freestyle 2nd Gen och har förbättrat inbyggt ljud.

Freestyle+ får funktionen AI Optiscreen som gör det enkelt att placera bilden korrekt, med bland annat AI-baserad automatisk keystone-korrigering och möjlighet att projicera på ojämna ytor. En Screen Fill-funktion anpassar automatiskt bilden till projektorduken, och det finns stöd för Adaptive Picture och Q Symphony. Slutligen kan väggfärgskalibrering justera bilden för icke-vita ytor, vilket ger ett mer naturligt bildresultat.

