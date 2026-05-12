Samsung drar ner på nästa generations micro-LED-teknik för TV-apparater

Samsung visade upp innovationer inom mikro-LED-design så sent som på CES 2026.

Samsung uppges minska produktionen av micro-LED-TV-apparater

Höga produktionskostnader fortsätter vara ett stort problem

Företaget pressas både av svag efterfrågan och stigande kostnader

Vid den här tiden fjolåret fick vi höra att micro-LED skulle göra både OLED och LCD irrelevanta när tekniken väl blev tillräckligt billig för mindre paneler, men det verkar som att Samsung missade det memot. En ny rapport hävdar nu att företaget skalar ner sin micro-LED-verksamhet.

Rapporten, från ETNews via DigiTimes, hävdar att Samsung minskar tillverkningen av micro-LED-TV-apparater efter att tidigare ha producerat modellerna på beställningsbasis. Produktionen ska nu ha stoppats och Samsung uppges dessutom lägga ut processer som paneltillverkning och bonding på externa aktörer – moment som företaget tidigare hanterade internt.

Allt verkar handla om siffror och Samsung har enligt uppgifterna svårt att sälja TV-apparater som kostar så mycket. Enligt ETNews källor säljer Samsung bara “runt 100 enheter” per år.

Är Samsung på väg att lämna micro-LED-marknaden?

Inte än. Rapporten säger att Samsung fortfarande hanterar den slutliga monteringen av produkterna. Men branschbedömare tror att det här kan vara första steget mot ett framtida tillbakadragande från den delen av TV-marknaden, om inget förändras.

Under det senaste året introducerade Samsung sina nya Micro RGB LED-TV-apparater, som fungerar som någon slags mellanväg mellan micro-LED och mini-LED. De använder inte självlysande pixlar som äkta micro-LED-TV-apparater gör, men använder istället en RGB LED-struktur för att ersätta en traditionell enfärgad mini-LED-bakbelysning bakom en LCD-panel.

Tanken är att leverera visuella förbättringar utan de extremt höga kostnaderna som äkta micro-LED innebär och enligt DigiTimes sågs satsningen som ett sätt att öka kännedomen och intresset för micro-LED-tekniken.

Efterfrågan på nya TV-apparater har varit relativt låg de senaste åren samtidigt som produktionskostnaderna stiger, vilket gör TV-marknaden tuff just nu. Samsung pressas dessutom av intensiv konkurrens från rivaler som TCL och Hisense, samt det kommande Bravia-samarbetet mellan TCL och Sony.

Det hjälper att både TCL och Hisense också satsar aggressivt inom området. Samsung och Hisense visade båda upp imponerande TV-apparater på CES 2026 tidigare i år, där Samsung bland annat demonstrerade en smart 140-tums-TV där även ramen runt skärmen fungerade som display, medan Hisense visade upp micro-LED-teknik med extra färger inbyggda i varje pixel, något som ska lanseras senare under 2026.

Men tekniken är fortfarande långt ifrån redo för massmarknaden. Tidigare i år rapporterade vi att TV-tillverkare själva uppskattar att tekniken ligger ungefär fem år bort från att bli mainstream och även det räknas som ett ganska optimistiskt scenario.

Om du funderar på att köpa en ny TV behöver du alltså inte oroa dig för att dagens bästa TV-tekniker snart ska bli irrelevanta – åtminstone inte annat än genom mer förfinade versioner av samma teknik.

Micro-LED-TV kan fortfarande få sitt stora genombrott i framtiden, men om inte ens Samsung verkar hoppfulla internt, borde nog inte vi heller vara det.