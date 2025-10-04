Jag testade Samsungs flaggskepp och mest prisvärda OLED-TV från 2025 sida vid sida – och resultaten överraskade mig

Samsung har stadigt byggt upp sitt OLED-utbud sedan återkomsten till OLED-marknaden 2022, med start i Samsung S95B. Mellanmodellen Samsung S90C lyckades till och med peta ner LG C3 från tronen som vår bästa TV totalt sett 2023, och blev dessutom TechRadars TV of the Year samma år.

En av de bästa TV-apparater jag har testat hittills är Samsung S95D, som kom 2024 och introducerade Samsungs OLED Glare Free-skärm, en funktion som effektivt eliminerar spegelliknande reflektioner vid tittande i ljusa rum.

Snabbspola till 2025, och nya Samsung S95F bygger vidare på sin föregångare med en ännu bättre version av OLED Glare Free-skärmen, tillsammans med högre ljusstyrka. S95F fick fem stjärnor i min recension och presterade starkt både i TechRadars OLED-jämförelse och i min egen OLED-jämförelse, där den ställdes mot tre av 2025 års bästa OLED-TV-apparater: LG G5, Sony Bravia 8 II och Panasonic Z95B.

S95F är en premium-TV med premiumpris, men Samsung har också mer prisvärda OLED-alternativ i sitt sortiment, som instegsmodellen Samsung S85F. Jag testade S85F och gav den fyra och en halv stjärna av fem i min recension, då den checkade av många av de punkter OLED-fans letar efter.

S85F kostar betydligt mindre än S95F. En 65-tumsmodell kostar runt 30 000 kronor, medan S95F i samma storlek kostar 39 990 kronor. Så frågan är: vad får du för de extra pengarna när du köper S95F? Jag ställde de två sida vid sida för att ta reda på det.

(En notis om bilderna nedan: S95F (till höger) har en röd ton i alla dessa bilder på grund av sin QD-OLED-panel, men den tonen syntes inte i verkligheten.)

Ljusstyrka

Samsung S95F (höger) har mycket högre ljusstyrka än S85F (vänster), vilket ger vita scener ett kraftfullare utseende. (Image credit: Future)

Ljusstyrka är den största skillnaden mellan dessa två TV-apparater. När jag testade mätte S95F:s HDR-topp i Filmmaker Mode 2 132 nits, medan S85F:s HDR-topp landade på 777 nits. För HDR-ljusstyrka i fullskärm nådde S95F 390 nits och S85F 147 nits, båda i Filmmaker Mode. (Siffrorna var ungefär liknande i Movie Mode också.)

Den här skillnaden i ljusstyrka var mest uppenbar i bilder med ljusare toner, som snöscenerna i både Top Gun: Maverick och demoklippet från Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray. S95F:s högre ljusstyrka gav snöns reflektioner en mer bländande glans. S85F saknade samma nivå av lyster, särskilt i Movie Mode där S95F såg markant ljusare ut.

Färg

Image 1 of 2 Den här scenen från Wicked visar hur färgerna på S95F (höger) ser mycket ljusare och mer levande ut jämfört med S85F (vänster). (Image credit: Universal Pictures / Future) Men i Filmmaker Mode är det en mycket jämnare tävling. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Både S95F och S85F imponerade när det gällde färger. När jag tittade på scenen “Wizard & I” från Wicked i Movie Mode levererade båda naturliga, rika färger, men S95F:s högre ljusstyrka gav ytterligare vibrans. Till exempel, i en bild där Elphaba står under ett träd såg de rosa blommorna mer levande ut på S95F, och samma sak gällde för det gröna i löven och Elphabas hudton.

I Filmmaker Mode var duellen mycket jämnare. I samma scen från Wicked hade S95F återigen ett övertag i ljusstyrka, men båda visade naturliga färger med utmärkt detalj.

Fortsatte jag med Spears & Munsil-demot, hade ett fält av röda blommor en starkare lyster på S95F i Movie Mode, även om skillnaden var mindre när båda kördes i Filmmaker Mode. I en bild av en orange fjäril såg S85F faktiskt mer realistisk ut i Movie Mode, då den orangea tonen blev något översaturerad på S95F.

Mörka scener och kontrast

Image 1 of 2 Båda TV-apparaterna visar bra kontrast, även med en mörk film som Batman. (Image credit: Warner Bros. / Future) Men i ljusare förhållanden visar S95F (höger) hur effektiv dess högre ljusstyrka och bländfria skärm verkligen är. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Med mörkare scener, som ett neonupplyst pariserhjul mot en mörk himmel i Spears & Munsil-materialet, visade båda TV-apparaterna fantastiska svärtor. I ett rum med dämpad belysning såg S85F och S95F jämnstarka ut här, både i Movie Mode och Filmmaker Mode, vilket visar hur konsekventa OLED-TV:s djupa svärta är oavsett prisnivå.

För att bedöma skillnader i kontrast och skuggdetaljer mellan de två använde jag The Batman, ett riktigt stresstest för TV-apparater tack vare filmens låga ljusstyrka. Det säger sig självt att båda TV-apparaterna levererade superb kontrast och skuggdetaljer i dämpade förhållanden.

I de inledande sekvenserna med slagsmålet i tunnelbanan och brottsplatsen kontrasterade ljusa toner från lampor och facklor väl mot de mörka omgivningarna på båda TV-apparaterna. S95F hade starkare kontrast tack vare sin högre ljusstyrka, men även S85F såg bra ut. Båda visade utmärkta skuggdetaljer, med bokhyllor och tavlor tydligt synliga mot de mörka väggarna. S85F hade något högre mörka toner på vissa ställen jämfört med S95F, men skillnaden var minimal.

Det går inte att förneka effektiviteten hos S95F:s Glare Free-skärm, en funktion exklusiv för Samsungs flaggskepp. Med taklampor tända i testrummet syntes spegelliknande reflektioner från föremål i rummet på S85F:s skärm, medan S95F eliminerade dem helt och hållet – samtidigt som den fortfarande visade djupa svärtor.

Att titta på The Batman i ljusare miljöer var svårt med S85F på grund av reflektionerna, som minskade både kontrast och detaljåtergivning, medan samma film fortfarande var fullt njutbar på S95F.

Båda TV-apparaterna visade realistiska texturer, vilket gav detaljer som hår och ansiktsdrag en nästan tredimensionell känsla. S95F:s överlägsna kontrast gav bilden mer djup och skärpa, men S85F såg fortfarande verklighetstrogen ut i sig själv.

Samsung S95F: värd de extra pengarna?

Medan Samsung S95F (höger) är den överlägsna TV:n, hade Samsung S85F (vänster) en utmärkt upplevelse i mitt jämförelsetest. (Image credit: Future)

När jag ställde dessa två TV-apparater sida vid sida stod det klart att S95F är den överlägsna TV:n, tack vare sin högre ljusstyrka, djärvare färger och effektiva antireflexskärm. S95F kommer också med fler spelrelaterade funktioner, bättre inbyggt ljud (även om båda TV-apparaterna skulle må bra av en av marknadens bästa soundbars) och en mer elegant design med sin externa One Connect Box för anslutning av källor.

Men i slutändan har S95F-modellen en rejält högre prislapp – en svår skillnad att motivera för vissa. Ja, S95F är en fenomenal TV, men S85F:s funktioner och prestanda skulle göra många tittare nöjda.

För min del är S85F det bättre värdet, då den prickar in den perfekta balansen mellan funktioner, prestanda och pris. Har du råd att köpa flaggskeppet S95F är det det bästa valet, men de som väljer S85F kommer inte att bli besvikna.