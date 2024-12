Jag har testat massor av TV-apparater under 2024 – dessa är mina 5 favoriter

Ursprunglig artikel skriven av vår engelska kollega och TV-skribent, James Davidson. Samtliga modeller finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Under 2024 har vi sett fantastiska TV-apparater lanseras, med teknologier och prisklasser som passar alla. Vi har bevittnat otroliga innovationer i premiumsegmentet och även budgetmodeller som överträffar sina prisnivåer.

Som TechRadars TV-recensent har jag haft förmånen att under året få testa några av de bästa TV-apparaterna jag någonsin sett – och detta inkluderar även min tidigare erfarenhet av att sälja TV-apparater i AV-detaljhandeln!

De modeller jag har valt här är inte exakt samma som de TV-apparater som valdes ut för årets TechRadar Choice Awards, utan de är sådana som jag personligen har testat och recenserat. Jag har haft turen att inte stöta på en dålig TV under året, men de som listat här nedanför är mina personliga favoriter.

1. Samsung S95D

(Image credit: Future)

Vad kan vara bättre att börja än med TechRadars, och mitt personliga, val av årets TV: Samsung S95D OLED TV. Även om den imponerade på alla sätt du kan förvänta dig av en av de bästa OLED-TV-apparaterna, var det dess relativt enkla innovationer som gav den höga lovord.

Reflektioner på skärmen har länge varit en fiende för OLED-TV-apparater, främst på grund av deras begränsade ljusstyrka. För att bekämpa detta använder Samsung S95D OLED Glare Free anti-reflection-teknologi, vilket faktiskt innebär en matt skärm. Även om detta kan verka enkelt, blev jag överväldigad under mina tester, där jag beskrev att reflektioner var “i princip helt borta” i min recension av Samsung S95D.

Det var dock inte bara där som S95D imponerade. Jag blev också överväldigad av de livfulla bilddetaljerna som möjliggjordes av funktionen Real Depth Enhancer AI. Dessutom levererade den spektakulär kontrast, fantastiska färger och enastående svärta. S95D etablerar sig också som en av de bästa TV-apparaterna för gaming med en extremt låg input-lag på 8,9 ms för ultrasnabb spelrespons, samt en mängd spelfunktioner, inklusive 4K 144Hz, VRR, ALLM och fyra HDMI 2.1-portar.

Avrunda detta med riktigt bra inbyggt TV-ljud och en fantastisk, rakbladstunn design som ger ett futuristiskt och elegant “flytande” utseende, och S95D positionerar sig som “den gyllene standarden för 2024”, som jag uttryckte det i min recension.

2. Samsung QN90D

(Image credit: Future)

En annan Samsung-modell, men denna gång en flaggskepps-mini-LED-TV: Samsung QN90D. Även om den inte imponerade lika mycket på mig som Samsung S95D, gjorde den ändå mycket rätt, särskilt när det gäller att visa sport.

Sport kan vara svårt för vissa TV-apparater att visa korrekt. För mycket bildbehandling kan göra bilden smidig, men resultera i klippning eller “spökbilder” av bollen (där den försvinner). Om man å andra sidan använder för lite utjämning kan bilden visa ryckighet och oskärpa, särskilt under snabba rörelser fram och tillbaka på exempelvis en fotbollsplan.

Inget av detta är ett problem för Samsung QN90D. Dess otroliga rörelsehantering fick mycket beröm i min recension av Samsung QN90D, där jag noterade att “intensiva sekvenser och snabba panoreringar hanterades mästerligt.” Till och med när jag tittade i Filmmaker Mode, där det inte finns någon bearbetning för att reducera oskärpa eller ryckighet, klarade QN90D snabbrörliga bilder galant. Det är ingen överraskning att den toppar vår lista över de bästa TV-apparaterna för sport.

QN90D:s höga ljusstyrka och utmärkta hantering av reflektioner gör det dessutom lätt att titta på sport under dagtid. Den levererar livfulla texturer, djärva färger och imponerande kontrast. Dess inbyggda ljud är fantastiskt och den är välutrustad med gamingfunktioner – återigen med fyra HDMI 2.1-portar och stöd för 4K 144Hz, VRR och ALLM.

3. TCL C855

(Image credit: Future)

TCL C855, en mellanklass mini-LED-modell, var en av 2024 års mest överraskande TV-apparater för mig. För priset kan du knappast göra ett bättre val. Jag blev överlag imponerad av C855 när jag testade den, men några områden stod verkligen ut.

Mini-LED-TV-apparater lider ofta av blödning i bakgrundsbelysningen (en "halo"-effekt runt ljusare objekt på mörka bakgrunder). Även om C855 visade vissa tecken på detta vid sidovinklar under mina tester, var dess nivåer av svärtor, lokala dimning och kontrast otroliga när den betraktades rakt framifrån. I vissa scener kunde dess svärta till och med mäta sig med OLED-TV-apparater! Den visade även livfulla färger och detaljer som kändes verklighetstrogna.

C855 har fantastiska gamingfunktioner, med stöd för 4K 144Hz, VRR (inklusive AMD FreeSync Premium Pro), ALLM och Dolby Vision gaming. Som jag skrev i min recension av TCL C855, “Oavsett hur kaotisk sekvensen jag spelade var, hanterade C855 det utan problem.” Den har till och med bra inbyggt ljud!

Men det som verkligen sticker ut med TCL C855 är dess värde. För den 65-tumsmodell jag testade ligger priset runt 15 000 kronor under reaperioder, vilket är ett kap för en TV med dessa funktioner och denna prestanda. Jag hade vissa fördomar om vad C855 kunde prestera, men jag blev glatt överraskad.

4. Hisense U7N

(Image credit: Future)

Hisense U7N är ännu en mini-LED-TV som kvalar in på listan. Det har varit ett stort år för mini-LED och även om det är lätt att fokusera på mer premium-modeller som den fängslande Sony Bravia 9 eller de tidigare nämnda Samsung QN90D och TCL C855, fanns det också fantastiska alternativ i den mer prisvänliga delen av spektrumet. Och ingen TV under 2024 gjorde budget-mini-LED bättre än Hisense U7N.

U7N imponerade med sin detaljrikedom, levande färger och effektiva lokala dimningsprestanda. Den kanske inte erbjuder samma bildkvalitet som mer premium-modeller, men det var lätt att glömma hur prisvärd denna TV faktiskt är när man tittade på den.

Det är just värdet som är U7N:s största styrka, och den har dessutom ett starkt utbud av gamingfunktioner som 4K 144Hz, Dolby Vision gaming, VRR (med AMD FreeSync Premium Pro och Nvidia G-Sync) och ALLM. Under mina tester presterade den på en nivå som du inte skulle förvänta dig för detta pris under gaming.

Det går att få tag på 65-tumsmodellen av Hisense U7N för otroligt låga 7 900 kronor, vilket är ett häpnadsväckande pris.

U7N är kanske inte bäst i klassen inom något område, men jag beskrev den ändå som en "överlag stark prestation" i min recension av Hisense U7N. För dess prestanda i förhållande till priset måste den betraktas som en av årets bästa TV-apparater och en av 2024 års bästa mini-LED-TV-apparater.

5. Philips OLED809

(Image credit: Future)

Det är ingen hemlighet att jag är ett stort fan av Ambilight och jag har tidigare sagt att jag kände mig som ett barn på julafton när jag testade Philips OLED808 förra året. Så det är ingen överraskning att jag blev imponerad igen när jag fick lägga vantarna på uppföljaren, Philips OLED809.

Ambilight är en teknologi som vissa älskar och andra hatar, men för mig förstärker den den filmiska upplevelsen med sina färgstarka ljus som projiceras runt skärmen.

Men OLED809 handlar om mycket mer än bara Ambilight. Under mina tester blev jag imponerad av dess detaljer, djärva och levande färger, raffinerade kontrast och fantastiska svärta. Som jag nämnde i min recension av Philips OLED809, "Tillsammans med Ambilight är det en fantastisk TV för dem som söker en unik filmupplevelse".

OLED809 presterar också utmärkt för gaming, med stöd för 4K 144Hz, VRR, ALLM och Dolby Vision gaming, och den har dessutom ett utmärkt inbyggt ljud, med exakt placering och överraskande kraftfull bas. Det är verkligen en fantastisk allround-TV och utan tvekan en av de bästa medelklass-OLED-apparaterna 2024.