Hisense presenterar tre nya TV-innovationer på CES 2026 – och allt handlar om häpnadsväckande färger
Fler RGB-innovationer från Hisense.
- Hisense presenterar två RGB mini-LED-serier i skärmstorlekar från 50 till 100 tum
- Företaget visar även RGB mini-LED Evo, en vidareutveckling som lägger till cyan i RGB-ljusmodulen
- Nya RGBY MicroLED är ett MicroLED-genombrott som lägger till gult som fjärde primärfärg
Hisense meddelade på CES 2026 att företagets RGB mini-LED-TV nu kommer i mindre skärmstorlekar, samtidigt som man presenterade både en uppgraderad RGB mini-LED-panelteknik och en ny variant av MicroLED-skärmar.
Tidigare har Hisense visat upp den enorma 116-tum stora 116UX RGB mini-LED-TV:n på CES 2025. Den får nu sällskap av Hisense UR9- och UR8-serierna i skärmstorlekar från 55 till 100 tum.
RGB mini-LED-tekniken integrerar röda, gröna och blå lysdioder i varje lins i en mini-LED-panel, vilket ger bredare färgomfång samt förbättrad kontrast och ljusstyrka. Vi testade Hisense 116UX förra året och även om den ännu inte riktigt slår de bästa OLED-TV-apparaterna, var resultatet onekligen imponerande.
Bland övriga CES 2026-nyheter presenterade Hisense även en vidareutveckling av sin RGB mini-LED-panel kallad RGB mini-LED Evo. Här introduceras en fjärde färg, cyan, som det mänskliga ögat är särskilt känsligt för, i den optiska linsen. Hisense menar att detta ska ge ännu mer realistiska färger. Den första modellen med denna teknik blir Hisense 116UXS, en 116-tum stor TV som använder Hisense Hi-View AI Engine RGB-processor, vilken analyserar innehåll i realtid för att förbättra kontrast och färgåtergivning.
Hisense hävdar dessutom att den nya TV-apparaten kommer att täcka 110 procent av BT.2020-färgrymden, vilket skulle vara den högsta nivån som någonsin uppnåtts av en TV. Den tidigare högsta nivån vi mätte var hos den första RGB mini-LED-modellen, Hisense 116UX, som nådde 92,64 procent av BT.2020. Den nya specifikationen placerar den i nivå med några av de allra bästa projektorerna som drivs av trippel-laserbaserade ljusmotorer.
Slutligen presenterade Hisense RGBY MicroLED, ett MicroLED-genombrott som lägger till gult som fjärde primärfärg. Enligt Hisense ska detta förbättra betraktningsvinklar, skärpa och hållbarhet. Den första produkten med denna teknik är Hisense 163MX, en 163-tum stor skärm som använder självemitterande MicroLED-paneler och uppges täcka 100 procent av BT.2020-färgrymden. Hisense 163MX drivs även den av HI-View AI Engine RGB-processorn.
Inga priser eller lanseringsdatum har ännu bekräftats för de nya Hisense-TV-apparaterna.
RGB mini-LED: ett hot mot OLED?
När RGB mini-LED först presenterades beskrevs tekniken som en potentiell ”OLED-dödare”, med mer levande färger, högre ljusstyrka och bättre svärta och kontrast än vad OLED kan uppnå.
Samtidigt noterade vi, när vi testade Hisense 116UX RGB mini-LED-TV, att färgerna och detaljrikedomen var slående och att svärtan var imponerande, men också att det förekom problem med ojämn ljusfördelning och viss blödning i bakbelysningen i mörka bilder.
På IFA 2025 såg vi den första RGB mini-LED-TV:n i en mer vardagsvänlig storlek på 85 tum och kunde konstatera att den levererade samma färg- och kontrastprestanda som den betydligt större 116-tumsmodellen. Det som däremot inte stod på vår CES 2026-bingobricka var en 55-tums RGB mini-LED-TV, dessutom i två olika modeller. Även om inga priser eller fullständiga specifikationer ännu har presenterats, lär Hisense UR8 bli det mer prisvärda alternativet.
Om Hisense lyckas prissätta dessa mindre RGB mini-LED-TV-apparater rätt, samtidigt som man undviker de problem med ojämn ljusfördelning som vi såg hos Hisense 116UX, kan vi mycket väl stå inför en verklig utmanare till OLED-teknikens krona.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- James DavidsonTV Hardware Staff Writer, Home Entertainment