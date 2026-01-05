Hisense presenterar tre nya TV-innovationer på CES 2026 – och allt handlar om häpnadsväckande färger

Hisense presenterar två RGB mini-LED-serier i skärmstorlekar från 50 till 100 tum

Företaget visar även RGB mini-LED Evo, en vidareutveckling som lägger till cyan i RGB-ljusmodulen

Nya RGBY MicroLED är ett MicroLED-genombrott som lägger till gult som fjärde primärfärg

Hisense meddelade på CES 2026 att företagets RGB mini-LED-TV nu kommer i mindre skärmstorlekar, samtidigt som man presenterade både en uppgraderad RGB mini-LED-panelteknik och en ny variant av MicroLED-skärmar.

Tidigare har Hisense visat upp den enorma 116-tum stora 116UX RGB mini-LED-TV:n på CES 2025. Den får nu sällskap av Hisense UR9- och UR8-serierna i skärmstorlekar från 55 till 100 tum.

RGB mini-LED-tekniken integrerar röda, gröna och blå lysdioder i varje lins i en mini-LED-panel, vilket ger bredare färgomfång samt förbättrad kontrast och ljusstyrka. Vi testade Hisense 116UX förra året och även om den ännu inte riktigt slår de bästa OLED-TV-apparaterna, var resultatet onekligen imponerande.

Bland övriga CES 2026-nyheter presenterade Hisense även en vidareutveckling av sin RGB mini-LED-panel kallad RGB mini-LED Evo. Här introduceras en fjärde färg, cyan, som det mänskliga ögat är särskilt känsligt för, i den optiska linsen. Hisense menar att detta ska ge ännu mer realistiska färger. Den första modellen med denna teknik blir Hisense 116UXS, en 116-tum stor TV som använder Hisense Hi-View AI Engine RGB-processor, vilken analyserar innehåll i realtid för att förbättra kontrast och färgåtergivning.

Hisense hävdar dessutom att den nya TV-apparaten kommer att täcka 110 procent av BT.2020-färgrymden, vilket skulle vara den högsta nivån som någonsin uppnåtts av en TV. Den tidigare högsta nivån vi mätte var hos den första RGB mini-LED-modellen, Hisense 116UX, som nådde 92,64 procent av BT.2020. Den nya specifikationen placerar den i nivå med några av de allra bästa projektorerna som drivs av trippel-laserbaserade ljusmotorer.

Slutligen presenterade Hisense RGBY MicroLED, ett MicroLED-genombrott som lägger till gult som fjärde primärfärg. Enligt Hisense ska detta förbättra betraktningsvinklar, skärpa och hållbarhet. Den första produkten med denna teknik är Hisense 163MX, en 163-tum stor skärm som använder självemitterande MicroLED-paneler och uppges täcka 100 procent av BT.2020-färgrymden. Hisense 163MX drivs även den av HI-View AI Engine RGB-processorn.

Inga priser eller lanseringsdatum har ännu bekräftats för de nya Hisense-TV-apparaterna.

RGB mini-LED: ett hot mot OLED?

Hisense lanserar RGB mini-LED för mindre skärmar. Kan detta bli en OLED-dödare? (Image credit: Future)

När RGB mini-LED först presenterades beskrevs tekniken som en potentiell ”OLED-dödare”, med mer levande färger, högre ljusstyrka och bättre svärta och kontrast än vad OLED kan uppnå.

Samtidigt noterade vi, när vi testade Hisense 116UX RGB mini-LED-TV, att färgerna och detaljrikedomen var slående och att svärtan var imponerande, men också att det förekom problem med ojämn ljusfördelning och viss blödning i bakbelysningen i mörka bilder.

På IFA 2025 såg vi den första RGB mini-LED-TV:n i en mer vardagsvänlig storlek på 85 tum och kunde konstatera att den levererade samma färg- och kontrastprestanda som den betydligt större 116-tumsmodellen. Det som däremot inte stod på vår CES 2026-bingobricka var en 55-tums RGB mini-LED-TV, dessutom i två olika modeller. Även om inga priser eller fullständiga specifikationer ännu har presenterats, lär Hisense UR8 bli det mer prisvärda alternativet.

Om Hisense lyckas prissätta dessa mindre RGB mini-LED-TV-apparater rätt, samtidigt som man undviker de problem med ojämn ljusfördelning som vi såg hos Hisense 116UX, kan vi mycket väl stå inför en verklig utmanare till OLED-teknikens krona.

